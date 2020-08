PS5 : voici comment Gran Turismo 7, Spider-Man Miles Morales et Deathloop exploitent les nouveautés de la DualSense

La PS5 arrive dans quelques mois et apportera son lot de nouveautés. Parmi elles, la DualSense, le nouveau pad de la console. Il a bénéficié d’un soin tout particulier, embarquant un retour de force ou un retour haptique pour plus d’immersion. Aujourd’hui, les développeurs nous expliquent comment la chose sera utilisée en jeu.

La DualSense sera la nouvelle manette de Sony et sera introduite avec la PS5. Plus qu’une évolution de la Dual-Shock 4, il s’agit d’une vraie révolution. Le pad apporte en effet son lot de nouveautés, avec notamment un retour de force au niveau des gâchettes et des sticks ainsi qu’un retour haptique. Aujourd’hui, les développeurs des gros jeux attendus expliquent comment ces innovations seront utilisées.

Lors de la conférence du 11 juin, Sony avait présenté Astro’s Playroom, petit jeu offert avec la console qui sera de démo technique pour les fonctionnalités de la manette. Mais les autres jeux s’en serviront également. Sony a publié un long billet de blog donnant la parole aux développeurs de Deathloop, Spider-Man Miles Morales ou encore Gran Turismo 7.

Le retour haptique mis à l’honneur

Les fonctionnalités de la manette sont utilisées intelligemment dans ces jeux, nous promet-on. Par exemple, dans Deathloop, le pad se concentre sur le feeling de l’arme. Lorsque celle-ci s’enraye, la gâchette impose une résistance sous le doigt. Le joueur est ainsi averti du problème avant même qu’il apparaisse à l’écran.

Dans Ghostwire Tokyo, jeu axé sur l’ambiance, c’est le retour haptique qui est mis à l’honneur. La manette vous fait ressentir les énergies ressenties par le personnage principal grâce à de subtiles vibrations presque imperceptibles. Reste à savoir si la chose renforcera l’immersion ou au contraire, gênera dans le jeu.

Le retour haptique est aussi utilisé dans le remake de Demon’s Soul pour une plus grande immersion. Par exemple, vous ressentez la puissance de l’adversaire si vous venez de contrer une attaque très puissante. Même chose pour Horizon Zero Dawn, qui veut adapter le retour haptique à chaque arme pour qu’elles apportent des sensations uniques. Ratchet and Clank, qui l’utilise de la même manière tout au long de son aventure.

Le sens de l’araignée ressenti par le joueur

Spider-Man Miles Morales peut nous donner une bonne idée de ce à quoi la chose va ressembler en main, étant donné que beaucoup de joueurs connaissent déjà le jeu avec un pad PS4. Cette fois, le retour haptique nous informe de quel côté viendra la prochaine attaque. De quoi rendre plus concret le sens de l’araignée. De même, les pouvoirs de Miles sont physiquement ressentis. Lorsqu’il met un « Venom Punch », la manette vibre de gauche à droite pour faire faire sentir l’électricité dans le corps du héros.

Gran Turismo a été la première licence à utiliser le système des vibrations dans les années 90. Le septième volet reprend évidemment les fonctionnalités de la manette à son compte, avec le retour haptique, mais également le retour de force dans les gâchettes (comme le fait actuellement Forza avec la manette Xbox One). Une manière de mieux ressentir la route et ses aspérités ou bien la direction assistée ou l’ABS.

A lire aussi – PS5 : date de sortie, prix et fiche technique

Difficile d’expliquer ce que vont réellement changer ces options une fois le pad en main. Mais Sony nous donne déjà une idée de la chose. Les manettes PlayStation ont toujours essayé d’apporter des nouveautés. La première Dual-Shock (sortie en cours de vie de la PS1) introduisait les sticks analogiques, mais aussi les vibrations. La manette PS3 a elle introduit le sans fil et le fameux Sixaxis, qui n’avait pas convaincu grand monde. Enfin, la manette PS4 avait apporté le pavé tactile, utilisé par nombre de développeurs, ainsi qu’un haut-parleur embarqué.

La DualSense sera une vraie révolution. Jamais une manette PlayStation n’avait apporté autant de nouveauté. Reste à savoir si la chose sera convaincante en jeu et si les développeurs vont l’utiliser intelligemment.

Source : Sony