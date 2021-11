PS5 : la manette DualSense est désormais compatible avec le Remote Play sur Android 12

Vous pourrez enfin utiliser votre PS5 à distance comme à la maison depuis votre smartphone Android. Sur Twitter, Sony a annoncé que son application Remote Play prend désormais en charge la manette DualSense. Cette compatibilité arrive 6 mois après celle pour iOS.

Enfin ! Voilà 6 mois que les utilisateurs Android attendent de pouvoir appairer leur manette DualSense à leur smartphone via l’application Remote Play. En effet, les utilisateurs iOS ont été les premiers à profiter de cette fonctionnalité, et l’attente a depuis été très longue pour les autres. Sur Twitter, Sony a annoncé la bonne nouvelle : « La nouvelle mise à jour PS Remote Play pour les utilisateurs d’Android 12 permet le couplage avec une manette sans fil DualSense et les nouvelles fonctionnalités DualShock 4, notamment le pavé tactile, le capteur de mouvement, le grondement et l’indicateur de batterie ».

C’est donc un grand pas en avant pour tous ceux qui souhaitent utiliser leur PS5 à distance. Si la chose n’était pas impossible auparavant, elle était certainement plus difficile que si l’on disposait de la manette dédiée à la console. On notera en revanche que seuls ceux disposant d’un smartphone sous Android 12 pourront bénéficier de la mise à jour. Ceux étant toujours sur une version antérieure du système d’exploitation n’auront d’autre choix que d’effectuer la mise à nouveau ou, à défaut, d’attendre qu’elle soit disponible.

Le Remote Play de la PS5 est disponible sur Android 12, mais pas tout de suite

En effet, à l’heure actuelle, seuls les Pixel 6 et Pixel 6 Pro tournent sur la version finale d’Android 12. Bien que la mise à jour du Remote Play devrait être disponible sur la bêta, il faudra donc se montrer patient pour tous ceux qui préfèrent rester sur Android 11 avant que l’update soit disponible, ce qui peut prendre encore plusieurs mois pour certains.

La mise à jour de Remote Play ajoute également la prise en charge de plusieurs fonctionnalités de la DualShock 4, à savoir le pavé tactile, la détection de mouvement, les vibrations ainsi que l’affichage de la batterie. Rappelons que la mise à jour précédente a de plus ajouté la possibilité de jouer sur données mobiles.