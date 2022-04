DualSense : bientôt des mises à jour directes de la manette PS5 sur PC et Mac

La DualSense fait partie incontestablement des principales innovations de la PS5, notamment grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives. Et s'il est possible de l'utiliser sur PC et Mac, il est en revanche impossible de mettre à jour le logiciel de la manette, à moins de posséder une PS5 bien entendu. Joueurs PC et Mac, rassurez-vous, les choses devraient changer sous peu.

Avec la DualSense, Sony a frappé un grand coup et a offert à la PS5 un argument de poids face à la concurrence. Contrairement au pad de la Xbox Series X, la manette du constructeur embarque deux fonctionnalités inédites, à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptives. Le premier offre des vibrations 3D nouvelle génération, à même de reproduire certaines sensations (des gouttes qui tombent sur votre armure par exemple) tandis que les gâchettes adaptatives permettent de simuler différents niveaux de pression.

Certains titres exclusifs, comme Returnal ou encore Rachet & Clank : Rift Apart, exploitent particulièrement bien ces deux capacités. Depuis le lancement de la PS5 en novembre 2020, Sony a fait en sorte de rendre compatible la DualSense sur d'autres supports, notamment sur PC avec une prise en charge de Steam ou encore sur Android.

DualSense : les mises à jour sur Windows et MacOS se confirment

Néanmoins, et à moins d'avoir une PS5, il est impossible pour les joueurs PC et Mac de mettre à jour la partie logicielle de la DualSense. Rassurez-vous toutefois, les choses pourraient changer sous peu. En effet, des membres du forum ResetEra ont découvert un contrat de licence utilisateur de Sony dédié à un “DualSense Firmware Updater“, en d'autres termes, un logiciel de mise à jour pour la DualSense.

Dans cette avalanche de termes juridiques, on tombe même sur plusieurs mentions explicites d'une application dédiée pour PC Windows et MacOS. Le document ne mentionne pas de date de sortie, toutefois il est relativement récent (avril 2022). De fait, il y a de fortes chances à ce que Sony se décide à lancer cette application d'ici les prochains jours ou semaines.

Grâce à cette application, les joueurs sous Windows et MacOS pourraient enfin mettre à jour leur DualSense afin d'exploiter le retour haptique et les gâchettes adaptives sur davantage de titres, que ce soit en connexion filaire ou sans fil. Pour l'instant, une poignée de jeux récents sur PC prennent en charge ces deux fonctionnalités, comme GhostWire : Tokyo, Rainbow Six : Extraction ou encore Call of Duty : Vanguard.

Source : ResetEra via TechRadar