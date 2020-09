PS5 : la manette DualSense vibre en fonction des effets sonores dans les jeux

Un document publié par Sony Interactive Entertainment révèle une nouvelle fonction du moteur haptique de la manette DualSense de la PlayStation 5. Ce dernier serait capable de vibrer en fonction des effets sonores produits dans le jeu. En utilisant l’intelligence artificielle, la fonctionnalité est automatique : pas besoin de la prévoir par les programmeurs.

Parmi toutes les nouveautés attendues avec la PlayStation 5 se trouve la nouvelle manette DualSense. Chaque mois, cette manette se révèle de plus en plus sophistiquée, avec de vraies innovations qui enrichiront les expériences vidéoludiques. Les gâchettes adaptatives qui permettent de mieux ressentir la résistance. L’intégration d’un bouton dédié à la création de contenu qui étendra les fonctions de partage.

Et bien sûr le moteur haptique qui fait vibrer la manette de façon plus naturelle. Le moteur haptique remplace le moteur responsable des vibrations dans la Dualshock 4. Nous apprenons cette semaine que l’utilisation de ce moteur devient plus intelligente. Dans un document publié sur son site officiel, Sony explique que le moteur haptique est capable d’interagir avec les jeux automatiquement.

Des vibrations crées par intelligence artificielle

Jusqu’à présent, les vibrations sont gérées par les développeurs. À certains moments, le jeu demande à la manette de vibrer. Avec DualSense, ce ne sera plus forcément le cas. Grâce à l’intelligence artificielle, la console pourra analyser les effets sonores pour demander au moteur haptique de vibrer, sans que cela ait été prévu préalablement par le créateur du jeu. Si le bruit d’une explosion est émis, le système le perçoit et active la vibration. Si l’explosion est proche ou loin, l’intensité de la vibration varie. Cela va offrir une autre dimension dans l’immersion tactile.

Les moteurs pour les vibrations sont présents dans l’écosystème Sony depuis la première PlayStation (qui ne se souvient pas de sa première fois?). Le but était alors de créer une nouvelle interaction pour immerger plus encore le joueur dans l’univers virtuel. Depuis, la technologie n’a eu de cesse de s’améliorer. Mais Dualsense va aller plus loin. D’une part, le moteur haptique va offrir une immersion plus fine. Ensuite, l’automatisation des vibrations va certainement offrir des sensations plus naturelles. Nous avons donc de plus en plus hâte de nous y essayer.