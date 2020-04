DualSense (PS5) : les twittos s’amusent du design « Xbox One » de la nouvelle manette

Sony vient de dévoiler la manette DualSense qui doit équiper la PS5. Sur les réseaux sociaux, l’ambiance est plutôt taquine, en raison des ressemblances entre le design de la nouvelle manette et celle de la Xbox One S.

En créant la manette DualSense pour la PS5, Sony a sans conteste accompli l’une des évolutions les plus radicales depuis la première manette DualShock. Les lignes de la manette, beaucoup plus rondes, troublent néanmoins certains internautes, qui y voient une ressemblance étonnante avec la manette Xbox Controller des Xbox One S.

A leur décharge, la manette de la PS5 nous paraît effectivement ressembler désormais moins aux itérations précédentes de DualShock, qu’aux manettes conçues par Microsoft. Pour vous en convaincre, mettons côte à côte une photo de la DualSense, de la DualShock 4 et du Xbox One S Controller :

Il faut admettre que la couleur blanche renforce la ressemblance. La plus grosse différence de design entre les deux manettes c’est désormais la croix et le joystick à gauche, inversés chez Microsoft. Et la couleur plus marquée sur les boutons à droite.

Pour le reste la nouvelle manette pour la PS5 embarque un retour haptique haute definition, des gâchettes adaptives sur les boutons L2 et R2, une batterie rechargeable et un micro intégrer pour discuter de vive voix. Sans doute aussi pour un potentiel assistant vocal.

La présentation de la DualSense a eu deux effets immédiats sur Twitter. D’abord, on trouve une pluie de mèmes qui trollent gentiment la ressemblance avec la manette Xbox dans une ambiance plutôt bon enfant (cf fin d’article pour un petit florilège).

Ensuite, et c’est une conséquence sans doute un peu plus surprenante, le terme Xbox a connu un véritable pic dans les tendances immédiatement après la présentation. Alors que DualSense seul peine à entrer dans le top 20 des discussions, comme le rapportent nos confreres de ONMSFT.

Voici quelques tweets qui vous permettront de prendre la température sur ce que les twittos pensent de la nouvelle manette :

Sony qui voit qu'on parle de sa #DualSense comme de la manette d'une Xbox depuis hier soir pic.twitter.com/oVCoHWBMLD — Adrian (@AFCTQ) April 8, 2020

Vraimeeeent j'aime trop la manette, la DualSense elle claaaaaque !

Elle porte une belle armure blanche on dirait un petit stormtrooper 😂🔥🔥

Merci d'être passé Xbox#PS5 pic.twitter.com/cevElg30za — Bishente (@bishente_) April 7, 2020

Oh woah qu’elle surprise ! 😲

Vous savez combien j’aime la manette de la Xbox One mais j’avoue que je suis très emballée par la #DualSense de la #PS5 que Sony a dévoilé. Je la trouve magnifique ! 😍 pic.twitter.com/z2FnaAOtey — La Rôdeuse Pâle (@EveGeekette) April 8, 2020