PS5 : Sony dévoile la DualSense Edge, sa nouvelle manette personnalisable

Sony vient d'annoncer une nouvelle manette sans fil DualSense Edge. Cette manette « haute performance » est entièrement personnalisable, et vient donc directement concurrencer la Xbox Elite de Microsoft.

Sony a annoncé hier soir à l’occasion de la Gamescom un nouveau modèle de sa célèbre manette DualSense pour la PlayStation 5. Baptisée DualSense Edge, l'animateur de la Gamescom Geoff Keighley l'a décrite comme une manette de jeu « très performante et ultra personnalisable ».

Le DualSense Edge marque la première fois que PlayStation fabrique sa propre manette haut de gamme. Comme son nom l'indique, la nouvelle manette sans fil DualSense Edge pour PlayStation 5 est « conçue pour vous donner un avantage en jeu » grâce à un mappage de contrôle personnalisé adapté à votre style de jeu et à vos besoins.

Lire également : Sony lance sa première manette officielle pour jouer sur iPhone

La DualSense Edge est la meilleure manette de jeu de Sony

La DualSense Edge est dotée de sticks remplaçables, de commandes personnalisables avec une sensibilité de stick réglable et des gâchettes très sensibles, d'une interface utilisateur intégrée et de boutons arrière interchangeables. En bref, comme la Xbox Elite de Microsoft, elle offre tout ce que les fans sont en droit d'attendre d'une manette haut de gamme. Sans surprise, la manette conserve toutes les caractéristiques habituelles de la DualSense originale, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Elle permet également d'enregistrer plusieurs profils de contrôle. Sony précise que « vous pouvez les enregistrer dans des profils uniques et passer de l'un à l'autre à la volée ». En d’autres termes, il sera assez facile de passer d’une configuration à l’autre en changeant de jeu.

À l'heure actuelle, il reste encore beaucoup d’inconnues concernant la manette DualSense Edge. PlayStation n'a pas encore révélé la date de lancement de l'accessoire ni son prix. Compte tenu du prix de la manette Xbox Elite de Microsoft, il est probable que le DualSense Edge soit commercialisée aux alentours de 150 euros.

La DualSense Edge prendra en charge l'USB-C et sera livrée avec un étui de transport. La bonne nouvelle, c’est que l'étui est conçu pour faciliter la recharge avec le câble lorsque la manette est à l’intérieur. On espère que contrairement à la DualSense, cette nouvelle manette ne rencontrera aucun problème de drift.