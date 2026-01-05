Du simple suivi de santé à la prévention de la démence, Samsung veut métamorphoser ses objets connectés

Alors que la santé devient un argument marketing majeur, Samsung s’apprête à franchir une nouvelle étape clé : si certains de ses wearables sont déjà dédiés au suivi de la santé, la marque souhaite aller encore plus loin en mettant l’accent sur la prévention. Les futures Galaxy Watch et Galaxy Ring pourraient notamment identifier les signes précoces de démence.

Les géants de la tech soignent de plus en plus leurs services de santé natifs, généralement exploités par leurs objets connectés. Les entreprises les enrichissent de nouvelles fonctionnalités et, preuve s’il en est que la santé est devenue un produit marketing, plusieurs d’entre elles – Apple ou Samsung pour ne citer qu’eux – réfléchissent à une version payante de ces applications.

Mais la firme sud-coréenne préparerait surtout une transformation majeure de ses wearables : d’outils de suivi de santé « basiques », elle pourrait les transformer en véritables appareils de santé préventive. C’est en tout cas ce que suggère une discussion qui s’est déroulée lors de l’événement « The First Look » organisé par Samsung deux jours avant l’ouverture du CES 2026.

Samsung veut faire de ses wearables des appareils de santé préventive

Lors de cette conférence, Samsung a dévoilé plusieurs produits, notamment son premier téléviseur Micro RGB de 130 pouces. Mais ce n’est pas la seule annonce qui mérite notre attention : Praveen Raja, le vice-président et responsable de la santé digitale chez Samsung, a indiqué que la marque allait donner une toute nouvelle orientation à sa technologie santé sur ses appareils connectés en développant de nouveaux outils pour détecter les premiers signes de déclin mental.

À l’avenir, des wearables comme la Galaxy Watch ou la Galaxy Ring pourront identifier chez leur propriétaire une parole hésitante grâce à Bixby – dont la renaissance se dévoile déjà –, des mouvements plus lents, des changements dans les activités quotidiennes ou encore dans l’interaction avec les appareils connectés. L’objectif ici est bien d’orienter les familles vers un professionnel de santé dès que des signes précoces sont repérés, non pas de poser un diagnostic.

Comme le soulignent nos confrères d’Android Authority, Samsung mise également sur l’IA sur le plan de la santé. Toujours dans une optique de prévention, la firme pense que l’ensemble de ses produits – y compris les électroménagers – pourrait avoir un rôle à jouer. Elle développe également d’autres fonctionnalités, comme un coaching pour le sommeil plus personnalisé grâce aux données fournies par les wearables.

Pour le moment, on ignore encore quand seront lancées ces fonctionnalités inédites. Toutefois, la firme sud-coréenne a précisé qu’elles seraient initialement déployées en version bêta sur certains marchés. Reste à voir si, à terme, elles seront disponibles pour tous les propriétaires d’objets connectés estampillés Samsung, ou si elles seront réservées aux appareils les plus récents et/ou aux utilisateurs qui auraient souscrit à une formule payante de Samsung Health.