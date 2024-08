Depuis de nombreuses années, s'il y a bien un produit Samsung qui suscite une énorme curiosité de la part de la part du grand public, c'est bien la Galaxy Ring. Mais après tant de temps d'attente, l'anneau répond-il finalement à toutes les espérances ? Nous avons éprouvé toutes les fonctionnalités de la bague connectée et vous en proposons un test complet.

La voilà, la fameuse bague connectée de Samsung : la Galaxy Ring est enfin disponible ! Il faut bien avouer que l’anneau se sera fait désirer, après des années de rumeurs les plus folles. Dédiée à la santé, la Galaxy Ring est censée vous accompagner au quotidien dans vos activités sportives, elle peut compter votre nombre de pas, calculer votre niveau d’oxygène dans le sang, mesurer votre rythme cardiaque et votre niveau de stress. Elle est également capable d’analyser votre sommeil et vous proposer différentes statistiques, afin d’améliorer ce dernier.

Samsung n’est pas le premier à commercialiser un tel objet. Oura, qui est en déjà à sa 3e édition de la Oura Ring, le fabricant Ultrahuman avec sa Ring Air, Ice Watch et Omate avec l’Ice Ring, et même le petit Français Circular avec la Ring Slim… Beaucoup se sont déjà lancés sur le créneau des anneaux connectés. Mais alors, comment le constructeur sud-coréen peut-il tirer son épingle du jeu par rapport à la concurrence ? Et face à une montre connectée, qui fait peu ou prou la même chose, quels sont ses atouts et ses faiblesses ? Et l'essayer, est-ce définitivement l'adopter ?

Pour répondre à toutes ces questions, et à bien d’autres, nous avons testé la Galaxy Ring un peu plus d’une semaine durant. Nous vous livrons ici toutes nos impressions, et surtout toutes nos conclusions à propose du nouvel accessoire de Samsung qui fait tant parler de lui ces derniers temps.

Prix, disponibilité (et tour de doigt)

L’anneau de Samsung est vendu au prix de 449 euros. Nous reviendrons sur ce positionnement tarifaire ultérieurement, car il mérite sérieusement qu’on s’y attarde.

L’accessoire existe dans les trois coloris suivants :

Noir Titane

Argent Titane

Or Titane

Concernant le tour de doigt, il convient de ne pas se tromper au moment de l’acquisition de la bague. Surtout que la métrique adoptée par Samsung n’a rien de conventionnel. En France, un baguier classique part d’une numérotation allant de 46 à 70 (un chiffre qui correspond au diamètre de la bague multiplié par π). Le système de Samsung s’étend quant à lui de 5 à 13 et s’avère en somme plus proche de la métrique américaine, mais pas tout à fait.

Pas de panique, néanmoins : Samsung fournit un kit de « faux » anneau. Pour cela, en commandant la bague, on reçoit gracieusement le baguier. On y trouve 9 bagues au total. Le constructeur conseille de les essayer et de porter au moins une journée, afin de déterminer si ou non la taille convient à l’utilisateur.

À noter que la bague est cependant assortie d’un petit inconvénient. Samsung rappelle qu’il est nécessaire de la porter sur un doigt non tatoué et qu’un grain de beauté placé au même endroit que le capteur bio-signal peut entraîner des interférences. Mieux vaut porter l’anneau sur un endroit « vierge » de votre doigt.

Un design minimaliste, et pourquoi pas ?

La Galaxy Ring se présente sous la forme d’un anneau de 7 mm de largeur et de 2,6 mm d’épaisseur. Elle est un peu plus protubérante qu’un anneau traditionnel, dont l’épaisseur est plutôt située généralement entre 1,5 et 2 mm, rarement plus. Mais on s’y fait très vite et la bague se révèle très confortable, à peine quelques secondes après la première utilisation.

En termes de design, le moins que l’on puisse dire, c’est que Samsung a fait dans le minimalisme. En réalité, même si nous allons employer le terme de “bague” tout au long de ce test, il s’agit bel et bien d'un simple anneau, et revêtu d’un seul coloris. Seul signe distinctif : les pourtours de la Ring sont très légèrement évasés vers l’extérieur par rapport à un anneau classique. En outre, un tout petit poinçon vous indique le sens dans lequel l’anneau doit se trouver, de sorte que les capteurs soient situés vers le bas.

Ce design hyper minimaliste fait de la Galaxy Ring un accessoire assez passe-partout. Conçue en titane, la bague s’est montrée particulièrement résistante tout au long de notre phase de test. Le doigt qui percute un gros objet métallique à plusieurs reprises ne raye en rien sa surface. Elle reste neuve comme au premier jour grâce au titane utilisé.

Niveau étanchéité, elle est « résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres » et « assure une protection (IP68) contre la poussière et d’eau douce jusqu’à un maximum de 1,5 mètre pendant 30 minutes. » Si nous n’avons pas pu vérifier la profondeur des 100 mètres, nous nous sommes néanmoins baignés et douchés régulièrement avec elle et nous n’avons jamais rencontré le moindre problème.

Mais au fait, à quoi sert la Galaxy Ring ?

Nous y reviendrons plus en détail dans la partie consacrée à l’application Samsung Health, sans laquelle la bague serait bien inutile, mais voici les 3 capteurs dont est dotée la Galaxy Ring :

Un capteur optique bio-signal , pour la fréquence cardiaque

, pour la fréquence cardiaque Un accéléromètre

Un capteur de température, utilisé par la phase de sommeil

Cela peut paraître peu, mais la bague en fait beaucoup grâce à ces trois capteurs. Comme évoqué précédemment, il s’agit d’un tracker complet d’activité pour la journée, et de sommeil pour la nuit.

En termes de fréquence d'analyse, la bague prend à intervalles réguliers votre pouls (toutes les 10 à 40 minutes, mais nous n’avons pas réussi à comprendre la logique de cette prise). La Galaxy Ring analyse également votre niveau de stress (toutes les 10 minutes, là c’est beaucoup plus régulier, sauf la nuit entre 3h et 8h du matin). Enfin, elle compte votre nombre de pas dès que vous vous déplacez et analyse vos activités sportives à la demande.

Android obligatoire et smartphone Samsung potentiellement recommandé

Les utilisateurs d’iPhone seront peut-être déçus de l’apprendre, mais la Galaxy Ring n’est pas compatible avec leur smartphone. En revanche, l’anneau est pris en charge par l’écosystème Android, même si certaines fonctionnalités sont réservées aux détenteurs d’un smartphone Samsung.

Sur un smartphone Android (hors Samsung), il convient d’installer les applications Galaxy Wear, son extension Galaxy Ring Manager, ainsi que Samsung Health. C’est grâce à cette dernière que vous pourrez consulter vos résultats, gérer vos entraînements, prendre votre pouls, de connaître votre niveau de stress, etc.

Ces applications sont installées par défaut sur l’ensemble des téléphones Samsung. Si vous retrouvez l'ensemble des possibilités sur tous les modèles de smartphones Android, il faudra cependant noter que les appareils Samsung profitent d'une fonctionnalité supplémentaire : le suivi du “niveau d'énergie”.

Galaxy Wearable et Health : deux applications incontournables

C’est via l’application Galaxy Wearable que vous pourrez consulter l’état de la batterie de la bague, mais également la réinitialiser ou encore mettre à jour son firmware.

Au cas où vous égareriez votre bague, l’application offre également un moyen de la localiser “visuellement”. Puisque la montre est dépourvue d’un quelconque dispositif sonore, le mode “Localisation de ma bague” consiste à allumer les petites diodes internes (vertes et rouges), afin de mieux repérer la bague. Un dispositif moyennement efficace : il suffit que la bague ait glissé entre deux coussins ou qu’elle soit coincée sous la couette pour qu’elle reste introuvable.

Le reste des options disponibles au sein de l’application Galaxy Wearable (paramètres de santé, score d’énergie, sommeil…) ne sont en réalité que des raccourcis vers l’application Samsung Health, qui représente le véritable centre de contrôle de la bague.

Comme la bague ne dispose d’aucun écran, il faudra donc recourir au duo d’applications Samsung Wearable + Samsung Health pour la contrôler. Cette dernière est le centre névralgique de la bague et constitue le seul et unique moyen permettant de consulter toutes les données recueillies par la Galaxy Ring. À l’instar des montres connectées Samsung, comme la Galaxy Watch7 que nous avons testée récemment, c’est notamment grâce à cette application que vous pouvez surveiller votre niveau de stress, consulter vos pulsations cardiaques, lancer un entraînement, etc.

Au niveau des services un peu “gadgets”, l’application vous propose également quelques thèmes musicaux, histoire de vous détendre, mais également des sortes de coachs audio ou des raccourcis vers des programmes de fitness accessibles sur YouTube. Galaxy Heatlth vous permet également de « faire équipe pour votre santé ». Cette section propose de « marcher avec vos amis et des personnes dans le monde entier à mesure que votre nombre de pas quotidiens augmente ». En accédant à votre liste de contacts, elle va chercher qui de vos amis a déjà utilisé l’application. Un classement est ensuite établi des plus « grands marcheurs », classement qui vous permet de vous comparer à vos amis.

L'application vous permet de suivre votre activité quotidienne et de définir les objectifs suivants : nombre de pas par jour, durée d'activité quotidienne, nombre de calories perdues. Elle permet aussi de prédire le cycle menstruel en fonction des changements de la température de la peau. Au rayon des bonnes idées, on trouve un système d'alerte en cas de fréquence cardiaque élevée ou basse. Une notification s'affiche alors sur le smartphone.

Bref, l'application Galaxy Health est plutôt très bien pensée. Complète, rapide d'accès, facile à appréhender, Il n'y manque rien.

Une gestion de l’autonomie plutôt bonne

S’il y a un point sur lequel Samsung a toujours eu du mal, c’est bien l’autonomie, quel que soit l’appareil concerné. Certes, il y a bien le S24 Ultra qui s’en sort honorablement (et avant le S23 Ultra, le S22 Ultra, etc.). Mais pour tout le reste de ses appareils, le constructeur sud-coréen a toujours rencontré des difficultés, lui qui nous avait annoncé une amélioration notable peu avant la sortie de sa Galaxy Watch7… Et qui s’est finalement révélée assez déplorable lorsque nous l’avons testée.

Alors, qu’en est-il de l’autonomie de la Galaxy Ring ? Samsung annonce 7 jours sans avoir à recharger le petit accessoire. Dans les faits, ce chiffre est un chouia optimiste, mais l’anneau de Samsung s’en sort quand même très bien. Ainsi, nous avons porté la bague non-stop et au terme de 5 jours d’utilisation, l’application Samsung Wear nous a alertés parce qu’il ne restait que 15% de batterie. Notez que même ce seuil passé, la bague continue à lancer des mesures cardiaques toutes les 10 à 20 minutes et à contrôler votre sommeil, jusqu'à épuisement total de la batterie.

Durant cette période, nous avons effectué 2 heures d'exercices (footing et marche), en lançant systématiquement le mode d'analyse approprié via l'application Galaxy Health. Et nous avons bien entendu effectué au quotidien les 6000 pas recommandés par défaut. Au matin du 6e jour, l’accessoire s’est totalement vidé. Cela fait certes 24 heures de moins qu’annoncé. Mais c'est un score vraiment très honorable, surtout si on le compare à ce qui se fait du côté de la concurrence. Ainsi, La Circular Ring Slim est annoncée avec 5 jours d’autonomie seulement. La Oura Ring 3 tient une semaine complète, selon son constructeur. Mais il faudra réduire cette durée d’une bonne journée d'après nos tests.

En résumé, et ce n'était véritablement pas gagné, Samsung a fourni de gros efforts en termes de gestion d’énergie. La bague tient le choc et il n’est pas nécessaire de la recharger tous les quatre matins.

Détail important : la bague est livrée dans un écrin transparent, qui s’allume (en rose-violet) dès que vous l’ouvrez. Surtout, ne l’égarez pas, puisque cet écrin de transport fait aussi office de base de recharge et qu'il n'est pas vendu séparément. Et comme il s’agit d’un dispositif propriétaire, n’escomptez pas recharger la Galaxy Ring avec autre chose que cet écrin. Notez par ailleurs que la boîte de la Galaxy Ring contient également un câble USB-C. C’est désormais la norme pour les produits Samsung, il n’y a aucun chargeur fourni.

Pour recharger la bague, il suffit de la déposer dans son petit boîtier et c’est tout. Un petit voyant vert vous indiquera que la charge est terminée et c’est tout. D'après nos tests, la bague se recharge à 100% en 1h05 environ.

Le boîtier est pourvu d'un petit bouton interne, situé au centre du disque autour duquel il convient de poser la bague. Le bouton permet de réinitialiser la bague, au cas où par exemple vous voudriez l'appairer à un autre smartphone.

Des relevés parfois perfectibles, notamment pendant le sommeil

Avoir tous ces relevés de santé à portée de doigt, c’est plutôt pratique, mais encore faut-il qu’ils soient fiables. Dans un premier temps, nous avons comparé le nombre de pulsations cardiaques de la bague à ceux relevés par un tensiomètre professionnel. Bon point : nous n’avons constaté aucune différence entre les deux. Quant au nombre de pas, il est quant à lui assez fiable. Nous avons remarqué une marge d’erreur pouvant aller jusqu’à 10% dans certaines configurations (on piétine énormément, on fait de tout petits demi-tours, etc.). Mais dans la majorité des cas, cette marge est plutôt située entre 1 et 3%.

Concernant le sommeil, nous avons cependant remarqué quelques anomalies. Quand le sommeil est assez régulier tout au long de la nuit, la bague retourne des valeurs qui semblent correctes. En revanche, elle a tendance à conclure trop rapidement que l’on dort, alors que ça n’est pas le cas. Durant notre période de test, un réveil en pleine nuit, suivi d’une bonne heure d'éveil, a été interprété comme un état de sommeil léger par la Galaxy Ring. Second problème : lors d'une nuit de quasi-insomnie avec à peine 1h30 de sommeil (la chaleur estivale n'aide pas), la montre a tout de même déterminé que nous avions dormi 3h10.

Alors en conclusion, faut-il réellement acheter la Galaxy Ring ?

Au terme de notre période de test, nous nous sommes posé inéluctablement la question : la Galaxy Ring est-elle un accessoire connecté indispensable ? Disons-le clairement : si vous disposez déjà d'une montre connectée comme une Galaxy Watch 7, une OnePlus Watch 2 ou une Huawei Watch Fit 3 (pour ne citer que quelques-uns des modèles les plus récents), il y a peu de chances pour que vous trouviez une quelconque utilité à la petite bague connectée. Il n'y a rien que la Galaxy Ring ne puisse faire qu'une montre connectée ne sache pas faire. L'anneau de Samsung en fait même moins et surtout, comme toute bague connectée, il nécessite d'avoir constamment un smartphone sous la main pour être contrôlé. Pas de quoi remplacer une smartwatch, en somme. Dans ce type de configuration, le seul cas où l'anneau peut se révéler utile, c'est celui où l'utilisateur ne supporterait pas une montre lors de son sommeil (c'est notre cas). La bague sait se faire bien oublier et la porter tout au long de la nuit est plutôt très agréable.

Autre cas : vous ne possédez aucune montre connectée. Ici, nous serions plus catégoriques : la bague a une réelle utilité, puisqu'elle vous servira de tracker d'activité tout au long de la journée, et analysera votre sommeil pendant la nuit (et ne devrait pas gêner celles et ceux qui ne supportent pas de dormir avec un objet au poignet). Grâce à ces 3 capteurs, la bague offre moult analyses corporelles, tandis que l'application Galaxy Health offre une vue claire et détaillée des résultats obtenus tout au long de la journée, tout en permettant de lancer des analyses manuellement.

Et esthétiquement, il s'agit d'un bijou assez plaisant. Reste que le prix risque d'en rebuter plus d'un. À 450 euros, ce n'est pas à la portée de tous et le prix correspond à une montre connectée premium. C'est cher, plus cher qu'une montre connectée. Et c'est peut-être la bague connectée la plus onéreuse du marché. À titre de comparaison, une Oura Ring 3 est vendue près de 330 euros dans sa version de base, prix auquel il faut ajouter celui de l'abonnement de 5,99 €/mois pour profiter de toutes les fonctionnalités de la bague. Un produit aux qualités multiples, mais qui aurait peut-être mérité un positionnement tarifaire moins élevé.