Samsung pourrait faire payer ces nouvelles fonctions santé réservées à ses montres récentes

Samsung prépare une importante mise à jour pour ses montres connectées. De nouvelles fonctions de santé très poussées vont bientôt faire leur apparition. Mais elles pourraient ne pas être gratuites pour tout le monde.

La prochaine version One UI 8 Watch marque une nouvelle étape pour les montres Galaxy. Déjà en phase de test, cette mise à jour promet une série de fonctions santé inédites. Certaines analysent le sommeil avec précision, d’autres vont jusqu’à mesurer le stress vasculaire ou les antioxydants présents dans le corps. Mais d’après les dernières déclarations officielles, ces nouveautés pourraient ne pas être accessibles à tous les utilisateurs, ni sans conditions.

Dans une interview donnée à CNet, Samsung a confirmé réfléchir à un abonnement Samsung Health, à la manière de Fitbit Premium ou Garmin Connect Plus. L’objectif serait de conserver les fonctions de base gratuitement, comme le podomètre ou la fréquence cardiaque, mais de réserver les nouvelles fonctions avancées à une formule payante. Le Guide de coucher (Bedtime Guidance), la Charge vasculaire (Vascular Load) ou encore l’Indice antioxydant pourraient faire partie de ce futur abonnement. À ce stade, aucun tarif ni date de lancement n’a été annoncé.

Samsung pourrait réserver ses nouvelles fonctions santé aux abonnés et aux Galaxy Watch les plus récentes

Ces nouveautés, introduites dans la bêta de One UI 8 Watch, nécessitent l’application Samsung Health version 6.30.2 minimum. Certaines fonctions sont déjà limitées par le matériel. Par exemple, l’Indice antioxydant repose sur un capteur optique réservé à la Galaxy Watch Ultra. Le suivi de la Charge vasculaire est lui aussi réservé aux montres Ultra et modèles ultérieurs, tandis que le Coach de course en temps réel nécessite au minimum une Galaxy Watch 7. Samsung pourrait donc adopter une double stratégie : réserver certaines fonctions aux nouveaux modèles, et en verrouiller d’autres derrière un abonnement.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de Samsung, qui explore de nouveaux modèles payants dans tout son écosystème. Si l’abonnement Samsung Health devient une réalité, il pourrait créer une fracture entre les utilisateurs récents et les anciens modèles. De plus, l’accès à certaines fonctions pourrait dépendre à la fois de l’abonnement et du matériel. Pour les utilisateurs actuels, la question est donc simple : faudra-t-il bientôt payer pour profiter pleinement de sa montre connectée ?