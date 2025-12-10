Vous attendez la Samsung Galaxy Ring 2 avec impatience ? Vous allez être déçu

Plus d'un an après le lancement de la Galaxy Ring, les quelques utilisateurs attendant sa successeure… attendent toujours. Alors que certains espéraient une annonce surprise lors du prochain événement Unpacked, il semblerait qu'il faille encore faire preuve de patience. En effet, plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi Samsung n'est pas pressé de sortir la Galaxy Ring 2.

Vous vous souvenez de la Galaxy Ring ? Il est probable que non, compte tenu du succès pour le moins mitigé de l'anneau connecté de Samsung. Sorti il y a de ça un an, ce dernier n'a pas fait beaucoup de remous dans l'industrie. Il faut dire que l'appareil, ne servant qu'à mesurer certains paramètres de santé et qui, pour ne arranger, coûter un certain prix, s'adresse par nature à une clientèle de niche. Reste que certains se posent la question d'une éventuelle Galaxy Ring 2. Voire, qui c'est, de voir celle-ci apparaître au côté des Galaxy S26 lors du prochain événement Unpacked.

Si vous faites partie de ce petit groupe de personnes, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Selon un récent rapport du média coréen JoongAng Daily, la Galaxy Ring 2 sera absente de la prochaine grande conférence de Samsung. Le constructeur serait encore en train de retravailler sa stratégie de vente, voire, potentiellement, de repenser complètement le fonctionnement de l'anneau. Difficile d'être surpris par cette annonce. En effet, ce ne sont pas les raisons qui manquent à Samsung pour repousser le lancement de son nouvel anneau connecté.

Pourquoi la Galaxy Ring 2 n'est pas prêt de sortir

Alors pourquoi Samsung n'est pas pressé de lancer la Galaxy Ring 2 ? On pourrait penser aux quelques controverses qui ont entouré la sortie de la première édition, notamment les dysfonctionnements de la batterie pouvant engendrer des blessures sérieuses à ses utilisateurs. Bien sûr, les ventes probablement faibles de l'appareil y sont sûrement pour beaucoup. Mais d'après le JoongAng Daily, c'est surtout du côté d'Oura qu'il faut regarder pour comprendre cette longue attente.

Le mois dernier, l'entreprise a porté plainte contre Samsung pour plagiat, réclamant l'arrêt de la commercialisation de la Galaxy Ring. La firme coréenne ne s'est pas laissé faire et, quelques semaines plus tard, a également déposé plainte contre Oura pour plagiat. Par ailleurs, celle-ci avait assuré ses arrières avant le lancement de l'anneau en publiant un acte de non-contrefaçon à l'attention d'Oura. Si Samsung n'a sûrement pas de quoi s'inquiéter de ces petits soucis légaux, il est bien possible que le constructeur attende de régler cette histoire avant de lancer la production de la Galaxy Ring 2.

Source : Korean JoongAng Daily