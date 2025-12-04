Samsung annonce un événement spécial : The First Look, quelles surprises nous réserve ce rendez-vous stratégique ?

Samsung vient d’annoncer un mystérieux événement qui se déroulera deux jours avant l’ouverture du CES 2026 : The First Look. Si la marque révèle que cette conférence sera l’occasion de dévoiler sa vision pour la division DX et de nouvelles fonctionnalités IA, les rumeurs évoquent de grandes révélations… et pourquoi pas la présentation de ses prochains smartphones haut de gamme.

Le CES (pour Consumer Electronics Show) est l’un des plus grands événements high tech annuels. Il est l’occasion pour les marques de présenter au grand public leurs orientations pour l’année à venir. Pour l’édition 2026, Samsung vient d’annoncer un événement spécial : The First Look – que l’on peut traduire : « le premier aperçu ».

C’est par le biais d’un teaser vidéo que le constructeur sud-coréen nous invite à cette conférence qui aura lieu deux jours avant l’ouverture du CES 2026 : le 5 janvier à 4 heures du matin (heure française) à Las Vegas. Samsung y « dévoilera sa vision pour la division DX (Device eXperience) » pour 2026 et « de nouvelles expériences clients pilotées par l’IA ». Mais l’intitulé de l’événement peut suggérer d’autres révélations.

Samsung annonce The First Look : que nous réserve cet événement spécial du CES 2026 ?

L’événement se déroulera deux jours avant l’ouverture du CES, mais Samsung l’inscrit dans ce contexte : on peut donc supposer que la marque souhaite prendre de l’avance sur la concurrence pour aussi dévoiler de nouveaux produits : téléviseurs haut de gamme, appareils électroménagers ou connectés… C’est en tout cas ce que suggère la présence de SW Yong, Président et Responsable de l’activité Affichage Visuel (VD), et de Cheolgi Kim, Vice-Président Exécutif et Responsable des Appareils Électroménagers (DA), aux côtés de TM Roh, PDG et directeur de la division DX.

Mais une question est sur toutes les lèvres : Samsung y présentera-t-il ses futurs flagships ? Nos confrères d’Android Authority supposent que cet événement pourrait être l’occasion pour Samsung de présenter officiellement et mondialement le Galaxy Z TriFold. On le sait désormais, le premier smartphone pliant à trois volets de Samsung sera commercialisé en Corée à partir du 12 décembre, avant d’être déployé sur d’autres marchés – dont les États-Unis. Même si le constructeur a annoncé le Galaxy Z TriFold de manière assez discrète, le 4 janvier ne serait-il pas un peu « tard » pour le présenter en grande pompe ?

Les regards se tournent alors vers la série Galaxy S26. L’événement First Look n’étant pas une conférence Unpacked : y sera-t-il officiellement présenté ? On peut s’attendre à ce que Samsung tease son prochain flagship, même si son lancement est attendu pour début 2026. Le suspense est à son comble. Bien que l’événement ait lieu à Las Vegas, les plus motivés, les couche-tard ou les lève-tôt pourront tout de même y assister à distance et en direct. Rendez-vous le 5 janvier, à 4 heures du matin sur le Samsung Newsroom, la chaîne YouTube officielle de Samsung, ou sur Samsung TV Plus, le service de streaming gratuit de la firme sud-coréenne.