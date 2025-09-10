Apple veut devenir votre meilleur allié santé grâce à ses nouveaux objets connectés

Cette année, Apple mise plus que jamais sur la santé. Ses nouveaux produits, révélés lors de la keynote du 9 septembre, montrent la volonté qu'a la marque à la pomme croquée de devenir votre meilleur allié santé, jusque dans vos oreilles.

La tendance actuelle semble être à une prise de conscience accrue des utilisateurs autour des enjeux de santé. Les géants de la tech, comme Samsung et Apple, y sont sensibles, et c’est probablement pour cela qu’ils capitalisent dessus, en envisageant notamment de lancer des abonnements payants pour leur service de suivi de santé.

Si pendant sa keynote de rentrée Apple a beaucoup insisté sur le design, des fonctionnalités de santé inédites ont également été mises à l’honneur. La firme de Cupertino a depuis un moment positionné ses Apple Watch comme des montres connectées dédiées, notamment, à la santé. Cette année, elle va encore plus loin en transformant ses AirPods Pro 3 en objet connecté pour votre santé.

Apple transforme ses AirPods Pro 3 en objet connecté pour votre santé

La volonté d’Apple de devenir votre meilleur allié santé se manifeste par un renforcement de son écosystème autour des fonctionnalités de santé, et ce jusque dans ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme.

Au-delà d’améliorations, comme un design intra-auriculaire plus sûr, une meilleure expérience audio ou encore la traduction en temps réel, les AirPods Pro 3 s’appuient largement sur l’intelligence artificielle et sont désormais équipés d’un cardiofréquencemètre. Ce capteur de fréquence cardiaque, le plus petit jamais conçu par Apple, permet de détecter votre fréquence cardiaque pendant l’entraînement, de suivre l’activité, mais aussi les calories.

Une bonne santé passant par une activité physique, les AirPods Pro 3 vous offrent ainsi une meilleure expérience Fitness en vous permettant, même sans Apple Watch, de lancer des exercices, compléter l’anneau Bouger, compter le nombre de pas, mais aussi de rester motivé grâce aux trophées obtenus et à un « workout buddy » basé sur Apple Intelligence, qui vous encourage pendant vos entraînements.

Apple muscle sa nouvelle gamme d’Apple Watch avec deux grandes fonctionnalités de santé inédites

Côté montres connectées, Apple a dévoilé lors de sa keynote sa nouvelle gamme composée de l’Apple Watch Series 11, de la SE 3 et de l’Ultra 3, intégrant de nombreuses fonctionnalités de forme, de santé et de sécurité. Et toutes trois gagnent deux nouveautés importantes pour la santé cardiaque et le sommeil.

La première est une fonction d’avant-garde : les notifications d’hypertension, qu’Apple souhaite rendre disponible dans 150 pays dès le mois de septembre. Elles permettent d’alerter l’utilisateur d’une potentielle hypertension, grâce à l’analyse en arrière-plan de ses données sur 30 jours. Qualifiée de « tueuse silencieuse » par l’American Heart Association, l’hypertension – ou pression artérielle élevée – se déclare souvent sans symptômes visibles. Là encore, cette fonctionnalité inédite repose sur l’apprentissage automatique et des études, comme l’Apple Heart and Movement Study. Si elle ne détectera pas tous les cas d’hypertension, elle pourra néanmoins dès la première année, selon Apple, alerter plus d’un million de personnes sur une éventuelle hypertension et ainsi les orienter.

La seconde grande fonctionnalité inédite est le Score sommeil. Apple investit déjà dans votre sommeil, avec les objectifs de sommeil et les notifications d’apnée du sommeil. Votre Apple Watch vous permet désormais d’évaluer la qualité de votre sommeil selon plusieurs facteurs : sa durée, la durée de chaque phase, la régularité du coucher, la fréquence des réveils. Le but ? Vous permettre de jouer sur ces facteurs pour rendre votre sommeil plus réparateur, afin de favoriser la récupération du corps, mais aussi de l’esprit, et d’impacter positivement votre espérance de vie. Vous pourrez accéder aux données grâce à l’app Sommeil et suivre leur évolution dans l’app Santé de votre iPhone.

L’Apple Watch Series 11 dispose également du suivi de la fréquence cardiaque, de l’audition et du cycle menstruel. L’Ultra 3 fait office de coach qui vous aide à préparer vos courses, mais aussi de partenaire de santé qui vérifie vos signes vitaux. Quant à la SE 3, elle n’a pas été laissée pour compte : elle intègre maintenant, elle aussi, les notifications d’apnée du sommeil, un capteur de température avec des estimations d’ovulation rétrospectives, fournit des données plus détaillées dans l’application Signes vitaux et vous alerte en cas d’anomalie. Reste à voir si ces nouveautés permettront à Apple, qui a été détrôné par cette marque chinoise sur le marché mondial des montres connectées, de récupérer sa couronne ?