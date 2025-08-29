Cette étrange bague connectée montre comment la Galaxy Ring pourrait évoluer

En marge de l’officialisation de la version internationale du Magic V5, Honor invité plusieurs partenaires dont le fabricant d’une bague connectée avec une particularité physique étonnante. Nous avons eu l’occasion de la prendre en main et d’imaginer ce que Samsung pourrait améliorer dans la prochaine Galaxy Ring.

Même si elle n’en est pas le premier modèle, la Galaxy Ring de Samsung a eu un effet très positif sur le marché des bagues connectées. En effet elle lui a apporté une grande visibilité. Ainsi, le grand public a enfin pris conscience de ce type d’accessoires et de ses potentielles avantages, même si une bague connectée est parfois redondante avec une montre connectée. C’est ce que nous avons constaté lors de notre test de la Galaxy Ring.

Lire aussi – Apple n’est plus le leader mondial du marché des montres connectées, découvrez qui l’a détrôné

Même si nous n’en avons pas eu la confirmation auprès de la marque, il est évident que Samsung travaille déjà sur une seconde génération. Les rumeurs affirment d’une part que la sortie n’est pas attendue avant 2026, la marque coréenne préférant lancer d’autres bijoux connectés avant de renouveler la Galaxy Ring. Et d’autre part, les fuites parlent d’une nouvelle batterie pour la prochaine bague, ainsi que d’un design qui s’adapte à plusieurs tailles de doigt.

Cette étrange bague connectée est tactile et équipée d'un écran

Pour avoir une idée des possibles évolutions apportées par la Galaxy Ring, il suffit aussi de porter son attention sur la concurrence. Et pas forcément Oura et autres spécialistes de la bagues connectées. A l’occasion du lancement du Magic V5 de Honor, nous avons eu l’opportunité d’essayer une étrange bague connectée. Elle n’est pas développée par Honor, mais par J Ring, une marque partenaire du fabricant chinois.

La particularité de cette bague connectée est d’intégrer un écran couleur incurvé qui permet d’afficher certaines informations en temps réel. Pulsation cardiaque. Sp02. Afin de contrôler cet affichage, une touche tactile est présente au niveau du pouce. C’est très pratique. Même en intégrant cet écran, la surface de la bague reste bien lisse et le produit est très agréable à porter et n’est pas plus lourd. En outre, vous retrouvez toutes les fonctions attendues.

L’intégration de cette technologie pose cependant trois questions. D’abord, quel est l’impact d’un tel écran sur l’autonomie, un sujet déjà épineux sur la Galaxy Ring ? Même s’il n’est allumé que très ponctuellement, il va utiliser de l’énergie. Ensuite, cet écran sera-t-il toujours aussi pratique sur des modèles adaptés aux doigts plus fins ? Le modèle exposé était en effet assez large. L’écran y est donc bien visible. Enfin, quel serait l’impact sur le prix de vente ? Rappelons que le prix d’une Galaxy Ring est déjà assez élevé : 449 euros. Que pensez vous d’un écran sur une bague connectée ? Dites le nous en commentaire.