Plus de 50 % de réduction sur la DJI Osmo Pocket 3 : elle chute à 260 €

La DJI Osmo Pocket 3 profite d’une réduction de près de 279 €. Avec son capteur de 1 pouce et sa stabilisation mécanique, cette petite caméra capable de filmer en 4K passe à seulement 254,41 €.

Dji Osmo Pocket 3

Mise à jour : la DJI Osmo Pocket 3 est désormais à moins de 260 €

Lancée au prix conseillé de 539 €, la DJI Osmo Pocket 3 est actuellement affichée à 284,61 € sur AliExpress dans le cadre de sa campagne French Week. Le code promo PHD30 vous permet ensuite d’économiser 30 € supplémentaires.

Son prix final passe ainsi à 254,61 €, ce qui représente une économie totale de près de 285 €, soit environ 53 % de réduction par rapport au tarif conseillé. Le produit affiche le label Marque+, gage de son authenticité, et est expédié  gratuitement depuis la France en moins de 3 jours.

Une caméra stabilisée qui tient réellement dans une poche

La DJI Osmo Pocket 3 n’a pas besoin d’être fixée à un stabilisateur encombrant pour produire des mouvements fluides. Sa caméra est montée sur une nacelle mécanique à trois axes. L’ensemble est suffisamment compact pour être transporté dans une poche ou glissé dans un petit sac.

DJI a intégré un capteur CMOS de 1 pouce à l’Osmo Pocket 3, bien plus grand que celui de la plupart des smartphones. La caméra filme jusqu’en 4K à 120 images par seconde pour réaliser des ralentis, et son objectif équivalent à 20 mm offre un champ assez large pour se filmer à bout de bras.

L’écran tactile OLED de 2 pouces pivote pour passer rapidement d’une vidéo horizontale à un format vertical. Ce dernier sera notamment utile pour publier directement sur TikTok, Instagram ou YouTube Shorts, sans devoir recadrer l’image après l’enregistrement.

Elle peut suivre automatiquement le sujet

La fonction ActiveTrack 6.0 permet à la caméra de garder une personne dans le cadre lorsqu’elle se déplace. La nacelle tourne automatiquement pour suivre ses mouvements, ce qui facilite les prises de vue lorsque personne ne se trouve derrière la caméra. La mise au point plein pixel aide également à garder une bonne netteté du sujet pendant les déplacements.

La Pocket 3 dispose aussi de trois microphones intégrés et enregistre le son en stéréo. Un microphone DJI compatible peut être connecté directement, sans ajouter de récepteur sur la caméra.

L’autonomie de la caméra peut atteindre les 166 minutes dans les conditions de mesure de DJI. La recharge est assez rapide puisque la batterie récupère jusqu’à 80 % de sa capacité en environ 16 minutes. Le pack proposé comprend la caméra, une poignée avec filetage 1/4 pouce, un cache de protection, une dragonne ainsi qu’un câble USB-C.

Découvrir l’offre sur la DJI Osmo Pocket 3


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