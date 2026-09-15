Drone DJI Lito Series : légers et compacts, ces drones offrent un rapport qualité-prix imbattable

Cette année, DJI a surpris les fans de drones en sortant une toute nouvelle gamme nommée DJI Lito Series. Deux nouveaux modèles sont arrivés en même temps, le Lito 1 à 339 euros et le Lito X1 à 419 euros. Ces deux drones pèsent moins de 250 grammes et proposent des caractéristiques très intéressantes pour des personnes qui débutent aussi bien que pour des pilotes qui cherchent un modèle facile à transporter et performant.

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Vous cherchez un drone qui correspond à vos besoins et à votre budget mais vous êtes perdu dans la multitude de produits proposés sur le marché ? On vous comprend. Si vous cherchez un modèle compact, pas cher, facile à piloter et qui permet de faire de belles photos et vidéos, nous vous conseillons fortement de regarder du côté des DJI Lito 1 et X1. Ces deux modèles sont sortis cette année et ils proposent tous les deux un rapport qualité-prix assez impressionnant.

La caractéristique qui saute aux yeux dès qu’on les voit, c’est leur taille compact et leur poids plume. En effet, ils pèsent tous les deux 249 grammes. Coïncidence ? Je ne crois pas ! Il existe en fait une législation spécifique sur les drones de moins de 250 grammes. Ces drones font partie de la classe C0, la plus petite classe de drones. Cette classe est la seule qui dispense d’une formation théorique et pratique pour pouvoir piloter votre drone. Ce sont donc des drones parfaits pour un usage récréatif.

Pour autant, les DJI Lito 1 et X1 proposent des caractéristiques premium qui les rendent aussi bien utilisables par des utilisateurs débutants que par des utilisateurs avancés qui souhaitent un drone complet, efficace et facile à prendre en voyage.

Dji Lito X1 : la version améliorée du Mini 3

Sorti en 2022, le DJI Mini 3 est un modèle qui a séduit un grand nombre d’utilisateurs. La marque chinoise a voulu proposer une version améliorée de son best-seller en sortant le Lito X1. Ainsi, le Mini 3 permet de filmer en 4K 30 fps tandis que le Lito X1 permet de faire des vidéos en 4K HDR 60 fps, mais aussi 4K 100 fps pour pouvoir réaliser des ralentis.

Le Lito X1 dispose aussi de la détection d’obstacles omnidirectionnelle grâce à son LiDAR frontal. Vous pourrez donc voler en toute sérénité, même si vous débutez puisque le Lito X1 pourra s’arrêter automatiquement en cas de danger. Vous bénéficiez aussi de la technologie ActiveTrack qui permet au drone de suivre automatiquement un sujet défini et ainsi réaliser de superbes plans sans être un pro du pilotage.

D’un point de vue autonomie, vous avez 36 minutes avec la batterie classique et 52 minutes avec la batterie intelligente Plus. Enfin, vous n’aurez pas forcément besoin d’investir dans une carte Micro SD puisque vous avez 42 Go de stockage interne.

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Dji Lito 1 : la version améliorée du Dji Mini 4K est à moins de 300 euros

Actuellement proposé en promotion à seulement 288 euros, le DJI Lito 1 est une version moins chère du X1 mais qui dispose tout de même de nombreux atouts. Tout comme avec le X1, le Lito 1 réalise des vidéos en 4K HDR 60 fps et en 4K 100 fps pour les ralentis.

L’autonomie est aussi équivalente puisqu’on dispose de 36 minutes de vol. On retrouve également la détection d’obstacles omnidirectionnelle et la fonctionnalité ActiveTrack. La différence de prix s’explique par un capteur légèrement plus petit : ½ pouces contre 1/1,3″ pouces. Cette différence se remarquera surtout dans les zones sombres de l’image. Par ailleurs, le Lito 1 ne dispose pas du LiDAR pour éviter les obstacles avec plus de précision. Dernière concession, le stockage interne ne fait que 2 Go. Il faudra donc nécessairement utiliser une carte Micro SD pour faire de la prise de vue vidéo.