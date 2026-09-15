Drone DJI Lito Series : légers et compacts, ces drones offrent un rapport qualité-prix imbattable

Cette année, DJI a surpris les fans de drones en sortant une toute nouvelle gamme nommée DJI Lito Series. Deux nouveaux modèles sont arrivés en même temps, le Lito 1 à 339 euros et le Lito X1 à 419 euros. Ces deux drones pèsent moins de 250 grammes et proposent des caractéristiques très intéressantes pour des personnes qui débutent aussi bien que pour des pilotes qui cherchent un modèle facile à transporter et performant.

Dji Lito X1

Vous cherchez un drone qui correspond à vos besoins et à votre budget mais vous êtes perdu dans la multitude de produits proposés sur le marché ? On vous comprend. Si vous cherchez un modèle compact, pas cher, facile à piloter et qui permet de faire de belles photos et vidéos, nous vous conseillons fortement de regarder du côté des DJI Lito 1 et X1. Ces deux modèles sont sortis cette année et ils proposent tous les deux un rapport qualité-prix assez impressionnant.

La caractéristique qui saute aux yeux dès qu’on les voit, c’est leur taille compact et leur poids plume. En effet, ils pèsent tous les deux 249 grammes. Coïncidence ? Je ne crois pas ! Il existe en fait une législation spécifique sur les drones de moins de 250 grammes. Ces drones font partie de la classe C0, la plus petite classe de drones. Cette classe est la seule qui dispense d’une formation théorique et pratique pour pouvoir piloter votre drone. Ce sont donc des drones parfaits pour un usage récréatif.

Pour autant, les DJI Lito 1 et X1 proposent des caractéristiques premium qui les rendent aussi bien utilisables par des utilisateurs débutants que par des utilisateurs avancés qui souhaitent un drone complet, efficace et facile à prendre en voyage.

Dji Lito X1 : la version améliorée du Mini 3

Dji Lito X1

Sorti en 2022, le DJI Mini 3 est un modèle qui a séduit un grand nombre d’utilisateurs. La marque chinoise a voulu proposer une version améliorée de son best-seller en sortant le Lito X1. Ainsi, le Mini 3 permet de filmer en 4K 30 fps tandis que le Lito X1 permet de faire des vidéos en 4K HDR 60 fps, mais aussi 4K 100 fps pour pouvoir réaliser des ralentis.

Le Lito X1 dispose aussi de la détection d’obstacles omnidirectionnelle grâce à son LiDAR frontal. Vous pourrez donc voler en toute sérénité, même si vous débutez puisque le Lito X1 pourra s’arrêter automatiquement en cas de danger. Vous bénéficiez aussi de la technologie ActiveTrack qui permet au drone de suivre automatiquement un sujet défini et ainsi réaliser de superbes plans sans être un pro du pilotage.

D’un point de vue autonomie, vous avez 36 minutes avec la batterie classique et 52 minutes avec la batterie intelligente Plus. Enfin, vous n’aurez pas forcément besoin d’investir dans une carte Micro SD puisque vous avez 42 Go de stockage interne.

Dji Lito 1 : la version améliorée du Dji Mini 4K est à moins de 300 euros

Dji Lito 1

Actuellement proposé en promotion à seulement 288 euros, le DJI Lito 1 est une version moins chère du X1 mais qui dispose tout de même de nombreux atouts. Tout comme avec le X1, le Lito 1 réalise des vidéos en 4K HDR 60 fps et en 4K 100 fps pour les ralentis.

L’autonomie est aussi équivalente puisqu’on dispose de 36 minutes de vol. On retrouve également la détection d’obstacles omnidirectionnelle et la fonctionnalité ActiveTrack. La différence de prix s’explique par un capteur légèrement plus petit : ½ pouces contre 1/1,3″ pouces. Cette différence se remarquera surtout dans les zones sombres de l’image. Par ailleurs, le Lito 1 ne dispose pas du LiDAR pour éviter les obstacles avec plus de précision. Dernière concession, le stockage interne ne fait que 2 Go. Il faudra donc nécessairement utiliser une carte Micro SD pour faire de la prise de vue vidéo.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Samsung déploie la mise à jour One UI 9 sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

La version stable de la mise à jour One UI 9 est disponible sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, annonce Samsung. Elle permet aux trois modèles de smartphones…

600 € de réduction sur le Galaxy Z Fold 8 : Samsung vous offre en plus ses Buds 4 Pro

Samsung propose une avalanche de réductions sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Jusqu’à 600 € de réduction immédiate et une paire de Galaxy Buds 4…

La PS5 a droit à une grosse mise à jour, entre amélioration des performances et nouvelles fonctionnalités

Sony vient de déployer une nouvelle version du firmware de la PS5 qui apporte son lot de nouveautés. Au programme, entre autres, une amélioration du PSSR sur le modèle Pro…

Mots de passe, cookies, frappes au clavier… cette extension pirate Chrome et Edge sans que vous l’ayez installée

Les extensions de navigateur figurent parmi les armes favorites des cybercriminels. Baptisé Kremlin, un malware va plus loin en forçant Chrome et Edge à charger une extension espionne à l’insu…

Flou d’arrière-plan en 4K, filtres façon film… Vivo prépare un smartphone pensé pour les créateurs

Vivo a commencé à dévoiler son prochain smartphone milieu de gamme en Inde. Le V80 se montre déjà dans un coloris orange, avec un module photo signé Zeiss. Selon plusieurs…

Offres d’automne : stockez votre énergie solaire avec Zendure SolarFlow avant l’arrivée du froid

Entre un tarif de rachat du surplus solaire qui s’effondre et une facture d’électricité qui grimpe, le stockage devient la solution la plus rentable pour les foyers équipés. Zendure en…

Microsoft annonce un événement le 7 octobre 2026, mais pour présenter quoi ?

Microsoft vous demande de bloquer la date du 7 octobre 2026. La firme tiendra une conférence où l’on attend plusieurs annonces. Lesquelles ? On fait le point sur les plus…

Le DJI Neo 2 passe à 177 € : drone seul, Fly More Combo, c’est vous qui choisissez

Le DJI Neo 2 est en promotion avec plusieurs options au choix. Le drone est disponible à partir de 177 € au lieu de 239 €, avec la possibilité d’opter…

Steam Frame : on connaît le prix du casque VR de Valve et ça pique fort

Valve a finalement révélé le prix de son Steam Frame, en profitant de l’ouverture de ses précommandes. On craignait que le casque subisse le même traitement que la Steam Machine…

Samsung s’apprêterait à lancer des écouteurs très différents des Galaxy Buds que vous connaissez

Samsung décline ses écouteurs sans fil sous de nombreuses formes depuis plusieurs années. Les Galaxy Buds On, attendus depuis des mois, viennent de passer une étape clé avant leur commercialisation….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.