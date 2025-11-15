Dji Mini 3 : Amazon baisse drastiquement le prix de l’excellent drone 4K !

Le Dji Mini 3 est à un très bon prix sur Amazon. L'excellent drone, accompagné de sa radiocommande Dji RC (avec écran intégré) est quasiment à la moitié de son prix d'origine.

Je profite de ce bon plan

Le DJI Mini 3, l'un des drones les plus appréciés du marché est en promo sur Amazon, à quelques jours du début du Black Friday. Lancé à 629 € l'année dernière, il est affiché en ce moment à 345 €, ce qui représente une réduction de 45%. Notez que cette promo concerne le pack incluant la radiocommande DJI RC, avec un écran intégré.

C'est le meilleur prix que vous trouverez en ce moment pour le Dji Mini 3, hors place de marché. Populaire pour son excellent rapport qualité-prix , ce drone est à la fois léger et performant.

Dji Mini 3 : c'est le moment de craquer

Si vous guettiez les offres du Black Friday pour acheter un drone, cette promo est une opportunité. Le Dji Mini 3 est un modèle compact qui ne pèse que 250 grammes, ce qui lui permet d'être classé dans la catégorie CO. Concrètement, il dispense son utilisateur de toute démarche administrative ou de la nécessité d'obtenir une licence spécifique.

Grâce à son capteur CMOS 1/1,3 pouce, le Dji Mini 3 permet de filmer en 4K/30 ips HDR. Sa batterie lui permet d'atteindre une autonomie d'une quarantaine de minutes. C'est suffisant pour réaliser des plans aériens sur une bonne distance avant de devoir la recharger.

Quant à la distance de transmission vidéo, elle couvre un rayon de 10 km à l'horizontale et de 4 km en altitude. Notez que ce modèle peut résister à des vents de 38 km/h (niveau 5). Il dispose par ailleurs d'un mode de décollage automatique et de la fonction RTH pour un retour facile au point de départ.