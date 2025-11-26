Black Friday Dji Mini 4K : le prix du drone chute à un niveau record !

Avec un rapport qualité-prix séduisant, le Dji Mini 4K est le drone par excellence pour les débutants, mais pas seulement. Pour le Black Friday, la Fnac casse son prix de ce pack incluant deux batteries pour un temps de vol de 62 minutes.

Léger, compact, tout en restant très polyvalent, le Dji Mini 4K est un modèle qui a beaucoup à offrir pour son prix. Il est très populaire auprès des utilisateurs qui recherchent un drone performant pour un budget limité. Lancé en 2024 à au prix de 299 €, il est disponible en ce moment sous la barre des 225 €.

Le Dji Mini 4K est à 224 € très exactement chez la Fnac et Darty pendant le Black Friday . Cela correspond à une réduction de 25% qui est très généreuse quand on sait que le rapport qualité-prix est déjà très intéressant à la base.

Dji Mini 4K : la référence des drones pas chers

Comme son nom l'indique, le DJI Mini 4K dispose d'un capteur capable de filmer en 4K grâce à son capteur CMOS 1/2,3″ de bonne facture. La qualité des images est séduisante pour le prix, comme l'attestent les témoignages. La stabilisation à 3 axes de la nacelle assure des prises stables et fluides.

Le Dji Mini 4K a une portée de transmission de 10 km et peut monter jusqu'à 4 000 m en altitude. Par défaut, il est équipé d'une batterie standard offrant une autonomie de 31 minutes, mais la configuration est évolutive.

Vous pouvez également choisir le pack incluant 1 à 2 batteries supplémentaires pour une autonomie totale pouvant aller jusqu'à 93 minutes. La version avec deux batteries supplémentaires (3 au total) est à 369 € en ce moment, au lieu de 439 €.

Pour finir, le Dji Mini 4K ne pèse que 249 g, ce qui le met dans la catégorie des drones ultra-légers qui sont moins contraignants niveau réglementation. Il est livré avec sa radiocommande RC-N1C.