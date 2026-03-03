DJI Mini 5 Pro : plus de 190€ de réduction sur l’un des meilleurs drones actuels, c’est une affaire !

Dans le secteur des drones grand public, DJI est de très loin la marque incontournable. Sorti il y a quelques mois, le DJI Mini 5 Pro est un modèle compact et haut de gamme. Pourtant, il est déjà en promotion sur le site de AliExpress. On vous explique tout.

Depuis plusieurs années maintenant, DJI s’est imposé comme la meilleure marque de drone au monde. Le géant chinois propose chaque année de nouveaux modèles sans cesse améliorés. Ainsi, le DJI Mini 5 Pro repousse les limites de la compacité tout en proposant des caractéristiques haut de gamme impressionnantes.

Ce drone est en vente sur le site officiel de la marque pour 799 euros. Mais vous pouvez déjà le trouver à prix cassé sur AliExpress pour 666 euros. Et à l’occasion du Choice Day, le site chinois propose une série de codes promo qui font chuter son prix. Ainsi, avec le code promo SSPHA55, vous avez 55 € de remise dès 459 € d'achat. Le DJI Mini 5 Pro vous revient donc au final pour seulement 611 euros, soit une baisse de prix totale de 190 euros. Pour un modèle aussi récent, c’est une excellente offre.

Pourquoi choisir le drone DJI Mini 5 Pro ?

Le DJI Mini 5 Pro est le digne successeur du déjà impressionnant Mini 4 Pro. Comme tous les modèles DJI de la gamme Mini, il pèse moins de 250 grammes. Et ce n’est pas un petit détail car les drones de moins de 250 grammes vous dispense de passer une formation de pilote.

Dans sa version de base, le DJI Mini 5 Pro est vendu avec une radiocommande DJI RC-N3. En y branchant votre smartphone, vous avez un affichage du flux vidéo en direct.

Le DJI Mini 5 Pro dispose d’un capteur grand format CMOS 1 pouce pour enregistrer des vidéos en HDR 4K/60 ips et 4K/120 ips (pour les ralentis). Les photos RAW bénéficient d’une résolution de 50 MP.

Grâce à la fonction ActiveTrack 360° améliorée, vous pouvez personnaliser des trajectoires et profiter du suivi intelligent. Avec la détection d’obstacles omnidirectionnelle, même en paysage nocturne, vous pouvez réaliser vos prises de vue de façon complètement sécurisée sans risquer de se prendre un obstacle imprévu. En outre, ce modèle peut faire des vidéos en vertical grâce à sa nacelle capable de pivoter à 225°.

Enfin, le DJI Mini 5 Pro dispose d’un stockage interne de 42 Go et d’une batterie haute capacité qui offre un temps de vol maximum de 36 min.