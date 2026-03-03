DJI Mini 5 Pro : plus de 190€ de réduction sur l’un des meilleurs drones actuels, c’est une affaire !

Dans le secteur des drones grand public, DJI est de très loin la marque incontournable. Sorti il y a quelques mois, le DJI Mini 5 Pro est un modèle compact et haut de gamme. Pourtant, il est déjà en promotion sur le site de AliExpress. On vous explique tout.

DJI Mini 5 Pro

Depuis plusieurs années maintenant, DJI s’est imposé comme la meilleure marque de drone au monde. Le géant chinois propose chaque année de nouveaux modèles sans cesse améliorés. Ainsi, le DJI Mini 5 Pro repousse les limites de la compacité tout en proposant des caractéristiques haut de gamme impressionnantes.

Ce drone est en vente sur le site officiel de la marque pour 799 euros. Mais vous pouvez déjà le trouver à prix cassé sur AliExpress pour 666 euros. Et à l’occasion du Choice Day, le site chinois propose une série de codes promo qui font chuter son prix. Ainsi, avec le code promo SSPHA55, vous avez 55 € de remise dès 459 € d'achat. Le DJI Mini 5 Pro vous revient donc au final pour seulement 611 euros, soit une baisse de prix totale de 190 euros. Pour un modèle aussi récent, c’est une excellente offre.

Pourquoi choisir le drone DJI Mini 5 Pro ?

Le DJI Mini 5 Pro est le digne successeur du déjà impressionnant Mini 4 Pro. Comme tous les modèles DJI de la gamme Mini, il pèse moins de 250 grammes. Et ce n’est pas un petit détail car les drones de moins de 250 grammes vous dispense de passer une formation de pilote.
Dans sa version de base, le DJI Mini 5 Pro est vendu avec une radiocommande DJI RC-N3. En y branchant votre smartphone, vous avez un affichage du flux vidéo en direct.
Le DJI Mini 5 Pro dispose d’un capteur grand format CMOS 1 pouce pour enregistrer des vidéos en HDR 4K/60 ips et 4K/120 ips (pour les ralentis). Les photos RAW bénéficient d’une résolution de 50 MP.

Grâce à la fonction ActiveTrack 360° améliorée, vous pouvez personnaliser des trajectoires et profiter du suivi intelligent. Avec la détection d’obstacles omnidirectionnelle, même en paysage nocturne, vous pouvez réaliser vos prises de vue de façon complètement sécurisée sans risquer de se prendre un obstacle imprévu. En outre, ce modèle peut faire des vidéos en vertical grâce à sa nacelle capable de pivoter à 225°.

Enfin, le DJI Mini 5 Pro dispose d’un stockage interne de 42 Go et d’une batterie haute capacité qui offre un temps de vol maximum de 36 min.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

La Xiaomi Watch 5 sort aujourd’hui, une montre connectée endurante qui donne accès à Gemini depuis le poignet

Xiaomi lance la Watch 5, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Les nouveautés ne sont pas légion sur ce modèle, mais la marque améliore sa formule par petites touches. …

La 6G se prépare plus vite que prévu avec une alliance historique

La 6G se rapproche à grands pas. Les principaux acteurs mondiaux des télécoms veulent accélérer son arrivée. Une nouvelle alliance pourrait changer le calendrier prévu de son lancement. Alors que…

DJI Osmo Pocket 3 : la mini caméra parfaite pour le vlogging est à moins de 300 €, vite !

DJI s’est imposée comme la meilleure marque de produits pour filmer sans se ruiner. Drone, caméra d’action, stabilisateur à main, le géant chinois excelle dans tous les domaines. En ce…

Motorola lance les Edge 70 Fusion et Edge 70 Fusion Power, deux téléphones séduisants, mais plombés par la crise

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola lance un nouveau smartphone à la fois premium et abordable. Il s’appelle Edge 70 Fusion. Il se décline en deux versions, une classique…

Un iPad pliable géant ? Apple n’aurait pas abandonné l’idée

Apple viserait le lancement d’un grand iPad pliable pour 2029. Le fabricant a rencontré des difficultés de conception pour ce produit, mais le développement ne serait pas abandonné. Il est…

Le MacBook Pro avec écran tactile n’est pas un hybride d’iPad, voici comment il va fonctionner

Un MacBook Pro avec écran tactile devrait sortir en 2026. Mais Apple ne voit pas ce produit comme un remplaçant ou un hybride de l’iPad Pro. Il y a quelques…

PC

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles clés USB ? Voici 4 idées pour leur donner une seconde vie

Vous ne comptez plus le nombre de vieilles clés USB qui traînent chez vous ? Ne les jetez pas de suite. En effet, ces petits supports de stockage peuvent encore…

Starfield débarque sur PS5, voici son prix et sa date de sortie

Un autre jeu Xbox Game Studios va bientôt être disponible sur PS5. Après Gears ou Forza Horizon, c’est au tour de Starfield de sortir sur la console de Sony.  Deux…

HBO Max et Paramount+ vont fusionner en une unique plateforme, gare au nouveau prix

Paramount Skydance annonce qu’un seul service de streaming regroupant HBO Max et Paramount+ va voir le jour une fois l’acquisition de Warner Bros. Discovery définitivement entérinée. Après des mois de…

iPhone 17e : Apple officialise son nouveau smartphone milieu de gamme, le digne successeur de l’iPhone 16e ?

Le petit dernier de la gamme iPhone 17 vient d’être dévoilé par Apple : l’iPhone 17e. Prix, date de précommande, fiche technique : voici ce qu’il faut savoir sur le…