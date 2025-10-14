Prix en forte baisse sur le DJI Mini 3 Fly More Combo avec radiocommande RC, mais l’offre ne dure pas

Le très populaire DJI Mini 3 Fly More Combo avec radiocommande RC est à prix cassé sur Amazon. Profitez de ce pack complet incluant des batteries supplémentaires pour une autonomie prolongée.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le DJI Mini 3 s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux pilotes expérimentés qui souhaitent s’offrir un drone léger et performant. Ce modèle est idéal pour les créateurs de contenu, ainsi que pour tous ceux qui aiment immortaliser leurs aventures en vue aérienne.

La version Fly More Combo embarque plusieurs accessoires supplémentaires, avec trois batteries au total pour profiter d’une autonomie prolongée. Proposé habituellement à 649 €, ce pack est affiché actuellement à 534 € sur Amazon grâce à une vente flash qui se termine le 16 octobre 2025.

Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour profiter d’une réduction de presque 20%. Vous économisez ainsi 115 €. Et contrairement aux offres flash de ces derniers jours sur Amazon, cette promotion s’adresse à tout le monde, et pas qu’aux abonnés Prime.

Dji Mini 3 : léger, performant et un excellent rapport qualité-prix

Le DJI Mini 3 est un drone compact et léger qui ne pèse que 249 g, ce qui le rend facile à transporter. Il appartient à la Classe C0 des drones, ce qui dispense son propriétaire de tout enregistrement obligatoire ou d’une licence pour le faire voler.

Malgré sa taille minuscule, le DJI Mini 3 offre des performances exceptionnelles. Son capteur CMOS 1/1.3 pouce de 48 MP est capable de filmer en 4K à 60 IPS et produit des images et vidéos de qualité, même dans des conditions de faible luminosité.

Les utilisateurs l’apprécient également pour sa bonne autonomie : jusqu’à 38 minutes en une charge. Et grâce aux deux batteries supplémentaires de la version Fly More, cette autonomie est triplée. Vous bénéficiez ainsi de près de 2 heures de vol. La distance de transmission des données est de 10 km grâce à la technologie OcuSync 3.0.

Enfin, le drone DJI Mini 3 est livré avec plusieurs accessoires. En dehors des 3 batteries, il est accompagné de la radiocommande DJI RC (avec écran), d’hélices de rechange, d’une protection de nacelle, d’un sac de transport et plus encore.