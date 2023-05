Le disque dur externe Samsung T7 Shield (1 à 4 To) est à un très bon prix

Si vous recherchez un disque dur externe confortable, solide et rapide, le SSD externe Samsung T7 Shield est en promo pendant les French Days. Il est disponible dans des capacités allant de 1 To à 4 To selon vos besoins.

Dans sa version de 1 To, le disque dur externe (SSD) Samsung T7 Shield est proposé à seulement 75,99 € au lieu de 129,99 € dans le cadre des French Days sur Fnac et Boulanger. Le prix affiché est de 105,99 €, mais Samsung propose une ODR de 30 € sur ce modèle (voir les détails). Sans l'offre de remboursement, vous bénéficiez quand même d'une réduction de 18% sur ce modèle. Avec l'ODR, la réduction est de 41%.

Si 1To ne vous suffit pas, ce disque dur externe est aussi disponible dans des capacités de 2 To et 4 To. Elles font toutes l'objet d'une réduction doublée d'une ODR de 50 à 100 €. En effet, la version de 2 To est proposée à 129,99 € au lieu de 219,99 € après une réduction immédiate de 40 € à laquelle s'ajoute une ODR de 50 €. Enfin, si vous préférez la version de 4To, elle est à 209,99 € au lieu de 339,99 € (dont ODR de 100 €).

Disque dur externe Samsung T7 Shield : un SSD solide et rapide

Le SSD externe constitue une alternative rapide au disque dur externe classique. C'est le cas du Samsung T7 Shield qui offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 1050 Mo/s contre un maximum d'environ 550 Mo/s pour les disques durs traditionnels. Vous bénéficiez donc d'une vitesse au minimum deux fois supérieure dans le cas d'espèce.

Le Samsung T7 Shield se distingue également par son design robuste. Il est d'ailleurs résistant aux chutes jusqu'à 3m de hauteur en plus d'être étanche (indice IP65). Voilà deux caractéristiques qui en font un modèle populaire. Vous pouvez donc l'utiliser et le transporter sans crainte de dommage précoce. Précisons pour finir que ce SSD dispose aussi bien d'une interface USB-C que USB-A.

