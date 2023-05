Ce PC portable gamer Lenovo est sous la barre des 500 € pour les French Days

Le PC portable gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 est un modèle parfaitement adapté aux joueurs occasionnels qui recherchent une configuration équilibrée pour du 1080p. Et grâce à son design sobre et aux performances de son processeur, il conviendra également pour le divertissement et de la bureautique. Son prix est passé sous la barre des 500 euros pendant les French Days.

Si vous recherchez un PC gamer pas cher, voici une offre à saisir à l'occasion des French Days. Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 est à 499 € en ce moment sur Cdiscount. En moyenne, on le retrouve à 650 € chez la concurrence. Ce modèle est équipé d'un processeur Ryzen 5 4600H à 6 cœurs avec une fréquence allant jusqu'à 4 GHz. La partie graphique est gérée par une carte Nvidia GeForce GTX 1650.

Un PC portable gamer pour du jouer en Full HD, mais sans Ray Tracing

La grande majorité des PC portables gamer sont encore équipés d'un écran Full HD. Et pour jouer dans cette définition, la GTX 1650 offre encore des performances correctes en 2023. Mais elle est dépourvue de cœurs RT et n'offre donc pas de compatibilité avec le Ray Tracing. Si vous disposez d'un budget limité et que cette fonctionnalité n'est pas un impératif pour vous, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez pour un PC gamer portable en ce moment.

De plus, ce modèle est parfaitement adapté pour de la bureautique et le divertissement, tant grâce aux performances confortables du processeur AMD Ryzen 5 4600H qu'à son design qui n'a rien de l'apparence atypique des modèles gaming. Enfin, son écran IPS est d'une diagonale de 15,6 pouces et il est équipé d'une mémoire RAM de 8 Go et d'un SSD NVMe de 512 Go.

Notez que la machine dispose de deux emplacements pour la RAM et qu'il est possible d'atteindre un maximum de 16 Go. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs bons plans French Days sur Cdiscount.