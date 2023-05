French Days PC portables et accessoires : les offres du printemps 2023

Vous cherchez un nouveau PC portable pour du gaming, de la bureautique ou pour de la création de contenus graphiques ? Les French Days du printemps 2023 sont l’occasion d’acheter un nouvel ordinateur à prix cassé. Découvrez les meilleures offres French Days PC portables pour vous les meilleures promotions du web.

Le top des offres PC portables pour les French Days 2023

Avoir un PC portable est aujourd’hui incontournable, pour naviguer sur internet, profiter de contenus multimédia, pour travailler, étudier ou pour jouer. Mais pour acquérir un modèle qui tient la route, il faut très souvent mettre le prix.

Vous recherchez un bon PC portable à prix réduit ? C’est le bon moment ! Tout comme pour les casques, écouteurs, enceintes, ou les smartphones, les sites de e-commerce proposent de belles réductions sur des PC portables à l’occasion des French Days qui se déroulent cette année du 3 au 9 mai.

Voici notre sélection des meilleures promos des French Days sur les PC portables.

French Days PC portables gamer

LENOVO Legion 5 15ACH6H à 799 €

Déjà connu pour son excellent rapport qualité-prix, ce PC gaming est encore plus intéressant en promotion puisqu’il passe de 899,99 € à seulement 799,99 € chez Cdiscount. Il s’agit d’un produit performant, parfaitement adapté pour faire tourner n’importe quel jeu en Full HD. Pour cela, il combine un processeur AMD Ryzen 5 5600H avec une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go et une RAM de 8 Go que l’on peut augmenter jusqu’à 32 Go.

Il dispose également d’un écran IPS 120 Hz de 15,6 pouces, compatible G-Sync et FreeSync avec une fonctionnalité anti-éblouissement.

Medion ERAZER Deputy P40 MD62551 à 899,99 €

Normalement disponible à plus de 1100 €, ce PC passe actuellement sous les barre des 900 € sur Cdiscount. Gros point fort de ce modèle dédié aux jeux vidéo, sa carte graphique est une NVIDIA GeForce RTX 4060. On y retrouve également un processeur Intel Core i5-12450H avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

L’écran FHD IPS anti-reflets a une taille de 15.6 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En somme, une belle config pour un prix très agressif.

Medion ERAZER Crawler E40 à 799,99 €

Toujours chez Medion, on retrouve un PC portable gaming comparable en tout point au Deputy P40 à deux exceptions près.

La carte graphique est légèrement moins puissante puisqu’on devra se ”contenter” de la RTX 4050, toujours de chez Nvidia. En revanche, on profitera d’un prix d’achat 100 euros moins cher, à seulement 799,99 euros en promotion.

French Days PC portables haut de gamme

Lenovo Yoga Slim 7 Pro R71612350 à 1 199,99 €

Si vous cherchez un PC portable à la fois très puissant mais très fin et facile à transporter, alors le Lenovo Yoga Slim 7 Pro R71612350 est fait pour vous, surtout en promotion à moins de 1200 euros au lieu de 1600 euros.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 6800H, 8 cœurs, cadencé à 3,2 GHz de fréquence de base, avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 et ses 4 Go de mémoire dédiée. On y retrouve également 16 Go de RAM DDR4 ainsi qu’un SSD 512 Go. Pour finir cette très belle fiche de caractéristiques, on appréciera l’écran IPS 3K de 14.5 pouces.

French Days PC portables à petit prix

HUAWEI MateBook B3-520 à 449,99€

Le Huawei MateBook B3-520 est une excellente opportunité si vous cherchez un PC portable à petit prix pendant les French Days. En effet, son prix est actuellement à 449,99 euros chez Cdiscount au lieu de 799,99 euros. Une belle offre pour ceux qui cherchent un modèle adapté pour la bureautique et le multimédia.

Il embarque un écran IPS-LCD Full HD de 15,6 pouces et fonctionne avec un processeur Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake et 8 Go de RAM DDR4. Niveau stockage, on profite d'un SSD de 512 Go. Avec une batterie de 56 Wh, il a une autonomie de 8 heures et profite de la charge rapide 65 W.

LENOVO Ideapad 3 15ALC6 à 399,99€

Trouver un PC portable performant pour moins de 400 euros est vraiment un exploit. Alors quand le Lenovo IdeaPad 3 passe de 499,99 euros à 399,99 euros sur Cdiscount, on ne peut qu’être tenté de sauter le pas. Le 15ALC6 a un processeur et une carte graphique AMD qui offrent un bel équilibre dans cette gamme de prix.

On y retrouve donc un Ryzen 5 5500U (qui a une fréquence maximale de 4 GHz) et une puce graphique Radeon. Ce modèle dispose de 8 Go de RAM, d’un SSD 512 Go et d’un écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec des bordures fines. Enfin, la batterie offre jusqu’à 9 heures d’autonomie.

HP 15-fc0071nf avec AMD Ryzen 5 à 499,99 €

Toujours pour moins de 500 euros, on a déniché pour vous le HP 15-fc0071nf qui offre des caractéristiques intéressantes pour de la bureautique multitâche, du multimédia et pour surfer sur internet. Son écran de 15,6 pouces est une dalle IPS Full HD.

Il fonctionne avec un processeur AMD Ryzen 5 7520U etr 16 Go de RAM LPDDR5-5500 MHz. Son espace de stockage est un SSD PCIe NVMe de 512 Go. Niveau autonomie, sa batterie de 41 Wh permet de le faire fonctionner jusqu'à 8 heures.

Les meilleures offres sur les équipements pour PC pendant les French Days 2023

Clavier Microsoft avec pavé numérique All in One Media Keyboard à 23,99€

Si le clavier et le trackpad de votre ordinateur ne vous plaisent pas ou si vous souhaitez pouvoir switcher rapidement entre plusieurs appareils, alors le clavier Microsoft All in One Media Keyboard est un achat intéressant, d’autant plus en promotion.

Il est actuellement en vente pour seulement 23,99 euros avec 44% de réduction. Il offre en plus une excellente ergonomie et des finitions haut de gamme. Il est compatible avec de nombreux systèmes (Windows, MacOS, iOS, Android…)

Casque gamer Steelseries Arctis 7+ à 99,99€

Pour finir les bons plans informatiques des French Days 2023, Boulanger descend le prix du casque SteelSeries Arctis 7+ au prix de 99,99 euros au lieu de 149,99 euros. Compatible PC, PS5, PS4, Mac, Android et Switch, l'Arctis 7+ est fourni avec un dongle USB-C pour réduire au maximum la latence. En outre, ce casque offre une autonomie de 30 heures.

Léger, confortable et pratique, vous trouverez des commandes directement sur l’écouteur et une bande élastique réglable pour l’ajuster correctement à votre crâne. Casque gaming oblige, vous pourrez communiquer avec vos teammates via l’excellent micro ClearCast, certifié par Discord.

