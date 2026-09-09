Apple Watch Ultra 4 : 45h d’autonomie GPS et mesure cardiaque ultime pour la nouvelle montre connectée

Lors de sa conférence de rentrée 2026, Apple a officiellement dévoilé la nouvelle Watch Ultra 4. Comme pour les précédentes éditions, celle-ci se veut taillée pour les athlètes de l’extrême, les aventuriers chevronnés et les passionnés de performances physiologiques. Mais elle repose surtout sur une nouvelle architecture biométrique qu’Apple veut “révolutionnaire”. 

apple watch ultra 4

C’est depuis son siège californien de Cupertino qu’Apple a porté le coup d’envoi de sa nouvelle génération d’appareils connectés, en dévoilant les nouvelles Watch Series 12, mais aussi la Watch Ultra 4. Destinée aux environnements les plus exigeants comme aux pratiques sportives de haut niveau, cette montre haut de gamme marque une évolution majeure par rapport aux précédents modèles.

En associant un design en titane à un composant de dernière génération (le S11), Apple s’appuie sur deux nouveautés majeures : une refonte complète de ses capteurs optiques et électriques d’une part, et une amélioration significative de l’autonomie énergétique d’autre part.

Une architecture biométrique dédiée à la précision cardiaque

Au cœur de cette mise à jour technologique réside le tout nouveau Health Sensing System, un système de détection sanitaire intégralement repensé. Grâce à des capteurs de plus grande taille et plus sobres en énergie, l’Apple Watch Ultra 4 effectue désormais une mesure de la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes, 24 heures sur 24. Cette fréquence de inédite permet de capter les changements physiologiques les plus subtiles au cours de la journée, et optimise la précision des fonction d’activité « Bouger » et « Exercice ».

Outre le rythme cardiaque instantané, l’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) franchit un cap, en étant mesurée jusqu’à 24 fois plus fréquemment qu’auparavant. L’application Santé distingue désormais deux variantes de VFC : la VFC de récupération, axée sur les signaux de stress et de régénération quotidiens, et la VFC globale, révélatrice de la santé cardiovasculaire sur le long terme. De plus, un nouveau cadran permet d’afficher ces métriques diurnes et nocturnes en temps réel, offrant aux utilisateurs la possibilité de détecter un changement physiologique avant même qu’il ne se manifeste durant leur sommeil.

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Le duo gagnant des sportifs d’endurance

L’une des innovations logicielles majeures introduites par ce modèle réside dans la fonction d’aptitude quotidienne, baptisée Readiness. En croisant les données de l’activité récente, de la charge d’entraînement globale, des métriques vitales et de la qualité du sommeil, l’Apple Watch Ultra 4 génère chaque matin un score allant de 0 à 10. Ce score s’accompagne d’une recommandation claire et directement opérationnelle parmi quatre niveaux : Récupération, Modération, Prêt ou Objectif Max. Cet algorithme dynamique s’actualise au fil de la journée pour refléter l’effort consenti lors d’un entraînement intense.

Pour soutenir ces fonctionnalités avancées lors d’expéditions prolongées, Apple a considérablement optimisé la gestion de l’énergie de sa montre connectée. L’Apple Watch Ultra 4 affiche désormais une autonomie en utilisation courante dépassant les deux jours, tout en garantissant jusqu’à 45 heures de suivi continu lors d’entraînements en extérieur avec activation complète du GPS double fréquence. Ce GPS, présenté comme le plus précis sur le marché des montres de sport, s’accompagne également d’un protocole de rechargement accéléré : l’appareil récupère ainsi jusqu’à 80 % de sa charge en seulement 45 minutes, réduisant à son strict minimum le temps d’immobilisation au réseau électrique.

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Intelligence embarquée, sécurité satellite et écosystème de longévité

Au-delà des performances physiques, l’Apple Watch Ultra 4 s’enrichit des performances de la puce S11 et intègre des fonctionnalités d’Audio Intelligence. Arrivant plus tard cette année, ces outils confidentiels et sécurisés aideront les utilisateurs à mémoriser les moments clés de leurs conversations vocales et à rester attentifs aux bruits ambiants importants.

Siri s’appuie nativement sur Apple Intelligence, afin de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur tout en bénéficiant d’une culture générale élargie. Cette couche d’intelligence artificielle vient compléter un volet sécuritaire déjà bien fourni, incluant les communications d’urgence par satellite, la détection des chutes et des accidents de la route.

Enfin, cet écosystème se prolonge sur iPhone via la refonte de l’application Santé prévue pour la fin de l’année. Celle-ci inaugurera un onglet dédié à la longévité, intégrant notamment l’indicateur d’âge santé (Health Age), qui permet de situer l’état de forme biologique d’un individu par rapport à son âge chronologique.

Proposée dès aujourd’hui en précommande en boîtier titane naturel ou noir, l’Apple Watch Ultra 4 sera disponible en magasin à partir du vendredi 18 septembre. Comptez néanmoins 899 € pour la version Boucle Alpine, Boucle Trail ou Bracelet Océan, et 999 € pour la version Bracelet Milanais en titane.


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