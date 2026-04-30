Disque dur externe Seagate Portable 5 To à 119 € : on n’avait pas vu ce prix depuis longtemps

Pour la French Week d'Amazon, le disque dur externe Seagate Portable 5 To perd 40 € sur son prix. En utilisant le bon code promo, il descend à 119,99 € au lieu de 159,99 €, ce qui en fait l'une des meilleures affaires du moment sur le stockage portable.

Disque dur externe Seagate portable

Le Seagate Portable 5 To est affiché à 134,99 € dans le cadre de sa French Week, mais deux codes promo permettent de baisser le prix encore plus. Les abonnés Prime peuvent saisir PRIME15 pour économiser 15 € supplémentaires et ramener le prix à 119,99 €.

Si vous n’êtes pas abonné Prime, Amazon a quand même pensé à vous. Le code FRENCHWEEK10 offre 10 € de réduction au panier, soit un prix final de 124,99 € au lieu de 159,99 €. Dans les deux cas, c’est un prix très intéressant. La livraison est gratuite et assurée directement par Amazon.

5 To de stockage dans la poche

Le Seagate Portable se présente sous la forme d'un boîtier 2,5 pouces au format ultracompact (117 × 80 × 20 mm). Il se glisse sans effort dans une pochette de sac ou une poche de veste. En cas de besoin, vous n’aurez qu’à le brancher en USB sur votre ordinateur. Le disque dur externe est reconnu automatiquement sur Windows et macOS.

La connexion passe par un port USB-A 3.0, avec un débit théorique qui monte jusqu'à 5 Gbit/s. Le Seagate Portable fonctionne également avec la PS4 et les consoles Xbox, où les jeux se lancent directement depuis le disque. Sur PS5 et Xbox Series X, il se limite au stockage et à l'archivage. Les titres nouvelle génération nécessitent le stockage interne pour tourner.

Enfin, Seagate inclut deux ans de garantie et de service Rescue pour l’achat de ce disque dur externe. En cas de défaillance, un technicien tente de récupérer les données sans frais supplémentaires. C'est un service appréciable sur un accessoire qui accompagne des fichiers sensibles au quotidien.


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