L’Apple Watch Series 12 est officielle, la voici plus endurante, plus précise et plus intelligente que jamais

Apple a fait sa rentrée : lors de sa keynote de septembre, la marque à la pomme croquée a officialisé toute une salve de nouveaux produits. Aux côtés de l’iPhone Duo et des déclinaisons Pro de la gamme iPhone 18 figurait l’Apple Watch Series 12. Voici ce qu’il faut retenir de cette présentation.

C’est à l’occasion de sa keynote de septembre qu’Apple vient de présenter plusieurs produits inédits. La star de la soirée étant sans conteste l’iPhone Duo, le tout premier smartphone pliant de la marque, qui a partagé l’affiche avec les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, mais également les AirPods 5, ainsi qu’avec les Apple Watch Ultra 4 et Series 12.

C’est sur cette dernière que nous allons nous attarder : disponibilité, prix, fonctionnalités avancées inédites dans le suivi du sport et de la santé, précision améliorée… On vous récapitule tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle montre connectée d’Apple.

Des mesures toujours plus précises pour une meilleure compréhension de la santé

D’abord, Apple a mis en avant la nouvelle puce dont est dotée l’Apple Watch Series 12 : la S11, qui « débloque » de nouvelles capacités chez ce modèle, et notamment une meilleure précision dans deux domaines : la mesure du rythme cardiaque, ainsi que le suivi des pas.

Le meilleur suivi du rythme cardiaque repose notamment sur des LED vertes plus larges et plus efficaces : elles permettent de mesurer cet indicateur 60 fois plus que sur la génération précédente, soit toutes les cinq secondes tout au long de la journée. Cela permet une meilleure compréhension globale de la santé, sur le long terme. Cela est complété par l’intégration de deux variantes distinctes de la VFC (variabilité de la fréquence cardiaque): celle de récupération et celle globale – ces mesures étant désormais prises en compte dans les signes vitaux nocturnes.

Grâce à la nouvelle puce S11 et à de nouveaux algorithmes d’IA, le modèle podométrique a été entièrement repensé permettant ainsi de fournir un suivi du nombre de pas le plus précis possible. A ce propos, l’Apple Watch Series 12 et sa puce S11, toujours, inaugure une nouvelle complication pour suivre son nombre de pas directement depuis le cadran et en temps réel. Elle est sobrement intitulée : Pas.

Aujourd’hui, une tendance semble se dessiner dans le suivi de la santé sur les montres connectées : la vision globale et sur le long terme. C’est ec que propose la nouvelle montre Huawei Watch D3 récemment annoncée, et l’Apple Watch Series 12 également.

L’application Santé a donc été repensée : elle intègre deux nouveaux onglets : Insights (ou Aperçu) et Longévité – ce dernier intégrant une fonction inédite : Health Age – ou Âge santé. Cette nouvelle version de l’app Santé sera d’abord accessible aux Etats-Unis, mais plus tard cette année.

Dernière nouveauté inaugurée par l’Apple Watch Series 12 : la fonctionnalité Readiness que l’on peut traduire par Préparation en français. Elle fournit un score entre 1 et 10 des capacités de l’utilisateur pour la journée à venir. Il se met à jour continuellement au cours de la journée et s’accompagne d’une recommandation sur l’aptitude de l’utilisateur.

Une meilleure autonomie pendant l’entraînement et une recharge plus rapide

L’endurance de l’Apple Watch Series 12 a été revue à la hausse pour les entraînements en extérieur puisqu’elle offre désormais jusqu’à 10 heures d’autonomie dans cette situation – et toujours jusqu’à 24 heures d’autonomie au quotidien.

La vitesse de recharge a également été améliorée pour que vous ne manquiez jamais de votre montre : Apple promet jusqu’à 12 heures d’autonomie en 15 minutes de charge – idéal lorsque votre montre tombe en rade de batterie avant le coucher et que vous tenez à suivre votre sommeil.

L’Apple Watch Series 12 : une smartwatch plus intelligente que jamais

L’Apple Watch Series 12 inaugure Intelligence Audio : une nouvelle catégorie de fonctionnalités d’Apple Intelligence permise grâce aux derniers modèles et à Private Cloud Compute. Parmi ces nouveautés : le Live Rewind qui affiche les 15 dernières secondes d’une conversation sous forme de texte qui peut ensuite sauvegardé ou sur lequel on peut interroger Siri, Siri Recap qui génère des rapports synthétiques sur des conversations, la reconnaissance des sons importants pour les personnes malentendantes – y compris lorsque leur iPhone n’est pas à proximité – ou encore l’intégration de Shazam dans le défilement intelligent. Et Apple garantit, là encore, la confidentialité des données – sa réputation se fondant dessus.

watchOS 27 apporte également son lot de nouveautés, présenté lors de la WWDC : nouveau geste, suggestions de widgets intelligents ou encore suivi du cycle. Mais surtout Siri AI qui apporte la compréhension du contexte personnel directement à votre poignet – tandis qu’un nouveau cadran dédié permet d’y accéder plus rapidement.

Prix et disponibilité

L’Apple Watch Series 12 est disponible dès aujourd’hui à la précommande, pour une commercialisation le 18 septembre. Ses prix de départ : 449 euros pour la version Aluminium, 799 euros pour la déclinaison Titane et 1 049 euros pour celle en Céramique.

Deux tailles de boîtiers sont disponibles (42 mm et 46 mm), mais également trois finitions : aluminium décliné en bronze foncé, noir, or clair et gris sidéral ; titane en or éclatant ou naturel et céramique proposé en blanc perle et bleu nuit.

L’Apple Watch Series 12 sera lancée avec watchOS 27, mais Apple précise que la mise à jour sera disponible dès le 14 septembre pour les Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs. C’est à cette même date qu’Apple Intelligence sera disponible, notamment en français. Siri AI entrera alors en bêta en anglais, avant d’être disponible en français et d’autres langues en octobre.