Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 chute à moins de 600 € pendant les French Days, vite !

Vous cherchez un ordinateur portable pas cher et performant pour la rentrée ? Ce bon plan est fait pour vous ! Nous avons trouvé un modèle très intéressant actuellement en promotion pour moins de 600 € sur la Fnac et chez Darty. On vous dit tout…

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S’il y a bien un produit difficile à acheter quand on n’y connaît rien, c’est bien un ordinateur portable. Processeur, RAM, disque SSD, carte graphique… Il faut savoir déchiffrer ce charabia informatique pour pouvoir trouver un modèle adapté à son usage et à son budget. Si vous cherchez un modèle adapté pour faire ses études, pour travailler à domicile ou pour un usage loisir à un prix raisonnable, vous êtes au bon endroit. Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 offre des caractéristiques intéressantes pour un tarif très attractif, surtout en promotion.

En effet, ce modèle est normalement en vente pour 799,99 €. Mais pendant les French Days, Darty et la Fnac vous le proposer avec une réduction de prix de 200 €. Il passe ainsi à seulement 599,99 € avec la livraison gratuite, 3 mois d’abonnement offert à Deezer et 50% de réduction sur le deuxième accessoire acheté.

Baisse de 200 € sur le Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8

S’il n’est pas rare de trouver sur le marché des PC portables à moins de 600 €, il est beaucoup plus rare d’en voir avec une fiche technique qui tienne la route. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 s’impose comme l’un des meilleurs choix du moment dans cette tranche de prix. On vous explique pourquoi.

D’un point de vue purement technique, il tourne avec un processeur AMD Ryzen 5 40 qui offre une fréquence maximale jusqu’à 4.3 GHz. Il est associé à une carte graphique AMD Radeon 610M qui dispose de 16 Go de mémoire vidéo dédiée, 16 Go de RAM et un disque dur SSD de 512 Go. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 profite par ailleurs de la licence Windows 11 Home, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 C’est une configuration solide pour un usage bureautique et multimédia qui vous permettra d’avoir une utilisation fluide, même en multitâches.

En ce qui concerne l’écran, on trouve une dalle 14 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels), avec une luminosité de 250 nits et un traitement anti-reflet. Avec une autonomie d’environ 8 heures et un poids de seulement 1,37 kg, c’est un modèle parfaitement adapté pour un usage nomade quotidien.

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