Seulement 980 g, un écran OLED et une autonomie record : cet ultrabook ASUS certifié Copilot+ perd 300 € chez la Fnac

L'Asus Zenbook A14 passe sous la barre des 700 € chez Fnac grâce à une réduction de 300 €. À ce tarif, cet ultraportable cumule les arguments : un poids plume de 980 g, un écran OLED, et un Snapdragon X performant et peu énergivore.

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L'Asus Zenbook A14 (UX3407QA) est l'un des ultraportables les plus légers du marché. Avec ses 980 grammes sur la balance, il est en dessous de la barre symbolique du kilogramme. C’est un seuil que peu de PC portables, même de moins de 14 pouces atteignent.

Grâce à une remise de 30 % proposée par la Fnac, cet ultrabook passe à 699,99 € au lieu de 999,99 € habituellement. La configuration vendue comprend 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD NVMe.

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Moins d'un kilo, un écran OLED et une autonomie solide

Pour moins de 700 €, Asus Zenbook A14 dispose d’un châssis fait d’un alliage de céramique et d’aluminium. Ce dernier combine rigidité et résistance aux rayures. Toujours sur le plan du design, le PC portable a une épaisseur de 15,9 mm pour un poids de 980 g. L’appareil glisse facilement dans le sac et se porte discrètement.

Sur le plan technique, l'Asus Zenbook A14 embarque un processeur ARM : le Snapdragon X épaulé, comme mentionné précédemment, par 16 Go de mémoire vive. Son écran OLED de 14 pouces est en définition WUXGA (1920 × 1200 px) et adopte un ratio 16:10, plus généreux qu'un 16:9 classique. La luminosité annoncée atteint 400 nits, ce qui reste correct pour un usage en intérieur.

Le processeur Snapdragon X dispose de 8 cœurs et monte jusqu'à 2,7 GHz. Ce n'est pas la puce la plus puissante de la gamme, mais elle est bien dimensionnée pour la bureautique intensive, la visioconférence, la retouche photo légère et les tâches IA. D’où la certification Copilot+ du PC portable.

L'autonomie est l'autre grande force du Zenbook A14. Grâce à sa batterie de 70 Wh et à l'efficience de l'architecture ARM, il permet d’atteindre jusqu’à deux journées de travail en une charge. La connectique quant à elle est complète : deux ports USB 4 (40 Gbps), un USB-A, un HDMI et le Wi-Fi 6E.