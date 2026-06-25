Acer Swift Go 14 : avec 250 € de réduction, cet excellent PC portable avec écran OLED passe à petit prix !

Les prix continuent de chuter à l'occasion du Prime Day. Nous avons trouvé une belle offre sur le puissant Acer Swift Go 14 qui passe à 599 € au lieu de 849 €. C'est un prix ultra canon pour ce PC portable Acer avec d’excellentes finitions et une grosse autonomie. En plus, Amazon vous offre un bon d'achat de 15 € dès 60 € d'achat !

Acer Swift Go 14

Dans le monde des ordinateurs portables, Acer est une marque reconnue pour ses modèles ultra-portables bien conçus. C’est le cas de l'Acer Swift Go 14. Ce modèle polyvalent est parfaitement adapté pour un usage bureautique et multimédia. Normalement, ce PC portable est proposé à la vente au prix de vente conseillé de 849 €. Mais Amazon le propose actuellement à prix cassé.

En effet, du mardi 23 juin au et vendredi 26 juin 2026, le géant du e-commerce brade de nombreux produits high-tech à l'occasion du Prime Day. L'Acer Swift Go 14 n'y échappe pas. Mais attention, pour en profiter, vous devez être membre Prime. Ça n'est pas encore votre cas ? Il est encore temps de profiter de l'offre d'essai gratuit de 30 jours offert par Amazon. En plus, c'est sans engagement.

Quelles sont les caractéristiques du Swift Go 14 AI d’Acer?

Vous cherchez un PC portable pas cher mais avec des caractéristiques intéressantes et qui pourra durer dans le temps ? Ce modèle proposé par Acer est un excellent choix. Le Swift Go 14 offre des finitions impeccables dignes d'un MacBook d'Apple puisqu'il dispose d'un corps en aluminium fin et ultra léger. Il est doté d'un clavier et un trackpad très agréables à utiliser. Avec une épaisseur de seulement 15 mm et un poids plume de 1,3 kg, c’est un ordinateur que vous pourrez transporter dans n’importe quel sac.

L’Acer Swift Go 14 tourne avec le puissant processeur AMD Ryzen 5 8645HS0 associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce modèle boosté par l’intelligence artificielle fonctionne avec Copilot qui a sa touche dédiée sur le clavier.

Pour l’écran, on a une belle dalle OLED de 14 pouces avec une définition 2,8K, soit 2880 x 1800 pixels, et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Les images sont fluides, colorées et contrastées. Ce PC portable est également doté d'une webcam QHD avec une définition de 1440 p pour une image nette qui offre aussi un excellent contraste. C’est un outil parfaitement adapté pour faire des visioconférences de bonne qualité.


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