Famicom : plusieurs modèles ultra-rares de la console rétro Nintendo retrouvés dans un love hotel japonais

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de la Famicombox et pourtant, il s’agit d’une des consoles les plus rares créées par Nintendo. Ce qui n’empêche visiblement pas un love hotel japonais de posséder plusieurs exemplaires, presque un pour chaque chambre. Chacun s’amuse comme il le souhaite, après tout.

famicombox
Crédits : オロチ via X

De nos jours, il n’est pas bien compliqué de changer de jeu sur sa console. Pour peu que vous soyez du dématérialisé (vous n’aurez de toute manière plus le choix d’ici quelques années), il suffit de quelques clics dans votre ludothèque et le tour est joué. Mais il fut un temps où la chose demandait l’effort surhumain de se lever pour changer la cartouche (ou le CD, pour les moins âgés d’entre vous) dans la console.

En 1986, Nintendo trouve une solution à ce problème, sous le nom de Famicombox. Dérivée de la célèbre Famicom, nom japonais de ce que nous connaissons chez nous comme la NES, la Famicombox est une sorte de jukebox du jeu vidéo. Celle-ci pouvait accueillir jusqu’à 16 cartouches, permettant ainsi de passer d’un jeu à l’autre directement depuis le menu de la console. Révolutionnaire pour l’époque, le système est pourtant réservé aux hôtels japonais et reste, de fait, extrêmement rare sur le marché.

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Il retrouve plusieurs exemplaires de la Famicombox toujours fonctionnels dans le même hôtel

C’est ce contexte qui rend la récente découverte d’un internaute japonais extrêmement précieuse. Se définissant lui-même comme un “archiviste de la Famicom”, celui-ci partage le 23 juillet dernier plusieurs photos sur son compte X (anciennement Twitter), décrivant un hôtel dans lequel se trouvent des Famicombox dans presque toutes les chambres. Mieux encore, ce dernier affirme que d’après ses propres tests, la plupart des cartouches sont encore fonctionnelles.

Seuls quelques accessoires, comme le Zapper (le pistolet permettant de jouer entre autres à Duck Hunt), sont devenus obsolètes avec les écrans LCD. À part cela, toutes les chambres sauf une ont droit à leur propre Famicombox, ce qui est assez lunaire étant donné le contexte et l’ancienneté de la console. L’archiviste n’a pas souhaité partager le nom ni l’adresse de l’hôtel en question. Impossible donc de savoir si son personnel sait sur quelle mine d’or il est assis.


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