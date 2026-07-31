Hausse de l’électricité au 1er août : les conducteurs qui rechargent la nuit vont être agréablement surpris

Une nouvelle grille tarifaire de l’électricité s’applique ce samedi 1er août en France. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, elle ne découle pas du prix de l’énergie. Et pour les conducteurs électriques, tout va se jouer sur l’heure du branchement.

Les foyers français sont de plus en plus nombreux à passer à la motorisation électrique. À l’échelle mondiale, les ventes de voitures électriques devraient atteindre 23 millions d’unités cette année. Le coût d’usage reste pourtant le premier critère de comparaison avec un modèle thermique. Chaque évolution du prix de l’électricité pèse donc directement sur le budget de ces conducteurs.

Se brancher revient déjà plus cher qu’il y a un an sur le réseau public. TotalEnergies facture un supplément au-delà de trente minutes de branchement sur ses bornes d’autoroute. À domicile, le calcul dépend entièrement du contrat souscrit. Une nouvelle grille du tarif réglementé de l’électricité entre justement en vigueur ce 1er août.

Le tarif réglementé de l’électricité augmentera de 2,5 % en moyenne au 1er août

Le tarif réglementé de l’électricité progresse de 2,5 % TTC en moyenne, selon la Commission de régulation de l’énergie. Cette augmentation ne vient pas du coût de production mais du TURPE, le tarif d’acheminement facturé par les gestionnaires de réseau. Ce dernier grimpe de 3,04 % pour compenser un manque à gagner d’Enedis et de RTE, causé par la douceur de l’hiver 2025. Il s’applique à tous les fournisseurs, y compris aux offres à prix fixe garanti.

L’écart entre les options du tarif réglementé change tout pour la recharge à domicile. Le kilowattheure nocturne passe de 0,1579 à 0,1589 euro, soit une progression de 0,63 %. En journée, il grimpe de 0,2065 à 0,2142 euro, soit 3,73 %. Pour 60 kilomètres parcourus chaque jour avec une consommation de 16 kWh aux 100 km, la facture mensuelle passe de 30,32 à 30,51 euros. La différence tient en 19 centimes.

Les opérateurs de bornes publiques paient eux aussi cette hausse du tarif d’acheminement. Aucune règle ne les oblige toutefois à la répercuter sur leurs prix affichés. Les abonnés au tarif réglementé disposent d’une autre marge de manœuvre. Les offres des fournisseurs alternatifs restent nettement moins chères, avec un écart annuel pouvant atteindre 100 euros pour une maison consommant 10 000 kWh. Changer de contrat rapporte donc bien davantage que ces quelques centimes mensuels.