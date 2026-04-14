Avengers Doomsday : Marvel promet “le plus grand rassemblement” de super-héros de l’histoire

L'équipe de super-héros présente dans Avengers Doomsday sera très étoffée. Une partie d'entre eux est déjà connue et des surprises sont encore attendues.

Avengers Doomsday sortira le 16 décembre 2026 dans les salles de cinéma françaises et la communication autour du film commence à sérieusement s'enclencher chez Marvel et Disney. 7 ans après les événements dantesques d'Avengers Endgame, qui a marqué son époque, Avengers Doomsday aura la lourde tâche de relancer l'intérêt du public pour le MCU, qui, à quelques exceptions près, patine depuis que l'équipe de super-héros a vaincu Thanos.

Au Japon, un prospectus officiel nous en dit plus sur ce qu'il faut attendre du long-métrage. On nous promet notamment “le plus grand rassemblement [de super-héros] de l’histoire”, permis par l'alliance entre des personnages déjà bien connus du MCU et “une nouvelle génération de héros”.

New Avengers, X-Men et 4 Fantastiques en plus des premiers Avengers

“Les frères Russo, qui ont choqué et ému le monde avec « Infinity War » et « Endgame », reviennent à la réalisation ! Un lancement en grande pompe ! Robert Downey Jr., qui a incarné Iron Man dans la saga « Avengers », fait un retour surprise dans le rôle du savant fou Docteur Fatalis !”, est-il précisé, ce que l'on savait déjà. Le retour de Chris Evans comme Steve Rogers (le Captain America original) et celui de Chris Hemsworth en tant que Thor sont aussi confirmés.

“Dans « Avengers Doomsday », prévu pour 2026, des héros de toutes les dimensions se rassembleront, transcendant le multivers ! Sur leur chemin se dresse le Docteur Fatalis !”, explique le document. On sait déjà que l'équipe des Avengers sera en grande partie composée des personnages du film Thunderbolt (New Avengers), épaulés par les anciens X-Men du début des années 2000, des 4 Fantastiques introduits par le film Premiers Pas et de héros provenant de Black Panther. Des surprises pourraient encore étoffer ce line-up déjà bien conséquent.

Cette profusion peut d'ailleurs faire craindre que le film se résume à une succession de scènes mettant en valeur l'un après l'autre chaque super-héros, ce qui pourrait nuire à son rythme. Le casting est colossal et il sera difficile de faire de la place pour tout le monde, certains devant certainement se contenter de faire de la figuration.