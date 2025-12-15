Avengers Doomsday : pourquoi le retour du premier Captain America nous prépare à un duel tragique digne de Civil War ?

Après Robert Downey Jr, une nouvelle rumeur affirme que Marvel prépare le retour d’un acteur iconique du MCU. Il s’agirait de Chris Evans, qui a incarné Captain America jusqu’à Endgame. Cette nouvelle rumeur ouvre de nouvelles perspectives dramatiques, notamment face à l’incontournable interprète d’Iron Man. Voici nos explications.

Il faut sauver le soldat « MCU ». Tout le monde s’accorde à dire que l’univers cinématique de Marvel bat de l’aile depuis plusieurs années. Hormis quelques coups d’éclat, comme Gardiens de la Galaxie vol 3 ou Deadpool & Wolverine, les avis sur les séries et les films de la Maison des idées n’ont jamais été brillants. Captain America Brave New World, Ant-Man 3, The Marvels, ou encore Thunderbolts. Même Fantastic Four First Steps n’a pas remporté un avis unanime.

Lire aussi – Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Voilà qui n’augure rien de bon pour les prochaines grandes étapes du MCU, notamment Avengers Doomsday. Pourtant, Marvel nous prépare des surprises pour sauver non seulement le film, mais aussi toute la saga du multivers. La première a été le retour de Robert Downey Jr. Ce dernier incarnera le grand méchant de ce film, Dr Doom (ou Dr Fatalis pour ceux qui ont lu les comics de Marvel avant les années 90). La seconde surprise serait le retour de Chris Evans dans son rôle de Captain America.

Le Captain America originel revient dans Avengers Doomsday

L’information émane de plusieurs sources concordantes. La première de The Hollywood Reporter qui confirme que Marvel va diffuser, au cinéma seulement, quatre teasers durant les bandes-annonces qui précèdent le troisième volet de la saga Avatar. Chaque trailer va se focaliser sur un personnage. Le sujet de trois d’entre eux a été dévoilé par un leaker sur X, MyTimeToShrineHello. Il y aura Doom, Thor et Captain America. Il ne s’agirait pas du plus récent des Captain America, Sam Wilson, l’ancien Falcon, mais le Captain America que les fans ont vu disparaitre avec Avengers Endgame : Steve Rogers.

Oh interesting, so they switched the order. Doom was supposed to go first. Okay, no reason for me to hide it then, or people would think I was BSing. The four “trailers” aren’t really trailers they’re four short scenes, each focusing on a different character. The one with Steve… https://t.co/h5xD5qV4u6 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 15, 2025

En rappelant tour à tour Robert Downey Jr et Chris Evans et en les mettant une nouvelle fois face à face, l’un en tant que Dr Doom et l’autre en tant que Captain America, Marvel semble vouloir revenir au temps de Civil War, l’un des films les plus iconiques du MCU. Les détracteurs diront que Marvel, pour sauver l’univers cinématique, se sent obligé de faire du vieux parce que la Maison des idées n’arrive plus à faire du neuf. Les autres y verront certainement l’occasion d’un nouveau duel entre deux piliers du MCU. Un duel qui s’annonce tragique.

Marvel nous a préparé au retour de Chris Evans avec Fantastic Four

Rappelons que Chris Evans a repris son rôle de Human Torch dans un cameo dans Fantastic Four First Steps (il avait joué le rôle de la Torche dans les films Fantastic Four de 2005 et 2007). Cette apparition digne des plus grandes théories du multivers aurait eu pour but, selon certaines théories, de préparer les fans au retour de Chris Evans et de Steve Rogers dans le MCU. Reste à savoir qui sera le sujet du quatrième teaser.