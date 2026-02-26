Les patrons de Disney ont vu Avengers Doomsday, voici ce qu’ils en ont pensé

La sortie d'Avengers Doomsday approche. En attendant, des personnes haut placées chez Disney ont pu voir à quoi ressemble le film. Leur avis est-il rassurant ou inquiétant ?

Avengers Doomsday

7 ans d'attente. 7 ans que les fans de super-héros Marvel patientent pour enfin revoir à l'écran leur équipe préférée : les Avengers. Après la sortie de Endgame en 2019, il faut dire que le Marvel Cinematic Universe est en berne. Malgré quelques fulgurances comme l'excellente série Wanda Vision sur Disney+, force est de constater que la majorité des productions est plutôt tiède. Captain America Brave New World par exemple, censé légitimer le successeur de Steve Rogers, n'est même pas rentré dans ses frais.

La firme mise donc beaucoup sur Avengers Doomsday. C'est bien simple : il y a tout dans ce film. Robert Downey Jr (Iron Man, mais ici dans le rôle du méchant Docteur Fatalis), Chris Evans (Captain America), les 4 Fantastiques, les X-Men… Un casting qui fait rêver les fans et qui montre aussi une volonté de redresser la barre. À quelques mois de la sortie du film, des personnes haut placées chez Disney ont déjà pu en voir quelques bouts.

Des images d'Avengers Doomsday déjà projeté devant les patrons de Disney : verdict ?

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, pas question d'encenser le long-métrage. Les dirigeants de Disney sont “satisfaits” des premières images d'Avengers Doomsday. Ni plus, ni moins. C'est tout de même une bonne nouvelle pour celles et ceux qui craignaient une situation à la Daredevil Born Again, où le groupe avait demandé de refaire entièrement la série. Et si certains ont besoin d'être encore rassuré, les studios concurrents prédisent qu'Avengers Doomsday sera le carton de l'année 2026.

Lire aussi – Cette mystérieuse photo de tournage d’Avengers Doomsday dévoile-t-elle un élément majeur de l’histoire ?

Il est de toute manière difficile d'envisager l'inverse. Entre la longue attente et le casting annoncé, le film est quasi-assuré de rencontrer au moins le succès nécessaire à rapporter ce qu'il a coûté. Plus qu'à compter les jours avant la sortie d'Avengers Doomsday le 16 décembre 2026. Pas la peine de faire le calcul : Marvel le fait pour vous à la fin de chaque nouvelle bande-annonce.

Source : Variety


