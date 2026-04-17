La première vraie bande-annonce d’Avengers Doomsday est riche en révélations

Avengers Doomsday a enfin droit à une véritable bande-annonce, qui n'est pas avare en détails intéressants. Voici ce qu'on en retient. 

captain america
Crédit : Marvel

Le CinemaCon, grand rassemblement mondial de l'industrie cinématographique réunissant exploitants de salles, studios de productions et stars du grand écran, s'est clôturé en apothéose avec la diffusion de la première véritable bande-annonce d'Avengers Doomsday. Jusqu'ici, Marvel et Disney n'avaient publié que de courts teasers visant à confirmer la présence de certains personnages. Nous avions d'abord eu l'officialisation du retour de Steve Rogers comme Captain America, puis une vidéo montrant Thor, et une autre annonçant trois anciens X-Men du début des années 2000 : Charles Xavier, Magneto et Cyclope, interprétés par les mêmes acteurs qu'il y a 20 ans. Une dernière nous apprenait que les Fantastiques seraient du programme, ce qui n'est pas étonnant vu la fin du film Les 4 Fantastiques Premiers.

Cette fois, les frères Russo ont concocté ce qui peut s'apparenter à une vraie bande-annonce, proche du grand trailer final. Malheureusement, il n'est pas disponible en ligne, seules les personnes présentes au CinemaCon ont pu en profiter. Mais Variety nous livre un résumé de ce que Marvel a montré lors de l'événement. Évidemment : attention, spoilers.

La rencontre entre les vieux Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques et les Thunderbolts

Les premières images sont consacrées au Docteur Fatalis, interprété par Robert Downey Jr., qui prêtait ses traits à Tony Stark (Iron Man) depuis les débuts du MCU. Il s'agit de la grande menace du film. On aperçoit ensuite le Professeur Xavier (Patrick Stewart) regardant par la fenêtre du Manoir X-Men.

Après, tout s'enchaîne. “Gambit (Channing Tatum) et Shang-Chi (Simu Liu) s'affrontent ; Mystique (Rebecca Romijn) se transforme en Yelena Belova, donnant lieu à un combat entre les deux ; et Thor (Chris Hemsworth) et Fatalis se font face, mais ce dernier attrape le marteau magique de Thor, Mjolnir, à mains nues”. Captain America (Chris Evans) intervient alors pour sauver la mise, à la grande surprise de Thor.

Dans une autre scène, on voit Mr. Fantastic, la Femme Invisible, la Torche Humaine et la Chose rencontrer les Thunderbolts (nouveaux Avengers). Le Wakanda n'est pas oublié, toujours en conflit avec le royaume sous-marin de Talokan. À quand une bande-annonce pour le grand public ?


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