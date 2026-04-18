Coup dur pour Disney : Avengers Doomsday sacrifié face à Dune 3 en IMAX

Aux États-Unis, la sortie simultanée de Dune 3 et de Avengers : Doomsday est au cœur d’une bataille sans précédent. Disney a en effet perdu l’exclusivité IMAX en salle, et doit se rabattre sur sa propre technologie, l’Infinity Vision.

Avengers : Doomsday
Crédits : Disney

Rien ne va plus pour Disney. En effet, après avoir perdu le Dolby Vision et le HDR10+ sur sa plateforme de streaming Disney+, le créateur de Mickey vient d’essuyer une nouvelle défaite. En effet, IMAX a choisi de confier ses salles à Dune 3, le dernier film de la saga avec Timothée Chalamet. Le film de science-fiction sortant le même jour qu'Avengers : Doomsday aux États-Unis (18 décembre 2026), l’entreprise a dû faire un choix qui devrait décevoir les fans du MCU.

Face à cette cuisante défaite, Disney ne s’est pas laissé abattre. Le studio a en effet dévoilé une nouvelle technologie censée concurrencer le célèbre IMAX. Disney a présenté cette dernière le 16 avril dernier, à l’occasion du CinemaCon 2026. Baptisée Infinity Vision, celle-ci se veut être une nouvelle certification pour les salles Premium Large Format (PLF).

« Les standards de The Walt Disney Studios en matière de qualité de production sont inégalés, chaque détail d’un film étant minutieusement ajusté pour offrir une expérience immersive », explique Andrew Cripps, responsable de la distribution en salles pour The Walt Disney Studios.

Avengers : Doomsday vs Dune 3 : Disney a perdu la bataille, mais pas la guerre

« La certification Infinity Vision prolonge cet engagement jusque dans les salles elles-mêmes, représentant un effort commun entre The Walt Disney Studios et les exploitants afin d’aider le public à trouver rapidement les meilleurs écrans près de chez eux pour découvrir nos films exactement comme ils ont été pensés — sur un écran géant, avec une image et un son d’une netteté et d’une clarté optimales. », conclut le responsable.

Toutefois, Avengers : Doomsday, qui a eu droit à sa première vraie bande-annonce, devrait bel et bien bénéficier de l’IMAX hors des États-Unis. En effet, tous les pays du monde ne « subiront » pas la sortie simultanée de Dune 3 et d’Avengers : Doomsday. En France par exemple, le film Disney débarquera en salle le 16 décembre 2026. De son côté, Dune : Troisième Partie sortira au cinéma le 18 décembre 2026 dans l’Hexagone.


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