Meilleurs robots tondeuses : lequel choisir ?

Qui n’a jamais eu envie d’éviter la corvée du passage de la tondeuse ? Le week-end arrive, il fait beau mais au lieu d’en profiter, vous devez entretenir votre pelouse. Depuis quelques années, une solution technologique existe pour faire cette tâche à votre place : le robot tondeuse.

Notre sélection des meilleurs robots tondeuses

Le robot tondeuse fonctionne sur le même principe que le robot aspirateur. Il dispose d’une base pour se recharger et il est aidé de multiples capteurs ainsi que d’une intelligence artificielle pour effectuer une tonte aussi méthodique que possible sans s’attaquer à vos parterres de fleurs. Depuis l’appli dédiée sur votre smartphone, vous pouvez déclencher un démarrage à distance, paramétrer des zones interdites, programmer des tontes régulières, vérifier l’état de la batterie… Pour délimiter votre terrain et éviter que votre robot aille tondre chez votre voisin, vous devrez installer tout autour de votre jardin un câble périmétrique.

Contrairement à une tondeuse classique équipée d’un compartiment pour récupérer l’herbe fraichement tondue, ce type de robot tondeuse pratique le mulching. Derrière ce terme incompréhensible se cache un concept très simple : l’herbe n’est pas ramassée par la tondeuse. Tout simplement ! Très finement coupée, elle sert de paillis pour protéger notamment votre pelouse de la sécheresse.

Évidemment, toute cette technologie a un prix. Mais le robot tondeuse est en phase de démocratisation. Autrefois hors de prix, il peut maintenant concurrencer des tondeuses traditionnelles en terme de tarif. S’il existe encore des modèles très chers destinés à des jardins grands et complexes. Pour la plupart des jardins, un modèle d’entrée de gamme fera parfaitement l’affaire.

Robomow RK1000

Pour débuter ce comparatif, voici une valeur sûre. Si le Robomow RK1000 n’est pas le modèle le moins cher que nous allons vous présenter, c’est en revanche un modèle simple d’utilisation qui conviendra à tous types de pelouses jusqu’à 1000m2 et qui vous durera dans le temps grâce à son indice de réparabilité de 8/10. Les lames se remplacent sans aucun souci et la batterie est accessible pour pouvoir la changer après plusieurs années d’utilisation.

Il s’agit d’un robot tondeuse polyvalent capable de passer sur des terrains irréguliers et des pentes allant jusqu’à 45% grâce notamment à son système de roues crantées. Vous pouvez choisir la hauteur de coupe à votre convenance entre 2 cm et 10 cm. Il est équipé d’un grand écran couleur tactile directement au niveau du capot pour configurer la machine. Vous pourrez y paramétrer les différentes zones de coupe, la hauteur de la lame, le planning de tontes… Vous pouvez aussi connecter par bluetooth votre smartphone pour connaître en plus l’état de votre robot, les zones à tondre et le temps restant pour effectuer la tonte…

Le gros point fort de ce modèle est sa capacité à couper très proche des bordures. Il pourra ainsi tondre la pelouse jusqu’à 5 cm d’un mur. Sa batterie de 4,9 Ah permet de tondre pendant presque 2 heures sans se recharger.

Les + Les - Coupe jusqu’à 5 cm des bords Coque plastique imposante et facilement rayable Robot adapté aux utilisateurs débutants Nettoyage après utilisation peu pratique Efficace sur tous les terrains, même complexes Connexion smartphone uniquement en bluetooth Robot facile à réparer

Gardena Smart Sileno City 500

Comme son nom l’indique, le Gardena Smart Sileno City 500 est destiné aux jardins jusqu’à 500m2. Ce modèle existe aussi pour des jardins de 250m2, 750m2, 1000m2, 1250m2 et 1500m2. Il vous suffira donc de choisir le modèle adapté à votre taille de terrain. Autre caractéristique importante à prendre en compte, ce robot tondeuse peut fonctionner sur des pentes allant jusqu’à 35%. Au delà, le robot s’arrêtera de lui-même de fonctionner. Si vous utilisez ce genre de tondeuse pour la première fois, la marque Gardena a prévu le coup en créant des tutoriels vidéos.

Contrairement au Robomow, le Gardena est connecté en Wifi à votre smartphone grâce à un petit boitier fourni que vous devrez brancher directement à votre box internet. Cette fonctionnalité est bien pratique pour démarrer ou arrêter une tonte à distance, vérifier le niveau de la batterie, la programmation de tontes régulières… On peut aussi cartographier son jardin pour définir par exemple des zones interdites. L’application permet aussi de voir en temps réel la position du robot. En revanche, sur le capot de la tondeuse, il vous faudra vous contenter d’un petit écran monochrome et de quelques touches pour changer directement les paramètres.

Certifié IPX5, ce modèle est donc étanche à l’eau et supporte le lavage au jet d’eau basse pression. C’est vraiment appréciable pour retirer toute l’herbe collée sur le dessous de l’appareil sans avoir à se salir les mains. Bon point également au niveau de la réparabilité puisque les lames et la batterie peuvent se changer facilement.

La petite taille du Gardena Smart Sileno City 500 associée à la roue arrière pivotante en fond un robot agile qui peut se faufiler dans des passages étroits et éviter les obstacles. En revanche, il faudra se contenter d’une largeur de coupe de 16 cm. Ce qui demandera donc plus de temps pour tondre l’ensemble de votre pelouse.

Les + Les - Modèle accessible au grand public Application incomplète Connectivité Wifi Abri vendu en supplément Lavable au jet d’eau Lames et batterie facilement remplaçables

Worx Landroid S300

Si vous avez un budget restreint et/ou un petit jardin de moins de 300m2, le Worx Landroid S300 est une option intéressante à envisager. Il s’agit d’un des modèles les moins chers du marché. Pour autant, il ne manque pas d’atout.

Son premier atout est d’être connecté en Wifi et donc contrôlable depuis votre smartphone. Vous pourrez renseigner dans l’application les caractéristiques de votre terrain pour qu’elle puisse définir elle-même automatiquement les meilleurs moments pour tondre. Vous pouvez bien sûr choisir manuellement le planning de tonte pour qu’il s’adapte à vos besoins si vous le préférez. Vous avez aussi la possibilité de définir des zones virtuelles sur votre terrain pour déterminer les endroits qui doivent être coupés ou non.

Si votre terrain est en pente ou est irrégulier, pas de panique. Ce modèle supporte des dénivelés jusqu’à 35% et il est capable d’adapter la hauteur de coupe en fonction des bosses et/ou des trous présents sur votre terrain.

Niveau sécurité, le Worx Landroid S300 s’éteint automatiquement dès qu’il est soulevé pour éviter les accidents. Il possède aussi un capteur de pluie pour stopper la tonte quand il pleut. Enfin, un système de code PIN rend impossible son utilisation en cas de vol.

Bien sûr, ce robot ne sera pas aussi perfectionné que les modèles plus onéreux, mais il reste une solution efficace pour les petits terrains.

Les + Les - Petit prix Ne fonctionne pas sous la pluie Pilotage via l’application en Wifi Supporte des pentes de 35%

Husqvarna 415x

Parmi les modèles haut de gamme, voici le Husqvarna 415x qui est certainement l’un des meilleurs robots tondeuses du marché, si ce n’est le meilleur. Husqvarna est tout simplement la marque référence des robots tondeuses puisqu’elle est sur le marché depuis les années 90 !

Ce modèle est destiné aux jardins jusqu’à 1500m2 et il sera très efficace sur des portions complexes, notamment sur des terrains avec plusieurs zones de pelouse séparées. Il peut aussi gérer une pente jusqu’à 40% d’inclinaison. Etanche, il se lave très simplement avec un simple jet d’eau.

Le Husqvarna 415x est bien sûr un robot connecté qui bénéficie en outre du positionnement GPS. Mais ce qui rend ce robot particulièrement intelligent est sa technologie AIM. Au fur et à mesure de son utilisation, le robot tondeuse emmagasine des informations sur votre terrain pour créer une véritable carte virtuelle. Au bout de quelques semaines d’utilisation, votre pelouse sera entièrement cartographiée et c’est un point qui change tout comparé à la concurrence.

Comme avec un robot aspirateur, vous pourrez définir des zones interdites précises, faire des planifications par zones et même définir la hauteur de coupe. Contrairement aux autres robots qui ne savent pas où ils sont et où ils vont, ce modèle est capable de se repérer dans l’espace pour être plus rapide et efficace.

Petite cerise sur le gâteau, ce robot tondeuse est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google assistant. Vous pourrez donc commencer ou arrêter une tonte très facilement.

Les + Les - Robot réellement intelligent Prix élevé Lavage facile Efficace sur les terrains les plus difficiles Application complète

Bosch Indego S+ 500

Bosch est une marque bien connue des bricoleurs et des amateurs de jardinage. C’est donc naturellement que leurs robots tondeuses étaient très attendus.

Le Bosch Indego S+ 500 est un modèle adapté aux terrains jusqu’à 500 m2 qui utilise la technologie Logicut pour tondre méthodiquement en bandes parallèles afin d’avoir un jardin aussi net que possible. Des capteurs de chocs permettent d’éviter les obstacles et de continuer à tondre en suivant le schéma prédéfini. La tonte se fait aussi au plus proche des bordures pour avoir de belles finitions.

Bosch a également implémenté une fonction qui détermine automatiquement les meilleurs moments pour tondre en fonction de la taille de votre pelouse et des données météo. Vous pourrez aussi commander une tonte vocalement via Alexa ou Google assistant.

Il s’agit d’un robot connecté via le réseau mobile puisqu’il est équipé d’une carte SIM. Vous pourrez donc contrôler la machine à distance sans aucun problème depuis l’application dédiée.

Point très positif pour toutes les personnes qui ont des appareils sans fil de la marque Bosch, ce robot tondeuse utilise une batterie 18V compatible avec tous vos autres outils Bosch. Vous pourrez donc ponctuellement vous servir de cette batterie si un de vos outils en a besoin ou inversement pour continuer de tondre plus longtemps, vous pourrez utiliser la batterie d’un de vos outils.

Les + Les - Tonte méthodique Abri en option Connexion via une carte SIM Réglages de hauteurs de coupe limités Batterie compatible avec les outils Bosch Rapport qualité-prix intéressant

L’installation d’un robot tondeuse est l’étape la plus fastidieuse et la plus longue. Heureusement, c’est une opération que vous n’aurez à faire qu’une seule fois. Vous devez dans un premier temps trouver l’emplacement idéal pour la base du robot. Il lui faut bien évidemment un accès à l’électricité proche pour éviter de faire trainer une longue rallonge dans votre jardin. Il faudra aussi prévoir assez d’espace autour pour que le robot puisse manoeuvrer. Les distances nécessaires sont précisées dans le mode d’emploi de chaque robot. Ensuite, il vous faudra installer le câble périmètrique tout autour de votre terrain. Ce câble permet de délimiter clairement la zone de coupe. Il s’installe au sol à l’aide de sardines. Assez rapidement, ce câble et ces sardines seront recouverts d’herbes et vous ne les remarquerez même plus.

Un robot tondeuse est-il efficace ?

Contrairement à une tondeuse traditionnelle, vous n’allez pas tondre toute votre pelouse d’un seul coup. Autonomie de la batterie oblige, un robot tondeuse ne pourra tondre que quelques dizaines de m2 par heure. Par exemple, le Husqvarna 415x qui est un modèle haut de gamme ne tond que 63m2 par heure alors qu’il s’agit d’un modèle adapté aux terrains jusqu’à 1500m2. Il vous faudra donc plusieurs jours pour tondre votre terrain petit à petit. Mais pas de panique, votre robot gérera tout ça tout seul. Vous n’aurez à vous occuper de rien. Un robot tondeuse est donc un appareil qui va s’autogérer et faire en sorte que votre pelouse soit toujours en bon état sans que vous vous en rendiez compte.

Le seul point à vérifier régulièrement sur un robot tondeuse est l’efficacité des lames. En effet, contrairement à une tondeuse classique, un robot tondeuse est équipé de petites lames amovibles qui s’usent relativement rapidement. Vous devrez donc garder chez vous un stock de lames pour pouvoir les remplacer dès que la coupe sera moins efficace. Le remplacement est simple à faire et les lames coûtent généralement quelques euros seulement.

Le robot tondeuse est-il aussi bruyant qu’une tondeuse ordinaire ?

Si le robot tondeuse nécessite plusieurs jours pour tondre ma pelouse, il va faire constamment du bruit et mes voisins vont me détester ? Rassurez-vous, un robot tondeuse ne provoque pas du tout les mêmes nuisances sonores qu’une tondeuse habituelle. Le bruit provoqué par la tonte avec un robot est bien moindre. Généralement, à plus de 10 mètres, vous n’entendez même pas le robot en train de tondre.

Qu’est-ce que le mulching ?

Vous n’avez certainement jamais entendu ce mot et c’est bien normal. Le mulching est une technique de tonte sans ramassage de l’herbe découpée. L’herbe découpée va servir de paillis et d’engrais à votre gazon. C’est parfait notamment pour lutter contre la sécheresse. Les robots tondeuses pratiquent forcément le mulching car ils sont trop petits pour inclure des réservoirs d’herbes. En coupant régulièrement l’herbe, le mulching va rendre votre gazon encore plus beau et résistant. En plus, vous n’aurez plus à mettre votre herbe au compost ou à la déchetterie.

