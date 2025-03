Combien d’années votre smartphone Android a-t-il encore devant lui ? Toutes les réponses marque par marque

Chaque année marque l'arrivée d'une nouvelle version d'Android. Et forcément, les utilisateurs peuvent parfois se poser les questions suivantes : pourrais-je en profiter, et surtout, pendant combien de temps mon smartphone sera maintenu à jour ? Dans cet article, nous allons faire un point sur la politique de chaque constructeur.

Le support logiciel est devenu un argument commercial pour de nombreux constructeurs. Logique, les clients préfèrent évidemment investir dans un smartphone qui sera mis à jour pendant plus de 5 ans, plutôt que 3 par exemple. Mais justement, en quoi le suivi logiciel est-il important ? En premier lieu, les utilisateurs ont la garantie d'obtenir gratuitement les dernières versions d'Android, et toutes les fonctionnalités inédites qui vont, durant toute la durée du suivi. Et surtout, ils peuvent bénéficier d'une protection optimale grâce à la diffusion régulière de patchs de sécurité.

Aujourd'hui, de plus en plus de marques se sont engagées en faveur d'un support logiciel étendu. Néanmoins, chaque fabricant mène sa propre politique sur le sujet, et pour les utilisateurs, c'est parfois compliqué de s'y retrouver et de connaître la durée du suivi sur tel ou tel appareil. Dans cet article, nous allons faire le point sur la politique des constructeurs les plus populaires.

Google

En tant que créateur d'Android, Google doit donner l'exemple en matière de suivi logiciel. Si la firme de Mountain View a longtemps été battue sur ce terrain par Samsung, elle a rattrapé son retard. Depuis le lancement des Pixel 8 et 8 Pro en septembre 2023, tous les nouveaux smartphones du constructeur bénéficient désormais de 7 ans de mises à jour logiciel Android et 7 ans de mises à jour de sécurité.

Jusqu'à présent, Google se contentait d'offrir seulement 3 ans de MAJ Android et 5 ans de patchs de sécurité. Une bonne chose donc. Qui des anciens smartphones ? En décembre dernier, Google a choisi de prolonger la durée des mises à jour Android de plusieurs appareils d'ancienne génération, à savoir :

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Couverts auparavant durant 3 ans seulement, ces smartphones profitent désormais de 5 ans de support logiciel Android et de MAJ de sécurité. Notez bien que cette période débute à la date de sortie de l'appareil (non à la date d'achat).

Samsung

Samsung reste l'une des références incontestées du marché en termes de support logiciel. En tant que plus grand fabricant au monde d'appareils sous Android (smartphones, tablettes et montres connectées), Samsung a un catalogue particulièrement vaste à couvrir. Depuis le lancement du Galaxy S24 en fin d'année 2024, la firme sud-coréenne a poursuivi ses efforts dans le domaine en offrant pas moins de 7 ans de mises à jour sur ses smartphones les plus récents, y compris les pliables comme les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6.

Concernant ses appareils de précédente génération, le géant sud-coréen a également entendu la durée du support. Ainsi, des Galaxy S21 au Galaxy S23, les utilisateurs peuvent profiter de 4 ans de mises à jour majeures d'Android et de 5 ans de patchs de sécurité. Il en va de même pour les Galaxy Tab (depuis les S8) et les pliables depuis les Z Fold 3 et Z Flip 3.

Quid des Galaxy A, soit les meilleures ventes de la marque ? On est toujours sur 4 ans de mises à jour Android et de sécurité, même sur les récents Galaxy A54 et A34.

Honor

Honor, l'ancienne filiale de Huawei, a profité de la dernière édition du MWC 2025 de Barcelone pour annoncer une extension du support logiciel sur tous ses derniers modèles haut de gamme : les Magic Pro et Magic V. De 5 ans, le suivi est désormais passé à 7 ans. Par conséquent, le Honor Magic 7 Pro est le premier appareil de la marque à bénéficier d'un suivi aussi long. Pour les anciens modèles de ces deux gammes, rien n'a changé en revanche : toujours 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de patch de sécurité.

En revanche, les Magic Lite ne sont pas concernés par cette mesure et il faudra donc toujours se contenter des 6 ans de support (une durée déjà confortable) sur le Magic7 Lite par exemple.

OnePlus/Oppo

Pour rattraper son retard face à la concurrence, OnePlus a décidé d'offrir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de patchs de sécurité sur tous ses appareils lancés depuis 2023. Les OnePlus 11 et 11 Pro ont donc été les premiers à bénéficier de ce support étendu. Notez que la politique du constructeur n'a pas bougé d'un iota depuis. Le PDG s'est d'ailleurs expliqué en employant une image bien à lui. Par conséquent, il faudra se contenter de 4 ans de mises à jour de l'OS et 5 ans de patchs de sécurité sur les OnePlus 12 et OnePlus 13 également.

Concernant les milieux de gamme OnePlus Nord, le fabricant a fait des efforts appréciables sur le OnePlus Nord 4 sorti en milieu d'année 2024. Pour cause, il bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 6 ans de patchs de sécurité ! Mis à part Google, personne ne fait mieux sur ce segment. Pour les précédents Nord, on est sur l'ancienne formule : 3 ans de MAJ Android et 4 ans de MAJ de sécurité.

Pour en venir à Oppo, la marque a adopté la même politique que OnePlus. On est donc sur quatre mises à niveau Android et 5 ans de correctifs pour les appareils haut de gamme depuis 2023. Pour les modèles plus modestes, il faudra se contenter de deux ans de MAJ Android et 4 ans de patchs de sécurité. Quant aux smartphones Oppo de la série A, ils bénéficient généralement d'une seule mise à niveau et de 3 ans de correctifs.

Xiaomi

Bien que Xiaomi fasse partie du Top 3 des plus gros vendeurs de smartphones au monde, la marque chinoise a encore des progrès à faire concernant le suivi logiciel. Des efforts ont bien été faits en 2023 à l'occasion du lancement du Xiaomi 13T. Depuis cette date, tous ses smartphones haut de gamme bénéficient de 4 ans de mises à jour Android et jusqu'à 5 ans de correctifs de sécurité. Pour les anciens flagships, on reste sur 3 ans de MAJ de l'OS et 4 ans de mises à jour de sécurité.

En revanche, le suivi logiciel pour le reste du catalogue fait vraiment peine à voir. Au mieux, on pourra espérer 3 ans de support (OS et sécurité) et encore. Par exemple, les Redmi et Redmi Note bénéficient seulement de deux ans de suivi Android et 3 ans de mises à jour de sécurité (diffusion trimestrielle). Malheureusement, c'est un peu la roulette russe chez Xiaomi de ce côté, le constructeur n'ayant de politique claire et établie pour l'ensemble de son catalogue.

À lire également : Xiaomi arrête le support de nombreux smartphones, voici la liste complète

Motorola

Attaquons-nous à Motorola, marque légendaire de la téléphonie. Pour résumer, la majorité des appareils du constructeur profitent de deux ans de support logiciel. Pour les modèles à petit budget, c'est encore pire : une seule mise à jour Android et 2 ans de correctifs de sécurité.

Certains modèles Premium, comme l'Edge 50 Ultra par exemple, sont mieux lotis avec 2 ans de MAJ de l'OS et 3 ans de patchs de sécurité. Motorola a toutefois confirmé qu'elle comptait modifier sa politique de suivi dès 2025. On devrait donc s'attendre à du mieux de ce côté-là sur les prochains flagships de la marque.

Nothing

Malgré son jeune âge, Nothing a déjà fait des efforts significatifs pour améliorer le suivi logiciel de ses appareils. La tâche est certes plus facile pour le constructeur, qui ne doit pas composer avec un catalogue gigantesque de références à couvrir. À l'exception du tout récent Nothing 3(a) Pro qui profite de 3 ans de MAJ Android et de 6 ans de correctifs, les précédents smartphones de la marque bénéficient de 3 ans de mises à niveau d'Android et 4 ans de patchs de sécurité.