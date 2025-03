Honor annonce 7 ans de mise à jour pour tous ses Magic… ou presque

Faisant suite aux déclarations de Qualcomm sur le suivi logiciel d’Android, Honor annonce augmenter le support technique de certains de ses smartphones. Le nombre d’années de mise à jour d’Android et de patch de sécurité passe de 6 à 7. Cela concerne tous les modèles Pro et V de la gamme Magic. Les Magic Lite ne sont malheureusement pas concernés.

Ces dernières années, une certaine conscience écologique envahit le marché high tech. Le plastique est éliminé des emballages. Les produits sont plus faciles à réparer. Les composants utilisent des matériaux recyclés, notamment les métaux rares. Le marché du reconditionné progresse. Le retour en boutique des téléphones usagés est encouragé. Mais cela passe aussi par un allongement du cycle de vie des produits high-tech.

Cet allongement du cycle de vie dépend de deux facteurs. La disponibilité des pièces détachées pour réparer les smartphones, au lieu de les remplacer. Et le support technique du système d’exploitation : nous parlons évidemment des mises à jour. Jusqu’en 2024, les constructeurs n’avaient aucune obligation de supporter leurs produits pendant plusieurs années. Mais cela change en Europe dès 2025 : toutes les marques devront supporter leurs produits pendant 5 ans minimum.

Honor offre 7 ans de mise à jour d'Android au Magic7 Pro

Certaines marques sont d’ores et déjà en ligne avec cette obligation et vont même au-delà. Nous parlons de Google, bien sûr, mais aussi Samsung ou encore Apple. Honor annonce, au Mobile World Congress 2025, que le support technique d’Android va passer de 5 ans à 7 ans sur tous les modèles haut de gamme : les Magic Pro et les Magic V. Et cela démarre avec le Magic7 Pro qui gagne ainsi deux ans de mise à jour.

Tous les Magic ne sont pas concernés par cette annonce. Le Magic7 Lite, par exemple : son support technique ne changera pas. Il était cependant déjà très long pour un smartphone vendu sous la barre des 400 euros, puisqu’il atteint 6 ans. Soit un an de plus que le minimum requis par l’Europe. Honor confirme également que les Magic Lite suivant n'en profiteront pas non plus. Autre exemple : les modèles précédents des séries Magic Pro et Magic V ne sont pas concernés. Nous pensons par exemple au Magic V3 qui profite de 4 ans de mise à jour d’Android et de 5 ans de patch de sécurité.

Les mises à jour d'Android dépendent surtout de Qualcomm

Pourquoi une telle différence entre le Magic V3 et le Magic7 Pro ? Il faut regarder la fiche technique pour comprendre. Le Magic V3 tourne sur Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le Magic7 Pro dispose du Snapdragon 8 Elite. Qualcomm a réaffirmé en janvier 2025 que le support technique de ce chipset, et seulement de ce chipset, durera 8 ans (à partir de la commercialisation du SoC). Pour les plates-formes précédentes, ce n’est pas le cas… à moins que Qualcomm ne change d'avis.