Xiaomi 13T : Xiaomi allonge le suivi logiciel et promet 4 ans de mises à jour Android

Le Xiaomi 13T sera l’un des premiers smartphones de Xiaomi à recevoir près de 5 ans de correctifs de sécurité, et 4 ans de mises à jour majeures Android. Il devrait ainsi recevoir Android 17 dans quelques années.

Il y a quelques semaines, Xiaomi lançait en Chine le Redmi K60 Ultra en Chine, et le smartphone marquait le début d’un nouvel engagement du fabricant chinois d’allonger le suivi logiciel de ses appareils. Xiaomi promettait pour la première fois 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, et c’est finalement ce que vient aussi de confirmer le fabricant pour son prochain Xiaomi 13T.

Sur les réseaux sociaux, Xiaomi a officiellement annoncé qu’à partir de son Xiaomi 13T et 13T Pro, ses smartphones haut de gamme recevront 4 ans de mises à jour Android, et jusqu’à 5 ans de correctifs de sécurité. C’est autant que Google ou que Samsung, mais il semble que ces deux derniers auront toujours une longueur d’avance.

Xiaomi améliore son suivi logiciel

Bien que les fabricants proposent désormais un suivi logiciel similaire, Xiaomi n’est pas encore prêt à s’aligner parfaitement sur ses concurrents. En effet, Google et Samsung déploient des mises à jour mensuelles sur leurs smartphones haut de gamme, tandis que Xiaomi se contente dans le meilleur des cas à de nouvelles versions trimestrielles.

Ainsi, quand le Galaxy S20 reçoit toujours des mises à jour chaque mois, d’autres smartphones haut de gamme de Xiaomi tels que les Xiaomi Mi 10 ou les Xiaomi Mi 11 reçoivent beaucoup moins de nouvelles versions, et celles-ci sont d’ailleurs souvent beaucoup plus espacées que chaque trimestre.

Cependant, on ne peut qu’apprécier ce nouvel engagement de Xiaomi, qui permettra aux propriétaires de smartphones haut de gamme de bénéficier des nouvelles fonctionnalités des versions Android les plus récentes ces prochaines années.

Rendez-vous le 26 septembre prochain pour tout savoir au sujet des nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro. Ils devraient rapidement être concurrencés par les Pixel 8 et 8 Pro, qui d’après certains rapports, offriront un suivi logiciel encore plus long.