Si vous avez l’un de ces anciens Pixel, vous gagnez 2 ans de mises à jour Android supplémentaires

Google prolonge la durée des mises à jour Android sur plusieurs smartphones Pixel. Au lieu des 3 ans prévus, le support sera de 5 années au total. Voici les modèles concernés.



Que vous possédiez un smartphone sous iOS ou Android, ce rendez-vous annuel est le même : la mise à jour vers la nouvelle version du système d'exploitation mobile. Chacune apportant des fonctionnalités nécessitant une puissance de plus en plus importante, les anciens portables sont progressivement laissés sur la touche.

Jusqu'à il y a peu, vous pouviez compter sur 3 ans de support en moyenne sur Android. Puis Google a bouleversé nos habitudes en annonçant que les Pixel 8 et ultérieurs auraient droit à 7 ans de mises à jour.

Cette durée commence petit à petit à devenir la norme pour les smartphones haut de gamme, Samsung faisant de même avec les Galaxy S24 par exemple. D'une manière générale, c'est très appréciable pour qui ne souhaite pas changer son appareil régulièrement.

Même si l'on ne va pas forcément aller au bout des 7 ans, savoir que son Pixel 8 recevra Android 20 ou 21 permet d'envisager l'avenir sans craindre de manquer les grosses nouveautés. Et les plus anciens alors ? Réjouissez-vous, Google a une excellente nouvelle.

Ces smartphones Pixel auront droit à 5 ans de mises à jour Android au lieu de 3

Sur sa page dédiée, la firme de Mountain View fait passer le support de certains Pixel de 3 à 5 ans. Ils gagnent donc 2 ans de mises à jour. Voici les modèles concernés :

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Les 5 ans démarrent à la date de sortie du smartphone et comprennent aussi bien les mises à jour de sécurité que du système. Autrement dit, les Pixel 6 recevront jusqu'à Android 16 et Android 17, tandis que les Pixel 7 et le Fold auront droit à Android 17 et Android 18.

Vous n'avez strictement rien à faire pour profiter de cette rallonge surprise, juste à vérifier si une mise à jour est disponible quand l'une des versions citées sortira. Rien ne change pour les Pixel 5 et inférieurs dont la prise en charge est déjà arrêtée, ni pour les Pixel 8 et Pixel 9 et leurs 7 ans de support.