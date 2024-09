Xiaomi arrête le support de nombreux smartphones, voici la liste complète

Xiaomi a mis à jour la liste des appareils de ses marques Xiaomi, Redmi et Poco qui ne recevront plus de mises à jour logicielles ou de sécurité. Cela concerne de nombreux modèles et marque la fin d'une ère pour ces smartphones.

Tout smartphone a une durée de vie limitée, et même si votre appareil fonctionne encore bien, il arrive un moment où il n'est plus pris en charge par son fabricant. C’est notamment le cas avec Xiaomi, Redmi et Poco, dont certains modèles populaires arrivent à leur fin de vie ou à la fin de leur support. Les appareils concernés ne recevront plus de mises à jour de sécurité, ce qui les rendra plus vulnérables aux menaces en ligne.

L’arrêt du support pour ces appareils signifie qu’ils n’auront plus droit aux améliorations logicielles, ni aux correctifs de sécurité, une situation à laquelle les utilisateurs doivent prêter attention. Même si le matériel reste fonctionnel, le manque de support augmente les risques liés à la sécurité. Voici la liste complète des appareils Xiaomi, Redmi et Poco qui arrivent en fin de cycle de support.

Voici les appareils Xiaomi, Redmi et Poco qui ne recevront plus de mises à jour

Liste des appareils Xiaomi en fin de support :

Mi 1 à Mi 10 : Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro

Liste des Redmi en fin de support :

Redmi 1 à Redmi 9 : Redmi 1, Redmi 2, Redmi 3, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A

Liste des Poco en fin de support :

Poco F-series : Poco F1, Poco F2 Pro

Si vous possédez l’un de ces modèles, il est encore possible de l’utiliser, mais vous ne bénéficierez plus des dernières mises à jour de sécurité ni des nouvelles fonctionnalités d’Android ou MIUI. Pour garantir une meilleure protection et des performances à jour, il est recommandé de passer à des modèles plus récents.