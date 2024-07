Vous allez enfin pouvoir couper le cordon avec ce smartphone à l’excellente autonomie. Notre test du OnePlus Nord 4

OnePlus vient de renouveler sa série phare de smartphones de milieu de gamme avec un nouveau OnePlus Nord 4. Comme à son habitude, l’appareil veut proposer un rapport qualité-prix très compétitif. Est-il à la hauteur de la renommée de ses prédécesseurs ? Réponse dans ce test complet.

Les OnePlus Nord sont connus pour offrir une fiche technique très complète pour un prix assez contenu, et c’est exactement ce qu’entend faire ce nouveau OnePlus Nord 4. Lancé officiellement ce mardi 16 juillet 2024, il vient directement concurrencer les derniers smartphones de Poco, ou encore les Galaxy A de Samsung.

Grâce à sa toute nouvelle puce signée Qualcomm qui lui permet d’attendre d’excellentes performances et à sa batterie généreuse, ce nouveau smartphone promet de séduire de nombreux fans de la marque qui cherchent un smartphone équilibré sans se ruiner.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 4 est arrivé en France ce mardi 16 juillet, à un tarif un peu plus élevé que son prédécesseur. Il faut désormais débourser 499 euros pour s’offrir l’appareil, mais la configuration de base a été améliorée et propose désormais 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Une version plus onéreuse à 549 euros est également disponible avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et c’est celle-ci que nous utilisons durant ce test. Avec son tarif de base situé sous la barre des 500 euros, le OnePlus Nord 4 vient directement rivaliser avec le récent Poco F6, ou encore le Galaxy A55 de Samsung.

En ce qui concerne l’expérience de déballage, c’est plutôt assez sommaire cette fois-ci. En ouvrant la boîte, on est accueillis par les notices, des cartes de remerciement et un simple câble USB-A vers USB-C, sans oublier évidemment le smartphone. Aucun chargeur n’est cette fois-ci inclus dans l’emballage, et on verra plus tard pourquoi cela pourrait être un problème.

Fiche technique

OnePlus Nord 4 Chipset Snapdragon 7+ Gen 3 Ecran 6,74 pouces AMOLED

2772 x 1240 pixels

120 Hz OS OxygenOS 14.1

Android 14 RAM 12 ou 16 Go Stockage 256 ou 512 Go MicroSD Non Photo Capteur principal 50 MP IMX882 1/1.95 pouce

Capteur ultra grand-angle 8 MP IMX355 Selfie 16 MP Batterie 5500 mAh

Recharge rapide filaire 100W SuperVOOC 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau IP65 Suivi logiciel 4 ans de mises à jour Android

6 ans de correctifs de sécurité

Design

Avec son OnePlus Nord 4, le fabricant chinois a cette fois-ci adopté un design radicalement différent de ses autres smartphones les plus récents. La plus grande nouveauté, c’est sa construction « unibody » en métal, à l’image de l’ancien OnePlus 3T.

Le corps du smartphone est donc composé d’une seule pièce d’aluminium, plutôt qu’un cadre en métal et un dos complètement en verre comme on retrouve sur la plupart des modèles récents. Il en résulte un smartphone étonnement confortable à prendre en main, sans aucun bord tranchant malgré les tranches plates.

Les 199,5 grammes du smartphone sont assez bien répartis, ce qui en fait un smartphone assez équilibré. Il ne lésine pas non plus sur la finesse avec seulement 7,99 millimètres d’épaisseur, on est loin d’avoir l’impression d’avoir une brique dans la main.

La partie supérieure du smartphone abrite deux caméras qui ressortent du dos, et qui sont logées dans une bande horizontale en verre. Elle contraste donc avec le reste de l’appareil, et vient véritablement couper le smartphone en deux, chaque partie ayant droit à sa propre nuance de couleur. Nous avons eu droit à la version que OnePlus appelle Vert Oasis, mais il existe aussi des modèles Argent Mercuriel et Noir Obsidienne.

Sur le côté gauche, le OnePlus Nord 4 conserve le mythique Curseur d’alerte de OnePlus, dont on reparlera plus tard. À droite se trouvent les boutons de volume et le bouton d’alimentation. Sur la face avant, on a le plaisir de voir que l’écran est déjà protégé par un film protecteur, un ajout toujours bienvenu. Le smartphone est certifié IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui veut dire que votre smartphone ne pourra sûrement pas survivre à une immersion prolongée dans l’eau claire.

Écran

À l’avant, le OnePlus Nord 4 propose un écran assez similaire à la génération précédente, mais avec quelques améliorations bienvenues. Il s’agit toujours d’une dalle AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une définition 1,5K de 2772 x 1240 pixels. D’ailleurs, le smartphone est paramétré par défaut avec une définition FHD+, donc il ne faudra pas oublier de changer cela si vous voulez pleinement tirer parti de la dalle.

C’est surtout au niveau de la luminosité que l’écran du OnePlus Nord 4 se montre beaucoup plus avancé. Il grimpe désormais jusqu’à 2150 nits en pointe, ce qui le rend assez lumineux pour être lu en plein soleil sans avoir à plisser les yeux. Il s'agit ici du pic HDR annoncé par la marque, mais le smartphone monte à 550 nits en luminosité maximale manuelle selon nos mesures.

Concernant la fidélité des couleurs, nous avons testé le mode naturel, qui offre les couleurs les plus proches de la réalité, mais le OnePlus Nord 4 propose aussi un mode Vif sui viendra faire exploser certaines teintes (le rouge et le bleu, notamment), ainsi que deux autres modes Pro. L'écran du OnePlus Nord 4 affiche une température moyenne de 6377°, ce qui est excellent, puisque c'est très proche des 6500°. Le contraste est lui impeccable grâce à l'écran OLED, les noirs sont aussi profonds que prévu. Le Delta E de l'écran est plutôt bon, à 1,7, ce qui signifie que les couleurs sont correctement restituées. On a donc ici affaire à un bon écran bien calibré, mais qu'on aurait aimé un peu plus lumineux en mode manuel.

OnePlus a doté son écran de la technologie AquaTouch, qui assure permettre à votre smartphone de mieux réagir à vos actions si l’écran est mouillé, notamment sous la pluie. Nous avons essayé cela, et si l’écran parait effectivement plus réactif que d’autres smartphones, certaines gouttes d’eau viennent tout de même déclencher des appuis non intentionnels.

Concernant le lecteur d’empreintes digitales, celui-ci se trouve toujours sous l’écran. Il s’agit d’un capteur optique, qui se montre plutôt fiable et rapide. Cependant, celui-ci est peut-être situé un peu trop bas sur l’écran, ce qui ne le rend pas toujours accessible facilement si vous avez des petites mains.

Logiciel

OnePlus a toujours été prisé des fans d’Android grâce à son expérience utilisateur, et là aussi, c’est presque un sans-faute avec OxygenOS 14.1 basé sur Android 14. La configuration du smartphone est claire et complète dès la sortie de la boîte, et vous serez ensuite accueillis avec une interface simple à prendre en main, mais remplie de fonctionnalités assez utiles : un mode Zen ou encore le Shelf, une sorte de tableau de bord bien pratique.

Par défaut, on a droit au tiroir d’applications, ou encore un volet de notification commun avec les réglages rapides de l’appareil. Ce qui nous a tout de suite plu, c’est le peu d’applications préinstallées. Si l’on retrouve tout de même des ténors tels que Netflix, TikTok ou Facebook, seuls 4 petits jeux sont présents. On aurait évidemment préféré qu’aucun d’entre eux ne soit installé, mais OnePlus fait ici mieux que bon nombre de ses rivaux directs.

Comme on l’a vu dans la partie design, le OnePlus Nord 4 a droit à un Alert Slider, ce curseur sur la tranche qui a fait la renommée de OnePlus. Son fonctionnement est plutôt simple à comprendre : positionnez-le en haut et votre smartphone sera placé en silencieux, au milieu en vibreur et en sonnerie. Il n’aura jamais été aussi simple de passer d’un mode à l’autre, pratique dans certaines situations.

Enfin, la bonne nouvelle, c’est que le OnePlus Nord 4 est désormais le smartphone offrant le suivi logiciel le plus long chez le fabricant chinois. OnePlus promet des mises à jour Android pendant 4 ans, et des correctifs de sécurité durant 6 ans. En dehors de Google, aucun constructeur sur ce segment ne propose mieux. Notons que le test du smartphone a été effectué sur la version CPH2663_14.1.0.300(EX01) du firmware.

Performances

Ce qui est assez étonnant sur ce modèle, c’est que le OnePlus Nord 4 n’est pas vraiment beaucoup plus puissant que son prédécesseur. Avec le tout nouveau Snapdragon 7+ Gen 3, il offre des performances brutes assez équivalentes au MediaTek Dimensity 9000 précédent.

Malgré cela, nous avons ici affaire à une puce bien plus intéressante, notamment grâce à sa consommation énergétique réduite. Elle succède au Snapdragon 7+ Gen 2, qui faisait régulièrement partie des meilleurs processeurs sur AnTuTu pour les appareils de milieu de gamme.

Nous avons constaté dans les benchmarks que le OnePlus Nord 4 n’est pas exactement aussi puissant que nous l’attendions. OnePlus a peut-être volontairement légèrement limité les performances de la puce pour contenir la chauffe, et il s’agit là d’un pari réussi. Même lors de longues sessions de jeu ou une utilisation intense, le smartphone ne s’est jamais montré brûlant dans nos mains. Il en résulte donc une expérience utilisateur assez constante, fluide et sans ralentissements même après plusieurs heures de jeu. Il s'agit en somme d'une excellente puce, qui s'acquittera de toutes les tâches que vous lui confiez sans broncher.

Côté connectivité, le smartphone n’est malheureusement pas compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 7, alors que le Snapdragon 7+ Gen 3 est théoriquement compatible. Le OnePlus Nord 4 se contente donc du Wi-Fi 6E. Toujours pas d’eSIM non plus chez OnePlus sur cette série, ce qui pourrait bien freiner de nombreux clients.

Autonomie de la batterie et recharge

Le OnePlus Nord 4 est le smartphone de la série qui offre la batterie avec la plus grande capacité. Celle-ci passe à 5500 mAh sur cette génération, soit 500 mAh de plus que sur le Nord 3. Cette augmentation combinée à un processeur toujours plus efficace énergétiquement résulte en une autonomie très généreuse de plus de 2 jours et demi avec un usage classique.

Lors de notre test avec une utilisation mixte, qui comprend du temps sur les réseaux sociaux, un peu de gaming et de streaming vidéo, mais aussi de la navigation par GPS et sur le Web. Le smartphone arrive sans broncher à atteindre les 9 heures d’écran allumé. En commençant la journée avec le plein, vous ne devriez presque jamais connaître l’anxiété des derniers pourcentages de batterie le soir venu.

Au niveau de la recharge, le OnePlus Nord 4 est compatible avec la recharge rapide 100W SuperVOOC propriétaire de OnePlus, qui promet de remplir la batterie en 28 minutes. Le problème, c’est que comme le chargeur n’est pas inclus dans la boîte, il vous faudra l’acheter séparément pour en bénéficier. Affiché à presque 60 euros sur la boutique officielle du fabricant, il n’est clairement pas abordable. Sans lui, le smartphone doit se contenter d’une puissance maximale de 33W avec les chargeurs Power Delivery. La recharge rapide n’est pas disponible sur ce modèle, comme sur beaucoup de smartphones dans cette gamme de prix.

Audio

Pour ce qui est de la partie audio, le OnePlus Nord 4 dispose de deux haut-parleurs, un en bas, et l’autre juste au-dessus de l’écran. Le smartphone offre donc un son stéréo, mais ce dernier n’est pas symétrique. Le haut-parleur inférieur produit un volume légèrement plus élevé que celui du haut, mais l’expérience sonore reste tout de même très bonne à ce prix. Le son est clair, et on entend peu de distorsion même lorsqu’on pousse le volume.

Le OnePlus Nord utilise la technologie Bluetooth 5.4, la dernière en date, et prend en charge tout un tas de codecs audio. Que ce soit le SBC, l’AAC, l’aptX-HD, le LDAC ou encore le LHDC (pour les écouteurs OnePlus Buds Pro), l’expérience audio est assez complète.

Appareil photo

Le OnePlus Nord 4 est équipé d’une caméra principale de 50 MP IMX882 (que OnePlus appelle LYT600) d’une taille de 1/1,95 pouces et d’une caméra ultra grand-angle de 8 MP IMX355. La partie photo est donc moins impressionnante que la génération précédente, qui disposait d’une caméra principale plus grande. OnePlus a peut-être ici fait un compromis en photo pour augmenter la taille de la batterie.

Commençons par ce capteur principal de 50 MP. Celui-ci permet d’obtenir des résultats assez moyens que ce soit de jour comme de nuit. Nous avons d’ailleurs remarqué que ce dernier pouvait parfois dénaturer les couleurs de certains objets, comme une fleur ci-dessous, qui passe subitement de l’orange au violet lorsque l’on s’approche trop.

Le capteur principal a un peu plus de mal dans des conditions de faible luminosité, mais les résulstats sont tout de même exploitables. Le bruit n'est pas trop présent sur les clichés, mais le mode nuit à tendance à trop illuminer certaines scènes, qui ne sont alors plus très naturelles. La restitution des couleurs en est donc affectée.

Le capteur de 50 MP offre un zoon 2X numérique, et peut monter jusqu'à 20X. Si les détails sont assez préservés en 2X, il n'en est pas de même en 20X. Certains clichés sont de véritables bouillies de pixels dont vous ne pourrez rien faire. Néanmoins, il est bon de voir OnePlus permettre un zoom aussi puissant sur ce capteur, quand certains de ses concurrents plafonnent à 10X.

Le OnePlus Nord 4 ne propose aucun mode macro dédié. Il faudra donc jouer avec la distance et le capteur principal pour obtenir des clichés de près, mais on est aussi ici loin des résultats de capteurs macro ou encore d'un mode spécial sur un capteur ultra grand-angle ou téléobjectif.

Pour ce qui est du capteur ultra grand-angle, les résultats ne sont vraiment pas bons. Que ce soit en plein jour ou la nuit, on constate beaucoup de bruit sur les clichés, et des couleurs qui s'éloignent parfois de la réalité. Dans des conditions de faible luminosité, la perte de détails est flagrante, notammment sur les coins des images.

Parmi les problèmes que nous avons pu relever, sachez que l'application Caméra floutait des parties aléatoires de l’écran en mode portrait. Pourtant, ces zones foutées n’apparaissent pas aussi uniformes lorsque l’on capture une photo, donc il s’agit probablement d’un problème avec la prévisualisation.

Notons que la caméra selfie de 16 MP se limite toujours au 1080p à 30 FPS en vidéo, quand beaucoup de concurrents ont désormais adopté la 4K. En photo, les résultats sont moyens, et les objets en arrière-plan ne sont pas toujours très nets.

Terminons par la partie vidéo. Le OnePlus Nord 4 est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde avec la caméra principale, mais la caméra ultra grand-angle est limitée à la définition 1080p à seulement 30 fps.

Alors, on achète ?

Le OnePlus Nord 4 est un smartphone assez équilibré. Que ce soit au niveau des performances ou de l’autonomie, il devrait largement plaire aux utilisateurs qui recherchent un appareil fiable et fluide, qui gardera de sa superbe pendant un long moment. Que ce soit au niveau du design immédiatement reconnaissable, son expérience utilisateur soignée ou de son écran plutôt bien calibré, le OnePlus Nord 4 s’est montré être un bon smartphone de milieu de gamme.

Cependant, il n’est pas parfait. Au niveau de la photo notamment. Les caméras sont clairement ses grosses faiblesses, mais celles-ci offrent tout de même un rendu acceptable pour ceux qui ne prennent pas beaucoup de photos au quotidien. En clair, si la partie photo n’est pas trop importante pour vous, foncez, le OnePlus Nord 4 est un solide choix sous la barre des 500 euros.