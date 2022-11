OnePlus s’engage à proposer 4 ans de mises à jour Android, comme Samsung

A l'image de Samsung, OnePlus s'engage à fournir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité sur ses appareils lancés en 2023. En parallèle, le constructeur a également partagé quelques détails sur OxygenOS 13.1, qui doit débarquer lors du premier semestre 2023.

Depuis des années maintenant, OnePlus fait en sorte d'offrir un suivi logiciel de longue durée sur ses smartphones. D'après le dernier classement réalisé par AOS Mark, la marque chinoise figure à la 6e place des constructeurs fournissant le meilleur suivi. On rappelle qu'en 2021, OnePlus a modifié sa politique afin de se mettre au niveau de la concurrence..

Ainsi, tous les modèles haut de gamme sortis depuis 2018 bénéficient de trois ans de mises à jour majeures Android et de quatre ans de correctifs de sécurité. Seulement, l'un de ses principaux concurrents a rebattu les cartes en février 2022. A cette date, Samsung s'est engagé à fournir 4 ans de MAJ Android et 5 ans de patchs de sécurité sur ses terminaux les plus récents, comme les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ou encore tous les Galaxy S21.

OnePlus s'aligne sur Samsung avec 4 ans de mises à jour majeures Android

Or et à l'occasion d'un évènement à Londres, OnePlus a partagé des détails sur sa future feuille de route, y compris un plan pour étendre “son engagement logiciel sur certains modèles”. Plus précisément, le constructeur chinois promet donc d'offrir “quatre générations d'OxygenOS” et cinq ans de mises à jour de sécurité sur ses appareils lancés en 2023 et au-delà. D'après Gary Chen, responsable des produits logiciels chez OnePlus, “cette nouvelle politique de mise à jour permettra aux utilisateurs d'accéder aux dernières fonctionnalités de sécurité et fonctionnelles nécessaires pour alimenter l'expérience rapide et fluide caractéristique de OnePlus tout au long de la durée de vie du téléphone”.

De fait, les OnePlus 11 et OnePlus 11 Pro devraient donc être les premiers smartphones de la marque à bénéficier de ce suivi logiciel étendu. En parallèle, OnePlus a également profité de cette conférence londonienne pour dévoiler quelques détails sur OxygenOS 13.1, la première mise à jour de sa surcouche maison.

Selon les dires du constructeurs, OxygenOS 13.1 devrait débarquer lors du premier semestre 2023. Visiblement, améliorer la sécurité sera l'une des priorités de cette MAJ, avec le déploiement d'une version retravaillée de la fonction Private Safe de OnePlus. Il s'agit du coffre fort numérique mis en place par le constructeur sur OxygenOS 13 qui garantit un partage de données sécurisé.