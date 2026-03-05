Le CMF Phone 2 Pro devient encore moins cher : l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment

Déjà considéré comme l’un des meilleurs smartphones à moins de 250 €, le CMF Phone 2 Pro est encore plus abordable en ce moment grâce à une double réduction. Les smartphone est proposé à seulement 204 €.

Voir l'offre sur le CMF Phone 2 Pro

Nothing continue de tracer son chemin, avec désormais sa marque CMF qui se montre très compétitive avec ses appareils pas chers, mais qui ne manquent pas d'arguments pour séduire le public. Le CMF Phone 2 Pro est le plus récent des smartphones du constructeur. Malgré son tarif abordable, ce smartphone est équilibré et propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Lancé à 259 €, le CMF Phone 2 Pro est actuellement à 204 € sur AliExpress dans le cadre de son opération du Choice Day. Il est affiché à 229 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 25 € avec le code promo SSPHA25. C'est le prix de la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus de capacité interne, la version 256 Go est à 234 € au lieu de 279 €, toujours avec le code SSPHA25. Le produit est livré gratuitement depuis la France dans un délai de 1 à 3 jours.

CMF Phone 2 Pro : un smartphone pas cher avec de beaux arguments.

Le CMF Phone 2 Pro succède au CMF Phone 1 qui était déjà un belle promotion sur le papier, considérant son prix. Le nouveau modèle va encore plus loin et propose des amélioration bienvenue. L'une d'entre elle est l'intégration, désormais, du NFC qui rend possible le paiement sans contact. Le bloc photo devient également plus polyvalent, avec l'arrivée d'un téléobjectif, ce qui est exceptionnel pour un smartphone de de prix.

Le CMF Phone 2 Pro dispose en effet de 3 capteurs photo à l'arrière : un module grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, ainsi qu'un de 50 MP avec zoom optique 2x. Nous avons testé ce smartphone et il offre une bonne qualité de photo pour son prix.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour le reste, il dispose d'une puce Dimensity 7300 Pro épaulé par 8 Go de RAM. Ce couple permet de profiter de performances confortables pour les usages de tous les usages du quotidien. Le CMF Phone 2 Pro arbore par ailleurs un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,77 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Enfin sa batterie de 5000 mAh est compatible avec une charge rapide à 33W.