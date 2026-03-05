Il double l’autonomie de son smartphone Galaxy en remplaçant lui-même la batterie, Samsung devrait s’en inspirer

Le YouTubeur Scotty Allen s'est encore lancé un défi étrange : changer lui-même la batterie de son Galaxy Z TriFold. Mais pas avec n'importe quel modèle : avec une des nouvelles batteries signées Honor. Le résultat est sans appel : le smartphone a presque gagné le double de son autonomie.

Samsung a beau fabriquer parmi les meilleurs smartphones du marché, le constructeur se traîne une bien mauvaise réputation concernant leur batterie. Alors que la concurrence chinoise a depuis longtemps sauté le pas de la charge rapide et des batteries conséquentes, la firme coréenne reste quant à elle encore très (trop ?) prudente sur ce point. Laissant ainsi un boulevard aux autres constructeurs beaucoup moins frileux.

Notamment Honor, qui a récemment introduit sur le marché un nouveau type de batterie reposant sur la technologie silicium-carbone. Ce qu'il faut retenir de cette dernière, c'est surtout sa plus grande capacité de stockage de lithium par rapport au graphite des batteries classiques — jusqu'à 10 fois plus en moyenne. Très concrètement, ces batteries, bien qu'elles ne soient pas exemptes de défauts, promettent une efficacité beaucoup plus intéressante que celles utilisées par Samsung.

Il remplace la batterie de Galaxy Z TriFold par celle de Honor

C'est ainsi qu'est venue une (pas si) étrange idée au Youtubeur Scotty Allen. Et s'il remplaçait la batterie de son Galaxy Z Trifold par cette fameuse batterie silicium-carbone de Honor ? Une riche, pas si simple que ça à mettre en pratique. Outre le démontage du smartphone, il lui a fallu revoir tout le schéma de soudure pour que ce dernier reconnaisse la batterie et accepte de démarrer. Mais ce n'est pas tout, puisque le projet comprenait un sérieux obstacle : la batterie de Honor est plus grosse que celle de Samsung.

La différence est très légère, à peine quelques millimètres, mais c'est assez pour que la batterie ne vienne pas gentiment se loger dans le compartiment dédié. Scotty Allen a donc dû employer la manière forte en recréant de A à Z, à l'aide d'une imprimante 3D, le châssis du smartphone avant de poncer le tout à la fraiseuse. Inutile de préciser qu'il a brisé plusieurs des coûteux écrans au cours de l'opération.

Mais le jeu en valait la chandelle. Une fois arrivé à ses fins, Scotty Allen a remarqué un bond de 71 % de l'autonomie de son smartphone — 38 % si l'on compare à volume égal. Si jamais vous vous sentez l'âme bricoleuse…