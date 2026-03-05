Il double l’autonomie de son smartphone Galaxy en remplaçant lui-même la batterie, Samsung devrait s’en inspirer

Le YouTubeur Scotty Allen s'est encore lancé un défi étrange : changer lui-même la batterie de son Galaxy Z TriFold. Mais pas avec n'importe quel modèle : avec une des nouvelles batteries signées Honor. Le résultat est sans appel : le smartphone a presque gagné le double de son autonomie.

galaxy z trifold changement batterie
Crédits : Strange Parts via YouTube

Samsung a beau fabriquer parmi les meilleurs smartphones du marché, le constructeur se traîne une bien mauvaise réputation concernant leur batterie. Alors que la concurrence chinoise a depuis longtemps sauté le pas de la charge rapide et des batteries conséquentes, la firme coréenne reste quant à elle encore très (trop ?) prudente sur ce point. Laissant ainsi un boulevard aux autres constructeurs beaucoup moins frileux.

Notamment Honor, qui a récemment introduit sur le marché un nouveau type de batterie reposant sur la technologie silicium-carbone. Ce qu'il faut retenir de cette dernière, c'est surtout sa plus grande capacité de stockage de lithium par rapport au graphite des batteries classiques — jusqu'à 10 fois plus en moyenne. Très concrètement, ces batteries, bien qu'elles ne soient pas exemptes de défauts, promettent une efficacité beaucoup plus intéressante que celles utilisées par Samsung.

Sur le même sujet — Galaxy Z TriFold : un test de durabilité extrême révèle s’il supporte vraiment les 200 000 pliages promis par Samsung

Il remplace la batterie de Galaxy Z TriFold par celle de Honor

C'est ainsi qu'est venue une (pas si) étrange idée au Youtubeur Scotty Allen. Et s'il remplaçait la batterie de son Galaxy Z Trifold par cette fameuse batterie silicium-carbone de Honor ? Une riche, pas si simple que ça à mettre en pratique. Outre le démontage du smartphone, il lui a fallu revoir tout le schéma de soudure pour que ce dernier reconnaisse la batterie et accepte de démarrer. Mais ce n'est pas tout, puisque le projet comprenait un sérieux obstacle : la batterie de Honor est plus grosse que celle de Samsung.

La différence est très légère, à peine quelques millimètres, mais c'est assez pour que la batterie ne vienne pas gentiment se loger dans le compartiment dédié. Scotty Allen a donc dû employer la manière forte en recréant de A à Z, à l'aide d'une imprimante 3D, le châssis du smartphone avant de poncer le tout à la fraiseuse. Inutile de préciser qu'il a brisé plusieurs des coûteux écrans au cours de l'opération.

Mais le jeu en valait la chandelle. Une fois arrivé à ses fins, Scotty Allen a remarqué un bond de 71 % de l'autonomie de son smartphone — 38 % si l'on compare à volume égal. Si jamais vous vous sentez l'âme bricoleuse…


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le sol de Mars pourrait tuer des microbes terrestres et compliquer la colonisation

Le sol de Mars pourrait être bien plus hostile que prévu. Des scientifiques ont découvert qu’il peut rapidement neutraliser certains microbes venus de la Terre. Un problème potentiel pour les…

Le forum LeakBase démantelé par Europol, un géant de la cybercriminalité disparaît

Europol annonce le démantèlement de LeakBase, un important forum servant aux pirates à divulguer des données personnelles volées. Une action coordonnée dans plusieurs pays a permis des arrestations et des…

L’application Téléphone de votre mobile Android reçoit enfin cette option attendue

Il est désormais possible de créer sa propre carte d’appel dans l’app Téléphone d’Android, en plus de celles pour ses contacts. Elle s’affiche sur l’écran des personnes qui cherchent à…

BYD enterre le thermique avec sa nouvelle batterie qui récupère 700 km en 5 minutes

La recharge des voitures électriques pourrait franchir un cap spectaculaire. BYD annonce une batterie capable de récupérer jusqu’à 700 km d’autonomie en moins de 5 minutes. Faire le plein pourrait…

Samsung Galaxy S26 chez SFR : jusqu’à 400€ de remise sur la gamme, mais l’offre s’arrête le 10 mars !

SFR lance une offre de précommande sur toute la gamme Samsung Galaxy S26 jusqu’au 10 mars 2026. Au programme : jusqu’à 400€ de remise cumulée, un forfait illimité sans engagement…

MacBook Neo : où le précommander au meilleur prix ?

Apple vient d’annoncer un tout nouveau MacBook qui vient compléter la gamme avec un tarif bien plus accessible. Après le MacBook Air et le MacBook Pro, voici MacBook Neo. Son…

87 % des emails ne sont pas rédigés par des humains

Une récente étude établit qu’environ 87 % des emails envoyés dans le monde ne sont pas rédigés par des humains, mais proviennent de systèmes automatisés. Notre rapport aux emails a…

Le puissant MacBook Pro M1 de 13 pouces passe à 579 € seulement, et ça n’est pas une erreur de prix !

Vous rêvez de vous offrir un MacBook Pro, mais les modèle récents sont bien trop chers ? En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez trouver des pépites à prix…

Le CMF Phone 2 Pro devient encore moins cher : l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment

Déjà considéré comme l’un des meilleurs smartphones à moins de 250 €, le CMF Phone 2 Pro est encore plus abordable en ce moment grâce à une double réduction. Les…

Grosse baisse de prix sur le Xiaomi 15 : le smartphone tombe à moitié prix

Le Xiaomi 15 profite d’une réduction de 51% et s’affiche désormais à un prix très abordable pour un smartphone haut de gamme. Grâce à une double réduction, vous pouvez actuellement…