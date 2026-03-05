Grosse baisse de prix sur le Xiaomi 15 : le smartphone tombe à moitié prix

Le Xiaomi 15 profite d'une réduction de 51% et s'affiche désormais à un prix très abordable pour un smartphone haut de gamme. Grâce à une double réduction, vous pouvez actuellement vous l'offrir pour à peine plus de 500 €.

Bon plan Xiaomi 15

 

Le Xiaomi 15 n'a rien perdu de ses atouts en 2026. Lancé l'année dernière, c'est un smartphone premium qui occupe le haut de tableau des modèles les plus performants du marché. Lancé à plus de 1 099 €, il est presque à moitié prix actuellement grâce à une double promotion disponible sur AliExpress dans le cadre du Choice Day qui se poursuit jusqu'au 7 mars 2026, mais les stocks s'épuisent vite depuis le début de l'opération.

Le smartphone est affiché à 579 €, mais grâce au code promo SSPHA40, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 40 €. Le smartphone revient au final à 536 € au lieu de 1 099 € à son lancement. L'offre porte sur le modèle équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Xiaomi 15 est expédié depuis l'entrepôt français d'AliExpress dans un délai de 2 à 5 jours. Notez qu'il est possible de payer en 4 fois avec PayPal.

Une offre attractive sur le Xiaomi 15, mais elle ne va plus durer

Pour propulser le Xiaomi 15, le constructeur a misé sur un Snapdragon 8 Elite, la puce haut de gamme de Qualcomm qui assure d'excellentes performances dans tous les cas de figure, y compris pour le jeu vidéo intensif. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage dans la version qui est en promotion sur AliExpress.

Le Xiaomi 15 dispose d'un bel écran AMOLED de 6,36 pouces (2670 x 1200 pixels), avec un taux de rafraichissement variable qui monte jusqu'à 120 Hz. Et grâce à la technologie LTPO, ce taux peut baisser jusqu'à 1 Hz quand c'est nécessaire pour optimiser l'autonomie. Et parlant d'autonomie, le smartphone dispose d'une batterie de 5240 mAh qui peut tenir jusqu'à deux jours. La charge rapide de 90W. De quoi charger le smartphone intégralement en moins de 50 minutes.

Enfin, la partie photo se compose de trois capteurs de 50 MP à l'arrière. Un module de principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3,2x. L'ensemble assure de belles prestations, de jour comme de nuit.


