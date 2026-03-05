iOS 26 : comment changer la couleur des icônes pour qu’elles aillent avec celle de votre iPhone ou coque de protection

Si vous aimez faire correspondre les couleurs, sachez qu'iOS 26 possède une option très simple pour “matcher” celles des icônes avec l'iPhone ou même votre coque de protection.

iOS 26

Personnaliser son smartphone fait partie du plaisir de s'approprier son nouvel appareil. Et même après la configuration initiale d'ailleurs. Si au début, nous étions limitée à quelques opérations basiques comme changer le fond d'écran, les systèmes d'exploitation mobiles sont devenus de plus en plus permissifs avec le temps. Du côté de chez Apple par exemple, iOS 18 a introduit la possibilité d'utiliser des design personnalisés pour les icônes d'applications.

Lire aussi – iOS 26.4 : voici comment activer la protection contre le vol d’iPhone sans attendre son déploiement par défaut

La version la plus récente, iOS 26, continue sur cette lancée avec l'ajout d'une option très pratique si vous aimez harmoniser les couleurs. En l’occurrence celles de vos icônes avec la teinte de l'iPhone. Voire sa coque de protection. Il est cependant assez facile de passer à côté si l'on ne fait pas attention. Alors suivez le guide pour l'essayer par vous-même, cela ne vous prendra que quelques secondes.

Comment faire “matcher” la couleur des icônes avec celle de votre iPhone ou coque sur iOS 26

Suivez les étapes suivantes :

  1. Faites un appui long sur le bureau de l'iPhone et touchez Personnaliser.
  2. Au bas de l'écran, choisissez Teinté.
  3. Notez les 4 icônes en bas, juste au-dessus des boutons Clair, Sombre et Automatique.
  4. Celle de gauche permet de changer la couleur des icônes pour qu'elle corresponde à celle de l'iPhone. Celle juste à sa droite fait la même chose, mais en se basant sur la couleur de la coque de protection. Appuyez sur votre choix et le tour est joué.
iOS 26 couleur icones
Crédits : captures d'écran Phonandroid

Attention : cela ne fonctionne pas avec toutes les coques de protection. Les MagSafe officielles d'Apple sont bien sûr compatibles, ainsi que quelques modèles produits par des fabricants tiers. Il n'y a cependant pas de liste précisant lesquelles, aussi le mieux est de tester directement.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Grosse baisse de prix sur le Xiaomi 15 : le smartphone tombe à moitié prix

Le Xiaomi 15 profite d’une réduction de 51% et s’affiche désormais à un prix très abordable pour un smartphone haut de gamme. Grâce à une double réduction, vous pouvez actuellement…

Nothing officialise le Phone (4a) Pro, un smartphone abordable qui flirte avec le premium

Comme prévu, Nothing a dévoilé plusieurs produits lors d’une conférence de presse, dont le Nothing Phone (4a) Pro. Le téléphone profite d’une fiche technique équilibrée et d’un châssis qui monte…

Il laisse l’IA créer un système d’exploitation entier, voici le résultat

Un internaute a testé un système d’exploitation entièrement développé par “vide coding”, autrement dit par l’intermédiaire de l’IA. Révolution ou échec complet ? La réponse en vidéo. L’intelligence artificielle peut…

IA

Test Nothing Headphone (a) : un casque moins premium mais toujours très complet

Après avoir fait trembler les géant de l’audio avec son premier casque circum-oral, Nothing revient avec un second produit plus abordable. Son objectif : offrir une qualité audio identique et…

Test Nothing Phone (4a) : séduisant, abordable et doté d’un téléobjectif, ce smartphone est néanmoins perfectible

Le Nothing Phone (4a) compte se démarquer de la concurrence – une nouvelle fois – par son design original, comprenant un nouveau dispositif glyphs, propre au constructeur anglais depuis plusieurs…

Google Photos : les utilisateurs Android vont bientôt pouvoir profiter de ces fonctionnalités présentes sur iPhone depuis des années

La dernière version de Google Photos sur Android contient des indices à propos de l’arrivée de nouvelles fonctionnalités déjà présentes sur iOS. Certaines d’entre elles existent déjà sur la version…

Windows : l’application Copilot devient plus pratique, mais aussi plus intrusive

Microsoft ajoute deux nouveautés à l’application Copilot sur Windows. Elles sont utiles, mais certains ne vont pas forcément vouloir se servir de l’une d’elles. Rien ne vous y oblige heureusement….

IA

WhatsApp prépare une version premium pour vous faire passer à la caisse

WhatsApp pourrait bientôt introduire un abonnement dans son application. Meta cherche de nouvelles façons de gagner de l’argent avec sa messagerie. Les utilisateurs pourraient devoir payer pour accéder à certaines…

Les derniers MacBook ne sont pas vendus avec chargeur, il va falloir l’acheter séparément

En Europe et au Royaume-Uni, les utilisateurs devront acheter leur chargeur de MacBook séparément des derniers modèles présentés par Apple. Une conséquence directe des récentes directives européennes. Semaine chargée pour…

PC

Le Play Store part à la chasse aux applications qui drainent votre batterie

Google ne veut pas que vous ayez une mauvaise surprise en constant qu’une application a drainé la batterie de votre smartphone. Un nouveau système vous mettra en garde avant que…