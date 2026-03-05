iOS 26 : comment changer la couleur des icônes pour qu’elles aillent avec celle de votre iPhone ou coque de protection

Si vous aimez faire correspondre les couleurs, sachez qu'iOS 26 possède une option très simple pour “matcher” celles des icônes avec l'iPhone ou même votre coque de protection.

Personnaliser son smartphone fait partie du plaisir de s'approprier son nouvel appareil. Et même après la configuration initiale d'ailleurs. Si au début, nous étions limitée à quelques opérations basiques comme changer le fond d'écran, les systèmes d'exploitation mobiles sont devenus de plus en plus permissifs avec le temps. Du côté de chez Apple par exemple, iOS 18 a introduit la possibilité d'utiliser des design personnalisés pour les icônes d'applications.

La version la plus récente, iOS 26, continue sur cette lancée avec l'ajout d'une option très pratique si vous aimez harmoniser les couleurs. En l’occurrence celles de vos icônes avec la teinte de l'iPhone. Voire sa coque de protection. Il est cependant assez facile de passer à côté si l'on ne fait pas attention. Alors suivez le guide pour l'essayer par vous-même, cela ne vous prendra que quelques secondes.

Comment faire “matcher” la couleur des icônes avec celle de votre iPhone ou coque sur iOS 26

Suivez les étapes suivantes :

Faites un appui long sur le bureau de l'iPhone et touchez Personnaliser. Au bas de l'écran, choisissez Teinté. Notez les 4 icônes en bas, juste au-dessus des boutons Clair, Sombre et Automatique. Celle de gauche permet de changer la couleur des icônes pour qu'elle corresponde à celle de l'iPhone. Celle juste à sa droite fait la même chose, mais en se basant sur la couleur de la coque de protection. Appuyez sur votre choix et le tour est joué.

Attention : cela ne fonctionne pas avec toutes les coques de protection. Les MagSafe officielles d'Apple sont bien sûr compatibles, ainsi que quelques modèles produits par des fabricants tiers. Il n'y a cependant pas de liste précisant lesquelles, aussi le mieux est de tester directement.