WhatsApp prépare une version premium pour vous faire passer à la caisse

WhatsApp pourrait bientôt introduire un abonnement dans son application. Meta cherche de nouvelles façons de gagner de l’argent avec sa messagerie. Les utilisateurs pourraient devoir payer pour accéder à certaines nouveautés.

WhatsApp reste aujourd’hui l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde. Elle ajoute régulièrement de nouvelles fonctions pour rester au niveau de Telegram, Google Messages ou iMessage. Pourtant, la plateforme accuse parfois un retard sur des options pratiques déjà courantes ailleurs. Sur Android comme sur iPhone, ces différences se voient vite au quotidien.

Comme nous l’expliquions récemment, WhatsApp travaille par exemple sur la possibilité de programmer l’envoi d’un message. Cette fonction, déjà disponible sur d’autres messageries, pourrait bientôt être déployée à grande échelle. Les indices ont été repérés dans une version bêta, ce qui montre que Meta avance sur plusieurs chantiers en parallèle. Mais une autre piste se dessine en coulisses : certaines nouveautés pourraient ne plus être accessibles gratuitement.

WhatsApp prépare un abonnement WhatsApp Plus avec des options de personnalisation

Selon les informations découvertes par WABetaInfo, WhatsApp testerait actuellement un abonnement baptisé WhatsApp Plus. Cette formule premium viserait surtout les utilisateurs qui passent beaucoup de temps dans l’application. Elle proposerait d’abord des options de personnalisation plus poussées. On parle de 14 nouvelles icônes, de plusieurs couleurs d’accent et de thèmes pour modifier l’apparence de l’interface. Ce type de réglage reste limité aujourd’hui sur l’appli.

L’abonnement améliorerait aussi des fonctions très concrètes. WhatsApp Plus permettrait d’épingler jusqu’à 20 conversations, contre seulement 3 actuellement. Cela peut aider ceux qui gèrent beaucoup de discussions, entre famille, travail et groupes. D’autres bonus sont évoqués, comme des stickers exclusifs, des sonneries inédites et des réactions plus riches aux messages. Pour l’instant, Meta n’a communiqué ni prix ni date de sortie. Le rapport précise également que la version classique restera gratuite et que l’abonnement serait proposé comme une option pour les utilisateurs intéressés.

Ce changement rappelle la stratégie adoptée par plusieurs services en ligne ces dernières années. YouTube, par exemple, a récemment enrichi son abonnement Premium Lite avec la lecture en arrière-plan et les téléchargements hors ligne. Le principe reste simple. Le service de base demeure gratuit, tandis que certaines fonctions supplémentaires deviennent payantes. Meta utilise déjà plusieurs méthodes pour monétiser WhatsApp, notamment la publicité et l’offre Meta Verified. Cette dernière vise surtout les entreprises et les créateurs. WhatsApp Plus serait davantage destiné au grand public, avec des options conçues pour les utilisateurs les plus actifs.


