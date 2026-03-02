L’excellent Honor 400 passe à moitié prix, mais il va falloir faire vite !

Sorti il y a moins d’un an, le Honor 400 est à prix sacrifié pour le Choice Day. Ce smartphone doté d’une caméra 200MP se retrouve à 294,03 € seulement avec le code SSPHA25. C’est un prix sacrifié sachant qu’il coûtait 579,90 € à sa sortie !

smartphone Honor 400

Pour fêter la fin de l’hiver, AliExpress organise des promotions saisonnières exceptionnelles. Durant le Choice Day, le géant chinois propose une série de codes qui cassent les prix de nombreux produits. Les smartphones n’y échappe pas !

Alors qu’il était affiché à 579,90 € à sa sortie, le Honor 400 est toujours en vente à 429,90 € sur le site officiel de la marque dans sa version la moins chère. Durant le Choice Day, le smartphone passe à prix cassé sur AliExpress. Et en cumulant l’offre en cours avec le code SSPHA25 qui vous offre 25 € de remise dès 209 € d'achat, vous pouvez vous offrir la version avec 12 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go à 294,03€ seulement !

Le smartphone est envoyé directement depuis la France. La livraison gratuite est ultra rapide et vous bénéficiez du retour gratuit durant 90 jours si jamais ce modèle ce vous convient pas.

C’est le bon moment pour faire vos achats à prix cassé ! Voici les codes promo à utiliser durant le Choice Day :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Honor 400 : le smartphone polyvalent atteint son prix le plus bas pour le Choice Day !

Le Honor 400 est un smartphone qui ne manque pas d’atouts, à commencer par son processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. C’est un smartphone puissant, capable de faire tourner la majorité des applications sans aucune perte de fluidité.

Pour l’écran, ce smartphone embarque une dalle AMOLED de 6,55 pouces qui bénéficie d’une définition de 2736 x 1264 pixels, d’une luminosité de 5000 nits et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Avec cette configuration, vous pourrez profiter de vos contenus dans les meilleurs conditions, même en extérieur en plein soleil.

C’est surtout la partie photo qui place le Honor 400 au dessus de la mêlée. En plus de la caméra selfie de 50 MP, il est doté à l’arrière d’un capteur principal de 200 MP, d’un objectif ultra grand angle et macro de 12 MP. Enfin, la batterie de 6000 mAh vous offre une autonomie confortable d’une journée. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Honor 400.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

One UI 8.5 : la Sélection IA devient beaucoup simple à utiliser avec cette nouveauté

Samsung modifie la manière dont vous pouvez activer la Sélection IA. Elle est désormais bien plus facile à invoquer sur One UI 8.5. Démonstration de la fonctionnalité en vidéo. Les…

Nothing Headphone (1) : cette double promotion casse le prix du casque haut de gamme

Avec son look unique et ses performances de casque haut de gamme, le Nothing Headphone (1) est l’un des casques les plus populaires en 2026. D’autant plus quand il est…

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite : l’aspirateur balai chute à 86 € seulement, vite !

Déjà remarqué pour son rapport qualité-prix imbattable, le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite passe à prix sacrifié pour le Choice Day. Vous pouvez ainsi vus l’offrir à 86,99€ seulement !…

Galaxy Watch Ultra 2 : Qualcomm révèle le processeur qui équiperait la future montre de Samsung

Qualcomm annonce une toute nouvelle gamme de processeur surpuissants taillés pour les montres connectées. À commencer par la Galaxy Ultra 2 de Samsung ? Voici ce qu’il nous promet. Si…

Ryzen 7 9800X3D : l’excellent processeur gaming d’AMD voit son prix chuter fortement

Le Ryzen 7 9800 X3D perd quasiment 200 € sur son prix grâce à une offre à durée limitée. Le processeur haut de gamme appréciée pour sa polyvalence et notamment…

Windows 11 améliore enfin sa fonctionnalité de partage audio avec cette fonctionnalité basique, mais il y a un hic

Il y a quelques mois, Microsoft introduisait une fonctionnalité très attendue dans Windows 11 : le partage audio entre plusieurs casques et écouteurs sans fil. Malheureusement, cette fonction manquait cruellement…

Android Auto : l’adaptateur sans fil pour Android Auto Motorola MA2 a un prix et une période de sortie

Motorola nous en dit plus que le MA2, le successeur de son adaptateur Android Auto sans fil. Notamment combien il va coûter environ et quel mois nous pourrons mettre la…

Oubliez tous les portages improbables de Doom, celui-ci est sans doute le plus impressionnant de tous

Au fil des années, on a vu Doom tourner sur à peu n’importe quel appareil électronique. Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie par les équipes de Cortical Labs. Dans…

Le Nothing Phone (4a) dévoile toutes ses couleurs , les voici en images

Nothing va présenter les Phone (4a) et (4a) Pro le 5 mars 2026. En attendant, la marque nous montre à quoi ressemble le modèle standard dans ses différents coloris. De…

Cette montre-robot devient un assistant IA pour aider votre enfant à faire ses devoirs

Au MWC 2026, TCL a dévoilé Tbot, un concept inédit pour les enfants. Cette montre connectée devient un assistant intelligent une fois posée sur sa base. Elle promet d’accompagner les…