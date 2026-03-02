L’excellent Honor 400 passe à moitié prix, mais il va falloir faire vite !

Sorti il y a moins d’un an, le Honor 400 est à prix sacrifié pour le Choice Day. Ce smartphone doté d’une caméra 200MP se retrouve à 294,03 € seulement avec le code SSPHA25. C’est un prix sacrifié sachant qu’il coûtait 579,90 € à sa sortie !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour fêter la fin de l’hiver, AliExpress organise des promotions saisonnières exceptionnelles. Durant le Choice Day, le géant chinois propose une série de codes qui cassent les prix de nombreux produits. Les smartphones n’y échappe pas !

Alors qu’il était affiché à 579,90 € à sa sortie, le Honor 400 est toujours en vente à 429,90 € sur le site officiel de la marque dans sa version la moins chère. Durant le Choice Day, le smartphone passe à prix cassé sur AliExpress. Et en cumulant l’offre en cours avec le code SSPHA25 qui vous offre 25 € de remise dès 209 € d'achat, vous pouvez vous offrir la version avec 12 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go à 294,03€ seulement !

Le smartphone est envoyé directement depuis la France. La livraison gratuite est ultra rapide et vous bénéficiez du retour gratuit durant 90 jours si jamais ce modèle ce vous convient pas.

C’est le bon moment pour faire vos achats à prix cassé ! Voici les codes promo à utiliser durant le Choice Day :

2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02

4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04

7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07

9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09

13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13

20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20

25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25

40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40

55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Honor 400 : le smartphone polyvalent atteint son prix le plus bas pour le Choice Day !

Le Honor 400 est un smartphone qui ne manque pas d’atouts, à commencer par son processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. C’est un smartphone puissant, capable de faire tourner la majorité des applications sans aucune perte de fluidité.

Pour l’écran, ce smartphone embarque une dalle AMOLED de 6,55 pouces qui bénéficie d’une définition de 2736 x 1264 pixels, d’une luminosité de 5000 nits et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Avec cette configuration, vous pourrez profiter de vos contenus dans les meilleurs conditions, même en extérieur en plein soleil.

C’est surtout la partie photo qui place le Honor 400 au dessus de la mêlée. En plus de la caméra selfie de 50 MP, il est doté à l’arrière d’un capteur principal de 200 MP, d’un objectif ultra grand angle et macro de 12 MP. Enfin, la batterie de 6000 mAh vous offre une autonomie confortable d’une journée. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Honor 400.