Test CMF Phone 2 Pro : le smartphone d’entrée de gamme presque parfait

Un téléobjectif sur un smartphone vendu à partir de 259 €, c’est possible ! Le CMF Phone 2 Pro en est la preuve. De plus, il dispose d’un équipement complet et performant. Que demander de plus ?

Test réalisé par Xavier Regord

Quelques semaines après le lancement de ses Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro, le constructeur anglais revient à la charge avec le CMF Phone 2 Pro, qui succède au CMF Phone 1. Ce dernier se veut plus abordable que les Nothing Phone, sans pour autant faire de gros sacrifices au niveau des composants. En revanche, les LEDs Glyph, qui ont fait la réputation des Nothing Phone, ne sont plus de la partie. Le design demeure pourtant original !

Malgré un prix de 259 €, le constructeur arrive à conserver bon nombre des caractéristiques techniques du Nothing Phone (3a), vendu 100 € de plus. Par exemple, le CMF Phone 2 Pro intègre le même trio d’objectifs photo (avec le téléobjectif 2x !), un processeur relativement performant et l’Essential Key. Il se paye même le luxe d’intégrer un emplacement microSD, absent des Nothing Phone (3a), pour augmenter facilement la capacité de stockage en cas de besoin. Mais, bien sûr, sur certains points, le CMF Phone 2 Pro est légèrement en retrait par rapport à ses grands frères. C’est ce que nous allons voir en détail.

Prix et disponibilité du CMF Phone 2 Pro

Le CMF Phone 2 Pro est disponible en deux versions :

Avec 8 Go de mémoire et 128 Go d’espade stockage : 259 €

Avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage : 289 €

Le smartphone est disponible en quatre coloris : Orange, vert pale, noir et blanc.

Nothing CMF Phone 2 Pro Ecran AMOLED

6,77 pouces

FHD+

120 Hz Processeur Mediatek Dimensity 7300 Pro RAM 8 Go OS Android 15 + Nothing OS 3.2 Stockage 128/256 Go 5G Oui Capteur principal 50 MP grand angle

8 MP ultra grand angle

50 MP téléphoto Capteur selfie 16 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 33 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP54 Couleurs Vert, noir, blanc, orange Prix 259 euros (128 Go)

289 euros (256Go)

Un design toujours aussi original, même sans les Glyph

Avec ses 7,8 mm d’épaisseur et un poids de seulement 185 grammes, la prise en main du CMF Phone 2 Pro est très agréable. Le dos du smartphone est partagé en deux zones. La moitié supérieure, mate, et la moitié inférieure, brillante. Si cette configuration est assez originale, elle présente toutefois un (petit) inconvénient : la zone brillante a une petite tendance à retenir les traces de doigts.

Outre cette particularité liée aux textures dorsales, on remarque qu’une des marques de fabrique de Nothing – à savoir les LEDs, appelées Glyph par le constructeur – ne sont plus présentes. Celles-ci n’étant pas vraiment indispensables au bon fonctionnement du smartphone, ce n’est pas une perte dramatique. Certains pourraient même préférer la (relative) sobriété du dos du CMF Phone 2 Pro au design quelque peu exubérant des Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro.

Le constructeur ne fait pas pour autant dans la sobriété absolue. En effet, les vis apparentes et les trois objectifs indépendants (comme Samsung le fait sur sa série Galaxy S), doté chacun d’un gros cerclage en aluminium, confèrent au CMF Phone 2 Pro un design industriel. Au final, comme toujours pour les appareils du constructeur anglais, l’ensemble plait ou ne plait pas, mais ne laisse pas indifférent !

Pour le reste, l’écran du CMF Phone 2 Pro et totalement plat et comporte des bordures prononcées, ce qui n’est vraiment dans l’air du temps. D’autre part, la disposition des touches de contrôle du smartphone est similaire à celle des Nothing Phone (3a) et (3a) Pro. Ainsi, la touche de volume est placée sur la tranche gauche, alors que – sur la tranche droite – on trouve la touche de démarrage et l’Essential Key. Rappelons que cette dernière permet d’accéder à l’Essential Space, une sorte de pense bête numérique, dans lequel on peut stocker des images du Web, des notes vocales ou des photos, qui sont classées automatiquement par l’IA.

Bon point, le CMF Phone 2 Pro dispose de deux emplacements nano SIM, et on a la possibilité d’utiliser un des deux pour installer une carte microSD. En revanche, le smartphone n’est pas compatible avec la technologie eSIM. Un autre point faible du smartphone concerne la restitution audio. En effet, le CMF Phone 2 Pro n’est équipé que d’un seul haut-parleur (situé à côté du port USB C). Les conditions ne sont donc pas idéales si on désire écouter de la musique ou regarder des vidéos sans casque.

Enfin, le lecteur d’empreintes digitales, placé sous l’écran, a fonctionné parfaitement lors de nos tests.

Un grand affichage d’excellente qualité

Pour l’affichage, le CMF Phone 2 Pro n’a rien à envier aux Nothing Phone (3a) et (3a) Pro. Sa dalle OLED a la même diagonale, de 6,77 pouces. L’écran est donc légèrement plus grand que la moyenne (6,7 pouces). En revanche, sa définition Full HD+, soit 2392 x 1080 pixels, est des plus classiques. Il en va de même pour la fréquence maximale d’affichage, de 120 Hz. Et, comme (quasiment) toujours, on a le choix entre l’ajustement automatique de la fréquence ou les modes 60 Hz et 120 Hz.

Sur le papier, les performances de l’écran sont élevées, puisque la luminosité annoncée par le constructeur est de 800 nits (mode standard de base), 1300 nits (avec la luminosité adaptative), et un pic HDR pouvant atteindre 3000 nits.

Après vérification, on peut (quasiment) confirmer les promesses du constructeur. En effet, nous avons mesuré une luminosité maximale « standard » d’environ 690 nits. Et celle-ci a atteint 1252 nits après l’activation du mode Luminosité adaptative. Dans les deux cas, c’est suffisant pour offrir une bonne lisibilité sous le soleil.

D’autre part, la fidélité des couleurs est excellente, si on utilise le profil colorimétrique appelé « Actif ». En effet, le Delta E moyen mesuré est inférieur à 3 (2,66 en l’occurrence). La température moyenne des couleurs, quant à elle, est de 6649 K, ce qui s’avère très proche de la valeur qui symbolise une colorimétrie parfaitement neutre (6500 K). Enfin, la couverture colorimétrique de l’écran du CMF Phone 2 Pro est excellente, puisque ce dernier est en mesure de reproduire 95 % du gamut DCI-P3 (et 141 % du gamut BT 709).

De bonnes performances, tout du moins pour un smartphone d’entrée de gamme

Le CMF Phone 2 Pro embarque le processeur Mediatek Dimensity 7300 Pro. Ce dernier est doté de huit cœurs : les 4 premiers fonctionnent à 2,5 GHz, alors que les 4 autres ont une fréquence de 2.0 GHz. La puce est une version légèrement plus rapide que le Mediatek Dimensity 7300 qui est présent au sein du CMF Phone 1.

A priori, Le Dimensity 7300 Pro est un peu moins véloce que le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 qui équipe les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro. Et cela se vérifie si on observe les différents résultats obtenus avec les principaux benchmarks du marché.

En revanche, si on compare les performances du Mediatek Dimensity 7300 Pro à celles du Dimensity 7300 Ultra, présent dans le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, et à celles de la puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 intégrée au Samsung Galaxy A36, on constate que les indices 3D Mark Wild Life Extreme, Geekbench et Antutu sont quasiment identiques. Pourtant, ces deux smartphones sont commercialisés à partir de 400 €.

Résultat, dans l’ensemble, le CMF Phone 2 Pro ne souffre d’aucun ralentissement, quelle que soit l’application utilisée, tant qu’on n’en demande pas trop au GPU.

Car ce dernier, un Mali G615, n’offre bien sur pas les mêmes performances que l’Adreno des derniers processeurs Snapdragon de Qualcomm. Toutefois, encore une fois, le GPU arrive à tirer son épingle des jeux (surtout si on tient compte du petit prix du smartphone).

Par exemple, si on lance Fortnite, on bénéficie d’animations comportant environ 30 images par seconde, avec le niveau graphique Moyen, quelles que soient les situations. Si la réactivité n’est donc pas optimale (le jeu fonctionne en 60 à 120 images par seconde sur d’autres smartphones, beaucoup plus onéreux), elle permet tout de même de se détendre occasionnellement dans d’assez bonnes conditions.

On note au passage que le constructeur a mis au point une fenêtre flottante, appelée Mode jeu, que l’on peut faire apparaître lorsqu’on joue et qui permet d’activer diverses options. On regrette cependant qu’elles ne soient qu’au nombre de quatre : basculer en mode Performances (pour les jeux très exigeant), ne pas prendre les appels, ne pas afficher les notifications ou encore lancer l’enregistrement d’une séquence de jeu. C’est peu, mais c’est mieux que rien !

Système : Nothing mise tout sur Essential Space

Comme tous les smartphones de ce début d’année 2025, le CMF Phone 2 Pro fonctionne sous Android 15. Une grande partie de l’originalité du smartphone réside dans sa surcouche Nothing OS 3.2, qui arbore un design très original, avec des widgets et des icônes monochromes et redessinées, par rapport aux celles auxquelles on est habitués sur tous les autres smartphones du marché (il est bien sur possible de rebasculer dans un affichage en couleur, plus conventionnel, car l’aspect de certaines icônes peut dérouter les premiers temps).

Petit regret, les mises à jour de l’OS sont garanties pendant seulement 3 ans pour le système et 6 années pour les maj de sécurité. SI cela permet d’assurer une certaine pérennité au smartphone, c’est tout de même quelque peu limité par rapport à certains constructeurs, plus ambitieux en la matière, et qui affirment assurer des mises à jour jusqu’en 2031, voire 2032.

De plus, à l’exception de quelques outils de retouche photo, comme la désormais incontournable gomme magique, aucune autre fonction boostée à l’IA n’est présente (comme la traduction automatique de conversations écrites ou parlées, ou comme les résumés ou la re formulation des textes). En fait, l’IA n’est mise à profit que pour la gestion des documents enregistrés dans l’Essential Space.

Un teleobjectif 2x sur un smartphone d’entrée de gamme !

Pour son CMF Phone 2 Pro, Nothing n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, on retrouve quasi la même configuration, à trois 3 objectifs dorsaux (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif), que le Nothing Phone (3a). Si proposer un téléobjectif 2x sur ce dernier, commercialisé à partir de 349 € était déjà un petit évènement en soi, arriver à intégrer un tel dispositif sur un smartphone d’entrée de gamme relève de l’exploit.

Et si ce dispositif n’est pas indispensable, il se révèle pratique lorsqu’on désire prendre en photo un sujet assez éloigné. Avec son zoom optique, il permet de générer des images de meilleure qualité que celles issues d’un objectif classique, grand angle, qui ne peut exploiter qu’un zoom numérique. Et comme les photos prises avec un zoom supérieur à 2x (3x, 4x, 5x, etc.) s’appuient sur celles issues du téléobjectif, et non pas sur celles crées par le capteur grand angle, elles sont aussi plus précises la plupart du temps.

Jusqu’à maintenant, seuls les téléphones de milieu de gamme et les mastodontes du secteur en étaient équipé. Avec le CMF Phone 2 Pro, cette injustice n’est pas d’actualité. La polyvalence et la qualité d’image est donc potentiellement plus grande avec le CMF Phone 2 Pro qu’avec – par exemple – le tout récent Honor 400 Lite ou le Samsung Galaxy A36, qui ne sont pas pourvus d’un téléobjectif.

L’équipement photographique du CMF Phone 2 Pro est donc le suivant :

Objectif principal grand angle, équivalent à un 24 mm, avec capteur de 50 mégapixels (photos capturées par défaut en 12 mégapixels).

Objectif ultra grand angle, équivalent à un 15 mm, avec capteur de 8 mégapixels.

Téléobjectif (zoom 2x), avec capteur de 50 mégapixels (photos en 12 mégapixels également).

La seule différence réside dans la définition du capteur qui est associé à l’objectif frontal (22 mm), qui prend les selfies. En effet, si celle-ci est de 32 mégapixels sur le Nothing Phone (3a), elle n’est « que » de 16 mégapixels sur le CMF Phone 2 Pro.

En journée, les photos générées par l’objectif ultra grand angle et son capteur bénéficient d’une bonne précision, malgré – parfois – des couleurs un peu trop flashy. De nuit, si la scène est suffisamment éclairée, les résultats ne sont aussi médiocres que sur d’autres smartphones. En revanche, les images manquent cruellement de précision, avec un piqué qui n’est clairement pas au rendez-vous, en raison de la définition trop faible du capteur.

De jour, le duo grand angle permet d’obtenir de très belles photos, quelles que soient les situations. Il n’y a rien à redire. Les couleurs sont fidèles et le piqué des images est satisfaisant.

De nuit, les photos capturées en 12 mégapixels, captent quatre fois plus de lumière par « super pixel » (un carré de deux pixels sur deux pixels). Résultat, les clichés s’avèrent précis dans l’ensemble, avec une assez bonne gestion des sources lumineuses (si on fait grâce des légers effets de halos parfois visibles).

Grâce au téléobjectif 2x, il est possible d’utiliser le zoom, jusqu’en mode 5x, sans constater une perte de précision flagrante. En revanche, si on doit pousser le facteur de grossissement jusqu’en 10x, les résultats sont plus variables. En effet, si la baisse – sensible – de qualité est visible sur un grand écran (PC ou TV par exemple), elle l’est moins sur le petit écran d’un smartphone. La complexité de la scène prise en photo va également influer sur le résultat final.

Enfin, le zoom 20x n’est à utiliser qu’en dernier recours, car les images générées ne sont clairement plus exploitables.

Terminons ce tour d’horizon photographique en précisant que les performances de l’objectif frontal sont des plus satisfaisantes, elles aussi. En effet, les photos réalisées ne manquent pas de détails, avec des couleurs éclatantes, et néanmoins réalistes.

Une bonne autonomie malgré une batterie de capacité modeste

Pour assurer le bon fonctionnement de son smartphone, CMF a sélectionné une batterie de 5000 mAh (comme le Nothing Phone (3a). Ce faisant, le constructeur fait preuve d’un conformisme quelque peu étonnant. En effet, cette capacité apparaît minimale en 2025 (même si elle est identique à celle des Samsung Galaxy A26 et Galaxy A36), alors même que d’autres modèles récents sont munis d’une batterie de plus grande capacité, comme le Honor 400 Lite (5230 mAh), le Honor Magic 7 Lite (6600 mAh) ou encore le Motorola Edge 60 Fusion (5200 mAh).

Malgré cela, le smartphone a fait preuve d’une assez belle autonomie lors de nos tests. En effet, avec le test intégré à l’application PC Mark, le smartphone a fonctionné pendant presque 16 heures. Au préalable, nous avions ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits et la fréquence d’affichage sur le mode adaptatif.

Ce résultat est presque aussi satisfaisant que ceux obtenus avec le OnePlus 13R ou le Oppo Reno 13 Pro (respectivement 16 heures et 20 minutes et 17 heures et 10 minutes), malgré leurs batteries de 6000 mAh et 5800 mAh (et leurs prix bien plus élevés !). Il permet d’envisager une à deux journées d’utilisation bureautique / multimédia, avant de devoir connecter le smartphone à une prise secteur.

Nous avons également effectué un test d’autonomie en streaming vidéo, en lisant en boucle un film de deux heures, en Wi-Fi (depuis Netflix), avec – toujours – une luminosité de 200 nits, mais avec – cette fois-ci – avec une fréquence de 60 Hz. Dans ces conditions, nous avons constaté une baisse du niveau de la batterie de 8 % après la première lecture, puis de 16 % après la deuxième. Après 6 heures de streaming vidéo, la batterie avait encore 75 % de sa charge initiale.

On peut donc envisager une autonomie totale en streaming vidéo d’environ 24 heures. Ce qui, encore une fois, est un bon résultat. Les longs trajets en train ou en avion pourront passer plus rapidement.

Enfin, en ce qui concerne la recharge filaire du CMF Phone 2 Pro, on peut utiliser un adaptateur secteur d’une puissance maximale de 33 W. Il s’agit la d’une petite concession par rapport au Nothing Phone (3a), qui supporte une charge en 50 W. A l’heure où les smartphones de marque chinoise (Xiaomi, Honor, Oppo, etc.) supportent des puissances de recharge filaire bien plus élevées (entre 66 et 120 W !), le CMF Phone 2 Pro reste donc très humble dans ce domaine.

Conclusion : on achète ou pas ?

Le CMF Phone 2 Pro ne souffre d’aucun gros défaut. Et si des petites améliorations pourraient encore l’améliorer, comme un son stéréo ou une recharge un peu plus rapide (on verra si le constructeur nous surprendra avec le prochain modèle), l’équipement complet et les bonnes performances devraient convaincre de nombreux acheteurs potentiels. Reste ce design particulier, toujours quelque peu clivant, même si Nothing joue la carte de la sobriété, par rapport au Nothing Phone (3a). L’originalité dans ce domaine n’est pas toujours appréciée. Toujours est -il que le CMF Phone 2 Pro est assurément un challenger pour le titre de smartphone d’entrée de gamme de l’année.